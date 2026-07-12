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Milan: Amorim’in kamp kadrosundan dışlanan 5 isim: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos ve Balentien

AC Milan
Transfers

Milano, Amorim’in kamp kadrosu için nihai kararları açıklandı: İşte ‘kadro dışı kalanlar’ın durumu

Ruben Amorim, 13 Temmuz Pazartesi günü Milanello’da yapılacak kamp için 26 oyuncuyu kadroya çağırdı. Listede, Guernier, Ossola ve Kostic gibi A Takım ile Milan Futuro arasında gidip gelecek genç oyuncularla ilgili birçok yeni isim yer alırken, transfer döneminin kapanmasından önce başka takımlara geçme ihtimali olan diğer oyuncular da bulunuyor. Tomori, Fofana, Filippo Terracciano ve Loftus-Cheek, en göze çarpan isimlerden sadece birkaçı.


Kampta yer almayan ve en azından kadroya çağrılma ihtimali bulunan 5 oyuncu var: Gelin, durumlarını tek tek inceleyelim.

  • ZEROLI, BARINMA YERİ BEKLİYOR

    AC Milan’ın Primavera takımının eski kaptanı, orta saha oyuncusu Kevin Zeroli, Ruben Amorim’in Milan kampı kadrosuna almadığı önemli isimlerden biri. Editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, 2005 doğumlu oyuncu, 14 Haziran Salı günü yapılacak kampta Navarro'nun çalıştırdığı Milan Futuro takımında forma giymeye başlayacak. Bu, yeni bir kulüp bulana kadar geçici bir aşama niteliğinde: Eski Monza oyuncusu hakkında Lecce, Udinese ve Torino gibi Serie A kulüpleri de bilgi aldı.

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  • BONDO, GALENİK ANTRENÖRÜ İLE BİRLİKTE MILANELLO'DA

    Yaklaşık on beş gün önce gerçekleşen bir görüşmede, Milan’ın transfer ekibi, Warren Bondo’nun menajerlerinden, oyuncuyu 8 milyon avroluk bir başlangıç bedeli karşılığında kalıcı olarak bir takıma yerleştirmelerini istemişti. Onu sezon öncesi kadro listesinden en başından itibaren dışarıda bırakma kararı şaşırtıcıydı: edinilen bilgilere göre, Fransız orta saha oyuncusu Milanello’da bir kondisyon antrenörü eşliğinde bireysel antrenman yapacak.

  • MALICK CISSE’NİN GELECEĞİ MILAN’DA

    Geçen sezon Milan Futuro ve Primavera takımlarında oynarken onu izleyenler, bu hazırlık döneminde Amorim ile birlikte şans bulacağını umuyorlardı; ancak Malick Cissè, çağrılan oyuncular listesinde yer almıyor. Ocak transfer döneminde Milan’a katılan Senegalli savunma oyuncusu, Navarro’nun çalıştırdığı takımın en önemli güçlerinden biri olacak.

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  • VOS VE BALENTIEN ZAMANINDA

    İki yaz önce Ajax'tan büyük beklentilerle gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Silvano Vos, Milan Futuro ile kampına katılacak ve ardından Rossoneri kulübünden kesin olarak ayrılmayı bekleyecek. Allegri yönetiminde Serie A'da ilk maçına çıkan vatandaşı Balentien de Salı günü yeni İspanyol teknik direktör Navarro'nun emrine girecek,

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