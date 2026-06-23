Cardinale’nin seçimi tartışmalara yol açmaya devam ediyor: Bir ay boyunca Zoom üzerinden yapılan görüşmeler ve Avrupa’yı dolaşmanın ardından RedBird, Milan için bir Futbol Direktörü atamamaya karar verdi. Spor direktörü de atanmadı. Basitçe söylemek gerekirse, Amerikan yönetim, geleneksel İtalyan modelinden koparak yarı bir devrime yönelmeye karar verdi; zira sonuçta bu, çeşitli iç kaynakların yeniden yerleştirilmesinden ibarettir.
Çeviri:
Milan, Amorim’in yanında sahada oynayacak oyunculara ihtiyaç duyuyor: Milanello ile medyadaki faaliyetler arasında ne gibi farklılıklar var?
FUTBOLUN TEK ADAMI
Rossoneri’nin takviminde şimdiden işaretlenmiş tarih 6 Temmuz; yani Amorim’in Milano’ya gelerek Milan’ın tüm tesislerini daha yakından tanıyacağı gün: Milanello’dan Casa Milan’a, Vismara ve San Siro’ya kadar. Portekizli teknik direktör için, engellerin çok olacağı ve bunların önceden analiz edilmesi gerektiğinin bilinciyle yeni sezonu planlamanın zamanı çoktan geldi.
Bunlardan biri de Milan’ın yeni yönetim yapısında yatıyor: Amorim, futbol istihbarat direktörü Gardiner ile halihazırda iyi bir ilişkiye sahip ve oyuncu transferi direktörü Almastadt’ı daha yakından tanımaya çalışıyor. Ancak her ikisi de veriler, araştırmalar ve algoritmalarla ilgilenen kişiler; tam anlamıyla saha adamları değiller. Bu açıdan, belirli özelliklere sahip tek kişi Amorim’dir.
İKİ ŞÜPHE
Aklıma kendiliğinden bir soru geliyor: Milanello’da Ruben Amorim’in yanında her gün kim olacak? Son sezonlarda, Rossoneri Spor Merkezi’nde gözcü rolünü Maldini, Massara, kısmen Moncada ve ardından Tare üstlenmişti; oysa şimdi bu rolün Cardinale’nin seçtiği isimlerden biri tarafından üstlenilebileceğini hayal etmek zor. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka husus da, maç öncesi ve sonrası medya etkinlikleriyle ilgili; taraftarlar bu etkinliklerde kulüp yöneticilerinden bilgi veya güvence bekliyorlar. Zlatan Ibrahimovic geçmişte bu görevi üstlenmişti, ancak sonuçlar yetersiz kalmış ve çok eleştirilmişti; onun medyaya tekrar çıkması pek olası görünmüyor. Peki o değilse, kim olacak?