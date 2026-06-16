Teknik direktörümüz belli oldu. Ruben Amorim, kendisini önümüzdeki iki sezon boyunca Milan’a bağlayacak ve üçüncü sezon için opsiyon içeren sözleşmeyi imzaladı. 16 Haziran Salı günü, RedBird'ün tüm yönetim ve teknik kadroyu feshettiğini duyurmasından 21 gün sonra, bu tarih, ilk kez sadece Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic'in fikirlerine dayanan yeni Milan'ın doğduğu tarih olarak hatırlanacak. Hem felsefesi hem de stratejisi ve teknik direktör ile yöneticilerin seçimine yol açan araçları açısından güçlü bir Amerikan izi taşıyan bir Milan.
Çeviri:
Milan, Amorim'in Leao sorunuyla hemen ilgilenmesi gerekiyor: Transfer politikasında neler değişebilir?
İLK SORUNLAR
Ruben Amorim, Manchester United'daki olumsuz deneyimini silmek isteyen birinin coşkusuyla Milan'ın teklifini kabul etti. Bu fırsat o kadar cazip ki reddedilemez, ancak Portekizli teknik direktör, Maldivler'de parmak arası terlik ve mayoyla vakit geçireceğini sanmıyor. Eski Sporting Lizbon teknik direktörü ve ekibi için, soyunma odasında çözülmesi gereken 'sorunlar' nedeniyle başından itibaren yapacak çok iş var: Maignan'ın tereddütleri, Rabiot ve Pulisic'in Şampiyonlar Ligi'ne oynama isteği ve yeni bir profesyonel deneyim yaşamak istediğini kamuoyuna açıklayan Leao.
KÖKENLERE DÖNÜŞ
Önümüzdeki günlerde Amorim’in Leao hakkında ne düşündüğünü daha net bir şekilde anlayacağız. Tamamen taktiksel bir bakış açısıyla, Rossoneri’nin 10 numarası yeni teknik direktör için kilit bir rol üstlenebilir: Onun oyun anlayışında kanat oyuncuları, zafere ulaşmak için temel anahtarlar niteliğindedir. Bu oyuncular üstünlük sağlamalı ve savunma aşamasını fazla düşünmeden forvet görevi görmelidir.
Amorim, vatandaşını çok takdir ediyor ancak Leao konusunda, bir şekilde büyük bir risk alabileceğini biliyor. Leao'yu teknik ve taktiksel her açıdan geliştirmek için bir kez daha bu görevi üstlenebilir ya da onu bırakabilir. Şu anda kesin olan tek şey, Amorim'in çok yakında genç oyuncuyla doğrudan iletişime geçeceği.
GİTMEK İSTİYOR AMA TEKLİF YOK
Leao'yu yakından takip edenler, oyuncunun kamuoyuna yaptığı açıklamalara bir miktar şaşırdıklarını ifade ettiler; bu açıklamalar, menajer ekibinin transfer piyasasında izleyeceği stratejiye kesinlikle yardımcı olmuyor. Şu ana kadar Rafa tereddüt göstermedi ya da geri adım atmadı: Milan'dan ayrılmak istiyor.
Amorim onunla konuşmaya çalışacak ve bu girişim her halükarda kayda geçirilmelidir. Ayrıca, bugüne kadar Milan'ın somut bir teklif almadığını ve muhtemelen 50 milyonun altındaki bir teklif için transferi onaylamakta zorlanacağını da her zaman hatırlamak gerekir. Ve talihsiz bir şekilde teklif gelmezse, Leao kalmak zorunda kalacaktır.