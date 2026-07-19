Milan: Amorim’e göre Ricci’nin yeri sarsılmaz değil ve transfer piyasasına çıkabilir. Fofana ve Loftus-Cheek’in geleceğine dair son gelişmeler; Hojbjerg transferi hız kazanabilir

Milan’ın orta sahasından, Inter kulübünde beğeni toplayan bir başka oyuncu da Ardon Jashari’dir – hem yeni teknik direktör hem de sportif direktör Cristiano Giuntoli tarafından beğenilen bu oyuncu, Giuntoli’nin Juventus’taki şanssız macerası sırasında onu Juventus’a transfer etmek istemişti. 2025 yazının en pahalı ikinci transferi olan ve Brugge’den 37 milyon euro artı bonus karşılığında alınan İsviçre milli takım oyuncusu, Ağustos ayında fibula kemiğinde geçirdiği ciddi sakatlık, Allegri’nin kendisine yeterince değer vermemesi ve Dünya Kupası’nda yedek olarak kalması nedeniyle gerçekten zorlu bir sezon geçirdi. Milan’ı onu bu kadar çabuk elden çıkarmaya ikna etmek için gerçekten çok önemli bir teklifin gerekli olduğu düşünülüyor; ayrıca, Via Aldo Rossi’deki yönetim ve Gerry Cardinale ile yapılan görüşmelerde Amorim, 2002 doğumlu oyuncuya olan ilgisini dile getirmiş.





RAPHAEL GUERREIRO, ESTUPINAN GİDERSE YENİ SEÇENEK