Ruben Amorim, 13 Temmuz Pazartesi günü Milanello’da yapılacak kamp için 26 oyuncuyu kadroya çağırdı. Listede, Guernier, Ossola ve Kostic gibi A Takım ile Milan Futuro arasında gidip gelecek genç oyuncularla ilgili birçok yeni isim yer alırken, transfer döneminin kapanmasından önce başka takımlara geçme ihtimali olan diğer oyuncular da bulunuyor. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano ve Loftus-Cheek, en göze çarpan isimlerden sadece birkaçı.





Kampta yer almayan ve en azından kadroya çağrılma ihtimali bulunan 5 oyuncu var: durumlarını tek tek inceleyelim.