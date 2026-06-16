Önümüzdeki günlerde Amorim’in Leao hakkında ne düşündüğünü daha net bir şekilde anlayacağız. Tamamen taktiksel bir bakış açısıyla, Rossoneri’nin 10 numarası yeni teknik direktör için kilit bir rol üstlenebilir: Onun oyun anlayışında kanat oyuncuları, zafere ulaşmak için temel anahtarlar niteliğindedir. Bu oyuncular üstünlük sağlamalı ve savunma aşamasını fazla düşünmeden forvet görevi görmelidir.





Amorim, vatandaşını çok takdir ediyor ancak Leao konusunda, bir şekilde büyük bir risk alabileceğini biliyor. Leao'yu teknik ve taktiksel her açıdan geliştirmek için bir kez daha bu görevi üstlenebilir ya da onu bırakabilir. Şu anda kesin olan tek şey, Amorim'in çok yakında genç oyuncuyla doğrudan iletişime geçeceği.



