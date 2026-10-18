Atalanta'nın başucundaki çalar saat belki de çok geç çaldı. Ancak Milan'ın da Atalanta'nın geri dönüşüne zemin hazırladığını söylemek gerek. Ya da belki de hata Amorim'deydi. Taraftarlarına 60 dakika boyunca rakibi karşısında üç gollük üstünlük kurmuş, harika ve heyecan verici bir Milan izlettikten sonra oyuncu değişikliklerini tamamen yanlış yönetti: Hutchinson, Salzburg'da sergilediği etkileyici performansa rağmen bu düzeydeki maçlar için taktik açıdan hâlâ yeterli seviyede değil. Estupinan ise hem sahadaki pozisyonu hem de oyun kurma açısından yapmadığı hata bırakmadı. Portekizli teknik direktör, Ekvadorlu milli oyuncuya güvendiğini her fırsatta yineliyor ancak sahadaki tablo şu ana kadar onu haklı çıkarmıyor.
Milan: Amorim'in maç yönetimi önemli bir etken; bazen çözüm sunuyor, bazen de seçenekleri ortadan kaldırıyor
Akışkan diziliş ve proaktif oyuncu değişiklikleri
Atalanta'nın maç planını daha baştan altüst eden, Amorim'in rakibin sahada referans alacağı noktaları ortadan kaldıran taktik dizilişi oldu: Ramos sürekli Pulisic'le yer değiştiriyor, Modric geride oynuyor, Rabiot sahanın her yerinde görev yapıyordu. Savunma hattı ise uzun süre dörtlü oynadıktan sonra hızla üçlüye dönüyordu. Eski Sporting Lizbon teknik direktörünün Musah ve Chukwueze gibi zor dönemden geçen oyuncuları yeniden öne çıkarma becerisi herkesin gözü önünde. Aynı şekilde, 12-13 kişilik sabit bir as oyuncu grubuna bağlı kalmadan herkesi maça hazır tutabiliyor: Bu Milan'da herkes önemli.
Amorim'in futbol anlayışının bir başka değişmezi de oyuncu değişikliklerinde cesur davranması. Değişiklik için en hareketli zaman dilimi ise 65. ile 75. dakikalar arası gibi görünüyor. Torino, Lazio ve Juventus karşısında bu yaklaşım Milan'ın genç teknik direktörünü haklı çıkardı ancak İtalya'daki gibi taktik yönü ağır basan bir futbolda bu plan her zaman beklenen sonucu vermiyor.
HESAPLANMIŞ RİSKLER Mİ?
Skor 3-0 iken Amorim, Estupinan, Jashari ve Loftus-Cheek'i oyuna aldı. Yani oyun kuran bir orta saha, bir 10 numara ve hücuma çıkarken kesinlikle daha az zorlanan bir bek sahaya sürdü. Sonuç? Atalanta hücum edebileceği geniş alanlar buldu. Dakikalar ilerledikçe Milan'ın kendine güveni sarsıldı ve takım, taraftarlarına gereksiz yere nefeslerini tutarak geçirdikleri 20 dakika yaşattı. Bunun bir açıklaması, takımın üç günde bir maça çıktığı fikstür olabilir. Milan, perşembe günü zorlu Bournemouth deplasmanına çıkacak. Bir gelişim adımı da cesur bir maç yönetimi ile maçın duygusal ve taktiksel durumunun gerektirdiği oyuncu değişikliği arasında denge kurmaya çalışarak atılabilir.
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