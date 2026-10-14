İngiltere liginde yıldız olamadı. Şimdi ise ilk maçını berbat ettiği o teknik direktöre yardımcı olarak Milan'da yıldız olmayı umuyor. Hutchinson, Amorim'in kendisine duyduğu güvenle İtalyan futbolunda ve Milan formasıyla büyük çıkışını yapmayı hedefliyor. İngiltere'dekinden daha iyisini yapmak çok zor olmayacak çünkü orada 63 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Ancak bunun için bu sezonki ilk yedi maçına kıyasla daha fazla süre bulması gerekiyor. Bu maçlarda yalnızca Benfica'ya karşı Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı (editörün notu: sadece 45 dakika oynadı) ve Serie A'da birkaç kez kısa süreliğine oyuna girdi.
Milan, Amorim Hutchinson'ın gelişimi üzerinde çalışıyor: Salzburg'a karşı oynayacak, geleceğiyle ilgili hangi bilgiler geliyor?
BÜYÜK FIRSAT
30 Ekim 2003'te Londra'nın dış kesimlerindeki küçük bir kasabada doğan Hutchinson, Jamaika millî takımının cazibesine kapılsa da 2025'te 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı İngiltere millî takımını seçti. Önce Arsenal, ardından Chelsea akademisinde yetişti ve Premier Lig'deki ilk maçına Chelsea formasıyla çıktı. Daha sonra Ipswich Town'da geçirdiği iki yılda önce Championship'te, ardından en üst ligde oynayarak seviyesini yükseltti. Hutchinson'ın Nottingham Forest deneyimi her açıdan hayal kırıklığı yarattı ancak Amorim, genç oyuncunun yeteneğinden onu Milan'a çağıracak kadar emin: Kariyerinin en büyük fırsatı. Hutchinson bu fırsatı büyük bir heyecanla kabul etti. Ekonomik koşullar Milan'ın olası bir satın alma planını daha baştan caydıracak gibi görünse de durum böyle: Ücretli kiralama için ödenen 4 milyonun ardından, yazın satın alma opsiyonunu kullanmak için neredeyse 50 milyon daha gerekecek.
AMORIM'İN PLANI
Nations League maçları nedeniyle verilen uzun ara, Amorim’in Milanello’da antrenman yapmaya devam eden kadro oyuncularıyla bireysel çalışmalarını yoğunlaştırmasına fırsat verdi. Portekizli teknik direktörün özellikle Hutchinson’a odaklandığı görüldü. Amorim, basın toplantısında Omari ile çok çalıştıklarını zaten açıklamıştı. Hedefi ne? Hutchinson’ı kendi oyun düzenine ve felsefesine alıştırıp ondan iki rolde yararlanabilmek: sol ayaklı on numara ve kanadın tamamını kullanan bir oyuncu olarak Chukwueze’nin alternatifi. Salzburg karşısında daha fazla süre alacak. Geriye yalnızca maça sonradan mı gireceği, yoksa çok daha yüksek bir ihtimalle ilk 11’de mi başlayacağı sorusu kalıyor.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Amorim, Htuchinson için bir plan üzerinde çalışıyor. Bu planın ikinci bir amacı da oyuncunun Milan'da kalmasının önünü aralamak. 2003 doğumlu futbolcu, Milan'ın bonservisine 50 milyon yatırmasını sağlamak için sıradanın çok ötesine geçmesi gerektiğini biliyor. Öte yandan son yıllardaki transfer piyasası, ilk satın alma opsiyonunu geçersiz kılıp anlaşmaları yeniden düzenlemenin de mümkün olduğunu gösteriyor. Bertolucci gibi güçlü ve yetenekli bir menajer de temsil ettiği oyuncular için her zaman bir çözüm buluyor. Ancak önce Hutchinson'ın çalışıp Chelsea'de olduğu gibi şaşırtması, Nottingham Forrest'ta olduğu gibi hayal kırıklığı yaratmaması gerekiyor.
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