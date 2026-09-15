Milan için Olimpico'da Lazio'ya karşı oynanan deplasman maçının ardından artık Avrupa Ligi macerasına başlama zamanı. İlk rakip, eski isim Manuel Rui Costa'nın Benfica'sı olacak; bu, Milan'daki birçok oyuncu için özel bir karşılaşma. Ruben Amorim, maç öncesindeki geleneksel basın toplantısında mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Bu çok önemli bir fırsat, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki finalin farkındayız. Rui Costa Benfica'nın başkanı ama Benfica için çok önemli bir referans. Benim de Benfica'da bir geçmişim var ama ben buraya kazanmak için geldim. Bu özel bir maç çünkü Avrupa Ligi'ndeki ilk maç."
Çeviri:
Milan, Amorim: "Hutchinson oynamaya hazır. Modric? Moreira’nın hazır olmadığı söyleniyordu, bir hafta sonra onun bizim kahramanımız olduğunu söylüyoruz"
Final hedefi ve Benfica hakkında
2025'te Manchester United ile finale çıktı, bu turnuvayı tanıyor. Hedef nedir? En azından finale kalmak mı?
"Bir turnuvadan söz ediyoruz ve hedef elbette kazanmak. Bizim hedefimiz sonuna kadar gitmek, çok sayıda rekabetçi takım var: farkı, bu isme yakışan bir kadroya sahip olmak yaratır. Motivasyon varsa her turnuvayı ve her maçı kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum; hedefin yalnızca bir olduğunu unutmadan: kazanmak".
Lazio-Milan'ın ardından yarınki maçın kadrosu için ekibinizle nasıl değerlendirmeler yaptınız?
"Lazio'ya karşı bir devreden diğerine tavır değişikliği oldu: değerlendirmelerimi yaptım, mesele yalnızca 2-3 isimle ilgili değil, farklı bir yaklaşım vardı. Sürekli aynı 11'i sahaya süren biri değilim. Genel anlamda bir tavır değişikliği oldu. Ayrıca birden fazla maçı yönetmemiz gereken haftalardan geçtiğimizi de göz önünde bulundurmalıyız; bu yüzden sadece Benfica'yı değil, Lecce'yi de düşünüyoruz. Yine de Lazio'ya karşı mesele bir tavır meselesiydi".
Geçtiğimiz aylarda Benfica'yı çalıştırma ihtimaliniz konuşulmuştu, bunu doğrulayabilir misiniz?
"Kafamda her şey netti. Portekiz'de yeniden çalışma ihtimali vardı ama buna hayır dedim. Portekiz'den bir kulüpten çağrı alsaydım da hayır derdim. Sonra Milan beni aradı ve hayır diyemezdim. Portekiz'e geri dönmezdim, Milan'ı seçtim ve bu önemli karardan mutluyum".
MODRIC HAKKINDA
Modric hakkında:
"Luka'nın maçta rahat hissetmesini sağlamak için topa uzun süre sahip olmamız gerekiyor. Baskı olmadan yapılan ve topu kaybetmemize yol açan, maçı da sürekli bir koşuya çeviren belki yedi hatalı pas sayabilirim. Bu da Luka'nın oynaması gereken oyun türü değil. Dolayısıyla Luka gibi bir oyuncuyu sahaya sürdüğümüzde, çünkü onu oyunun bazı anlarında ve belirli maçlarda istiyoruz, ayağında top varken çok iyi düşünebilen birine sahip olmamız gerekiyor. Luka oynadığında fikir bu. Ancak şunu da görebildik - ve herkesin oyuncular hakkında haftadan haftaya kesin bir fikre sahip olması ne kadar ilginç - sadece bir hafta önce Juventus'a karşı Moreira'nın hazır olmadığı, kötü oynadığı ve hiçbir şey yapamadığı söyleniyordu. Bir hafta sonra ise Moreira'nın Milan'ın kahramanı olduğunu söylüyoruz. Futbol tam olarak böyle bir şey. Luka'nın performansıyla ilgili aceleci bir sonuca varmayacağım. Her şeyden önce, çünkü o zaten Ballon d'Or'u kazandı ve ne kadar değerli olduğunu biliyorum, ayrıca her maçın kendi hikayesi olduğunu da biliyorum. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama Luka takımımız için önemli bir oyuncu ve sezon boyunca bize yardımcı olacak. Bu yüzden oyuncular hakkında haftadan haftaya kesin yargılara varmıyorum: ne kadar değerli olduklarını biliyorum ve her birinin bulunduğu anı yönetmeye çalışıyorum".
Hutchinson hakkında:
"Oynamaya hazır. İlk 11'de başlayabilir. Yarın göreceğiz, ilk 11'i açıklamak istemiyorum çünkü Marcus kesinlikle basın toplantısını izliyordur ve çok zeki biri; dolayısıyla bu bir seçenek. İlk 11 hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama Hutchinson hazır ve oynayabilecek durumda".
Marco Silva'nın Benfica'sının yaptıklarını takip ediyor musunuz? Avrupa Ligi'ni kazanabilirler mi?
"Benfica her maçı kazanabilir, çünkü harika bir teknik direktörü var ve bunu yapacak oyunculara sahip. Portekiz'de ne söylediysem, burada İtalya'da da aynı şeyi söylüyorum. Bence bazen Portekiz kulüplerine sahip olmamaları gereken bir sorumluluk yükleniyor, çünkü diğer kulüplerle ve özellikle de İtalyan kulüpleriyle aynı şartlara sahip değiller. Bunu söylerken sorumluluğu daha da fazla kendi üzerime alıyorum ama Portekiz'de hep söylediğim buydu ve şimdi de söylediğim şey bu. Yine de teknik direktöre, takıma ve bazen Portekiz liginde yapılabilen rotasyona baktığınızda, her şey doğru giderse bu mümkün. Çok güçlü, çok net bir kimliği olan ve ligi kazanabilecek kapasitede bir Benfica görüyorum. Ancak Avrupa Ligi konusunda, asıl sorumluluğun Portekiz kulüplerinin üzerine yıkılmaması gerektiğini anlamak lazım. Portekiz'de bazen Portekiz takımları hakkında nasıl konuşulduğunu biliyorum; Avrupa'da her maçı kazanmaları gerektiği söyleniyor. Bu yüzden Marco Silva'nın üzerine bu baskıyı koyacak kişi ben olmayacağım. Bu, açıkça kazanabilecek bir takım, çünkü geçmişte de Portekiz takımları tıpkı bizim gibi ileri turlara gidebileceklerini gösterdi. Elbette kendi takımıma bakıyorum, diğer güçlü İngiliz ekiplerini görüyorum, sezonumuzun nasıl geçeceğini bilmiyorum ama Avrupa Ligi'nde ileri gitme konusunda bizim de belli bir sorumluluğumuz olduğunu görüyorum. Sonuç olarak cevabım bu: Kazanabilecek durumdalar, bunu yapacak teknik direktöre ve oyunculara sahipler, ayrıca ligde bu rotasyonu yapabiliyorlar. Bence bu yükü taşımamaları gerekiyor, çünkü Portekiz kulüpleri bazen diğerlerine kıyasla çok daha az imkânla zaten çok büyük işler yapıyor. Portekiz'i özlüyorum, evet, ama artık buradayım ve burada uzun yıllar kalmayı düşünüyorum. Milano'nun benim ikinci evim olduğunu söyleyebilirim".
ELEŞTİRİLEN OYUNCULAR HAKKINDA
Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. O halde as oyuncularla diğer futbolcular arasındaki farkın ne olduğunu anladın mı?
"Her teknik direktörün, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikri vardır. Ama sonra tam da konuştuğumuz sorun ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre - ve bu iki kez oldu, ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için mücadele ettiğimiz dönemde, ikincisi ise biraz daha az - sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek organizasyonları kazanmayı düşünmek imkânsız. Dolayısıyla, bir ideal 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Fikir, sabit bir 11’e sahip olmak değil; takım çok fazla kalite kaybetmeden bütün oyuncuların oynayabildiği net bir kimliğe sahip olmak. Elbette belirli maçlarda hangi oyuncu profillerini istediğime dair bir fikrim var, ama dengeler çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk tercih olacağını, Luka Modric’in ise sorun olacağını kim söylerdi? Hiç kimse. Durum değişti çünkü son maçlar bunu gösterdi. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tam bir kadroya ihtiyaç var. Elbette bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyaç duyduğumu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadroyla ilgili daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".
Minimum bir hedefiniz var mı?
"Büyük kulüplerde, ki Milan çok büyük bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, eğer kazanmazsanız siz burada olursunuz ve bunun çok az olduğunu söyleyerek takımı eleştirirsiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz'de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılmadığında bu bir başarısızlıktır. Ve Portekiz'de herkes Benfica'nın Avrupa Ligi'ni kazanması gerektiğini söyler; dolayısıyla bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız. Eğer kazanamazsak, bunun herkes tarafından yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden, hedef olarak çeyrek finali ya da yarı finali koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir anlamı yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve onun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan'ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu, ekonomik bir mesele olmaktan çok gururumuz ve varoluş biçimimizle ilgili, çünkü Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'yle hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden herhangi bir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç kupaya daha da yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşünerek organizasyonu kazanmaya daha da yaklaşacağız”.
Daha fazla dengeye sahip olma ihtimaliniz var mı?
"Pres yapma biçimimizde, daha önde oynama konusunda. Elbette çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında hâlâ büyük dalgalanmalar var, ama her zaman daha fazla topa sahip olmayı başardık. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanmış durumdayız, buna karşılık son üçüncü bölgede eksiklerimiz var. Hâlâ bazı zorluklar yaşıyoruz ve Goncalo'nun daha çok zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla dokunuş yapamıyoruz ve rakip ceza alanı çevresine yaptığımız koşular, takım olarak yüksek bir verim sağlamaya yetecek kadar sık değil. Açıkçası analiz ettiğimizde sadece bugün için değil gelecek için de arzu ettiğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip oyuncular aldık; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica hakkında konuşursak, bence en büyük güçleri çok net bir fikre sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık şekilde hissedebiliyorsunuz. Çeşitlilik gösterebiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanat oyuncusuyla oynuyorlar, ama Lukebakio oynarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, Dal ile birlikte sol bek üzerinden üçlü kurarak geriden oyun kuruyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama Aursnes de oynayabilir, çünkü gazeteler ve siz gazeteciler genelde bunu tutturuyorsunuz. Pavlidis'in ya da Duran'ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha fazla derine koşu atıyor, diğeri ise bağlantıyı daha fazla sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da bir sonrakinde de oynayacak ve duran toplarda da pres konusunda da çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kaliteye sahip ve baskıya, kazanmaya alışkın oyunculardan oluşan bir takım; bu da takımları dönüştüren bir faktör. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva'yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica'nın da her maçı kazanmak zorunda olmanın aynı baskısını taşıdığını biliyorum; bu yüzden güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.
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