Rubén Amorim’in yeni Milan’ı için ilk çalışma haftası geride kaldı ve Portekizli teknik direktörün, son günlerde Milanello’da birlikte çalıştığı bazı oyuncuların geleceğine ilişkin alabileceği kararlar hakkında ilk ipuçları ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta, 25 Temmuz Cumartesi günü Celtic Glasgow ile oynanacak ilk gerçek hazırlık maçı öncesinde geçecek ve o zamana kadar transfer piyasasında hem takıma katılacak hem de takımdan ayrılacak oyuncular konusunda bazı gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Pervis Estupinan’ın Aston Villa’ya transferi konusunda netleşmeye yakın durumun yanı sıra, en çok dikkat çeken alan orta saha kadrosu.
Çeviri:
Milan: Amorim’e göre Ricci’nin yeri sarsılmaz değil ve transfer piyasasına çıkabilir. Fofana ve Loftus-Cheek’in geleceğine dair son gelişmeler; Hojbjerg transferi hız kazanabilir
KESİNLİKLER
2026/2027 sezonunda Milan, geçen sezonun iki önemli ismiyle yeniden yola çıkacak; bu iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı hayal kırıklığını silip atma ve son Dünya Kupası’nda Hırvatistan ve Fransa ile yaşadıkları hayal kırıklıklarını da geride bırakma arzusuyla hareket ediyor. Luka Modrić ve Adrien Rabiot, farklı şekillerde de olsa, Rossoneri projesine yeniden katılmayı kabul ettiler: Amorim ile halihazırda birden fazla kez görüşen Hırvat yıldız, Milan’ın masaya koyduğu yıllık sözleşme yenileme teklifini imzalamaya hazırlanırken, Fransız futbolcu ise İngiltere ile oynanan üçüncülük maçı sonrasında, Rossoneri kadrosuna yeniden katılmaya hazır olduğunu sözlü olarak teyit etti. Her ikisinin de takıma dönüşü Ağustos ayının sonlarına doğru bekleniyor.
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RICCI, AMORIM’İ İKNA EDEMEDİ
Öte yandan, geçen sezonun bir başka emektarı ve Amorim’in kampın bu ilk aşamasında birlikte çalışabildiği az sayıdaki potansiyel ilk 11 oyuncusundan biri olan Samuele Ricci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Matteo Moretto’nun aktardığına göre, eski Torino oyuncusu Milan’ın önümüzdeki sezon planlarında yer almıyor ve Portekizli teknik direktör tarafından ilk tercih olarak görülmüyor. Bu ilk değerlendirme, transfer piyasası açısından önemli ve gelişmekte olan senaryolara kapı açıyor. Haziran 2029’a kadar sözleşmesi olmasına ve 23 milyon avroluk bir yatırım olmasına rağmen, Samuele Ricci’nin satılamaz olduğu düşünülmüyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta’nın Ricci’ye ilgi duyduğu belirtiliyor. Atalanta, bu arada Cagliari’den Gianluca Gaetano’yu kadrosuna kattı ve kısa süre önce, İngiliz kulübün fikrini değiştirmesinden önce Bergamo’dan ayrılıp Manchester United’a transfer olmaya hazırlanan Ederson ile sözleşmesini 5 sezon daha uzattı.
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JASHARI’YE NE OLUYOR?
Milan’ın orta sahasından, Inter kulübünde beğeni toplayan bir başka oyuncu da Ardon Jashari’dir – hem yeni teknik direktör hem de sportif direktör Cristiano Giuntoli tarafından beğenilen bu oyuncu, Giuntoli’nin Juventus’taki şanssız macerası sırasında onu Juventus’a transfer etmek istemişti. 2025 yazının en pahalı ikinci transferi olan ve Brugge’den 37 milyon euro artı bonus karşılığında alınan İsviçre milli takım oyuncusu, Ağustos ayında fibula kemiğinde geçirdiği ciddi sakatlık, Allegri’nin kendisine yeterince değer vermemesi ve Dünya Kupası’nda yedek olarak kalması nedeniyle gerçekten zorlu bir sezon geçirdi. Milan’ı onu bu kadar çabuk elden çıkarmaya ikna etmek için gerçekten çok önemli bir teklifin gerekli olduğu düşünülüyor; ayrıca, Via Aldo Rossi’deki yönetim ve Gerry Cardinale ile yapılan görüşmelerde Amorim, 2002 doğumlu oyuncuya olan ilgisini dile getirmiş.
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FOFANA VE LOFTUS-CHEEK
Aynı durum Ruben Loftus-Cheek ve Youssouf Fofana için geçerli değildir. Üçlü orta saha düzeninden ikili orta saha düzenine geçişle birlikte, karakteristikleri nedeniyle bu iki oyuncunun da Allegri’nin mirasını devralan teknik direktörün taleplerine uyması mümkün değildir. Haziran 2027’ye kadar yüksek bir maaş (net 4 milyon euro) alan İngiliz futbolcu için İngiltere ve Türkiye’den bazı ilgi sinyalleri gelirken, eski Monaco oyuncusu Fransız futbolcu için ise Ligue 1 ve yine Türkiye’de talep var. Milan, farklı ve daha işlevsel niteliklere sahip başka bir oyuncuyu kadroya katmak için maaş bütçesinde yer açmak amacıyla da bu iki oyuncuyu elinden çıkarmak zorunda. Bu durum, Atalanta’daki kiralık döneminden dönen Yunus Musah için de geçerli olabilir; Amorim, kesin bir karar vermeden önce bu hazırlık kampında Musah’ı değerlendirmeyi planlıyor.
HOJBJERG FIRSATI
Transfer gelmeleri konusunda Milan şimdilik bekleme pozisyonunda olsa da, Manchester United’ın eski teknik direktörüne bir orta saha oyuncusu daha sunmayı kesinlikle göz ardı etmiyor; bu oyuncu, yeni sezonda sahaya çıkacak dörtlü orta saha dizilişini özellikleriyle tamamlayacak, pozisyonel oyun oynayan bir futbolcu olacak. Rossoneri kadrosu için önerilen son isim, 1995 doğumlu ve Olympique Marsilya'ya ait olan Pierre-Emile Hojbjerg'dir. Hojbjerg, kişisel performans açısından oldukça olumlu geçen iki sezonun ardından Fransız liginden ayrılmayı düşünmektedir. Oyuncunun sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor ancak OM, mali sorunlarını çözmek için nakit kaynağına ihtiyaç duyuyor ve Milan, orta sahada kısa sürede yer açmayı başarırsa harekete geçmeye hazır.
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