Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. O halde as oyuncularla diğer futbolcular arasındaki farkın ne olduğunu anladın mı?

"Her teknik direktörün, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikri vardır. Ama sonra tam da konuştuğumuz sorun ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre - ve bu iki kez oldu, ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için mücadele ettiğimiz dönemde, ikincisi ise biraz daha az - sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek organizasyonları kazanmayı düşünmek imkânsız. Dolayısıyla, bir ideal 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Fikir, sabit bir 11’e sahip olmak değil; takım çok fazla kalite kaybetmeden bütün oyuncuların oynayabildiği net bir kimliğe sahip olmak. Elbette belirli maçlarda hangi oyuncu profillerini istediğime dair bir fikrim var, ama dengeler çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk tercih olacağını, Luka Modric’in ise sorun olacağını kim söylerdi? Hiç kimse. Durum değişti çünkü son maçlar bunu gösterdi. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tam bir kadroya ihtiyaç var. Elbette bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyaç duyduğumu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadroyla ilgili daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".

Minimum bir hedefiniz var mı?

"Büyük kulüplerde, ki Milan çok büyük bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, eğer kazanmazsanız siz burada olursunuz ve bunun çok az olduğunu söyleyerek takımı eleştirirsiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz'de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılmadığında bu bir başarısızlıktır. Ve Portekiz'de herkes Benfica'nın Avrupa Ligi'ni kazanması gerektiğini söyler; dolayısıyla bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız. Eğer kazanamazsak, bunun herkes tarafından yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden, hedef olarak çeyrek finali ya da yarı finali koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir anlamı yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve onun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan'ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu, ekonomik bir mesele olmaktan çok gururumuz ve varoluş biçimimizle ilgili, çünkü Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'yle hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden herhangi bir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç kupaya daha da yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşünerek organizasyonu kazanmaya daha da yaklaşacağız”.





Daha fazla dengeye sahip olma ihtimaliniz var mı?

"Pres yapma biçimimizde, daha önde oynama konusunda. Elbette çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında hâlâ büyük dalgalanmalar var, ama her zaman daha fazla topa sahip olmayı başardık. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanmış durumdayız, buna karşılık son üçüncü bölgede eksiklerimiz var. Hâlâ bazı zorluklar yaşıyoruz ve Goncalo'nun daha çok zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla dokunuş yapamıyoruz ve rakip ceza alanı çevresine yaptığımız koşular, takım olarak yüksek bir verim sağlamaya yetecek kadar sık değil. Açıkçası analiz ettiğimizde sadece bugün için değil gelecek için de arzu ettiğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip oyuncular aldık; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica hakkında konuşursak, bence en büyük güçleri çok net bir fikre sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık şekilde hissedebiliyorsunuz. Çeşitlilik gösterebiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanat oyuncusuyla oynuyorlar, ama Lukebakio oynarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, Dal ile birlikte sol bek üzerinden üçlü kurarak geriden oyun kuruyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama Aursnes de oynayabilir, çünkü gazeteler ve siz gazeteciler genelde bunu tutturuyorsunuz. Pavlidis'in ya da Duran'ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha fazla derine koşu atıyor, diğeri ise bağlantıyı daha fazla sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da bir sonrakinde de oynayacak ve duran toplarda da pres konusunda da çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kaliteye sahip ve baskıya, kazanmaya alışkın oyunculardan oluşan bir takım; bu da takımları dönüştüren bir faktör. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva'yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica'nın da her maçı kazanmak zorunda olmanın aynı baskısını taşıdığını biliyorum; bu yüzden güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.