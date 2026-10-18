Atalanta'nın maç planını daha baştan altüst eden, Amorim'in rakibin sahada referans alacağı noktaları ortadan kaldıran taktik dizilişi oldu: Ramos sürekli Pulisic'le yer değiştiriyor, Modric geride oynuyor, Rabiot sahanın her yerinde görev yapıyordu. Savunma hattı ise uzun süre dörtlü oynadıktan sonra hızla üçlüye dönüyordu. Eski Sporting Lizbon teknik direktörünün Musah ve Chukwueze gibi zor dönemden geçen oyuncuları yeniden öne çıkarma becerisi herkesin gözü önünde. Aynı şekilde, 12-13 kişilik sabit bir as oyuncu grubuna bağlı kalmadan herkesi maça hazır tutabiliyor: Bu Milan'da herkes önemli.





Amorim'in futbol anlayışının bir başka değişmezi de oyuncu değişikliklerinde cesur davranması. Değişiklik için en hareketli zaman dilimi ise 65. ile 75. dakikalar arası gibi görünüyor. Torino, Lazio ve Juventus karşısında bu yaklaşım Milan'ın genç teknik direktörünü haklı çıkardı ancak İtalya'daki gibi taktik yönü ağır basan bir futbolda bu plan her zaman beklenen sonucu vermiyor.