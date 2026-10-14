30 Ekim 2003'te Londra'nın dış kesimlerindeki küçük bir kasabada doğan Hutchinson, Jamaika millî takımının cazibesine kapılsa da 2025'te 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı İngiltere millî takımını seçti. Önce Arsenal, ardından Chelsea akademisinde yetişti ve Premier Lig'deki ilk maçına Chelsea formasıyla çıktı. Daha sonra Ipswich Town'da geçirdiği iki yılda önce Championship'te, ardından en üst ligde oynayarak seviyesini yükseltti. Hutchinson'ın Nottingham Forest deneyimi her açıdan hayal kırıklığı yarattı ancak Amorim, genç oyuncunun yeteneğinden onu Milan'a çağıracak kadar emin: Kariyerinin en büyük fırsatı. Hutchinson bu fırsatı büyük bir heyecanla kabul etti. Ekonomik koşullar Milan'ın olası bir satın alma planını daha baştan caydıracak gibi görünse de durum böyle: Ücretli kiralama için ödenen 4 milyonun ardından, yazın satın alma opsiyonunu kullanmak için neredeyse 50 milyon daha gerekecek.