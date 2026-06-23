Milan, Amorim’in yanında sahada oynayacak oyunculara ihtiyaç duyuyor: Milanello ile medyadaki faaliyetler arasında ne gibi farklılıklar var?

Rossoneri’nin takviminde şimdiden işaretlenmiş tarih 6 Temmuz; yani Amorim’in Milano’ya gelerek Milan’ın tüm tesislerini daha yakından tanıyacağı gün: Milanello’dan Casa Milan’a, Vismara ve San Siro’ya kadar. Portekizli teknik direktör için, engellerin çok olacağı ve bunların önceden analiz edilmesi gerektiğinin bilinciyle yeni sezonu planlamanın zamanı çoktan geldi.

Bunlardan biri de Milan’ın yeni yönetim yapısında yatıyor: Amorim, futbol istihbarat direktörü Gardiner ile halihazırda iyi bir ilişkiye sahip ve oyuncu transferi direktörü Almastadt’ı daha yakından tanımaya çalışıyor. Ancak her ikisi de veriler, araştırmalar ve algoritmalarla ilgilenen kişiler; tam anlamıyla saha adamları değiller. Bu açıdan, belirli özelliklere sahip tek kişi Amorim’dir.