Milan, Amorim derbinin ardından: "Topa daha fazla sahip olmalı ve daha az zorlanmalıyız. Leao mu? Bugün takıma yardım etti ve önemli olan da bu"

Bugün olumlu olarak ne gördünüz?

"Bence topu hızlı dolaştırmaya çalıştığımız görülüyor. Geriden çok fazla oyun kurmaya çalışıyoruz ama Glasgow'a karşı aldığımız risklerin aynısını almadan. Fiziksel açıdan da iyi bir maç oldu. Fiziksel olarak çok gelişebiliriz ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum”.

Leao’nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Basın toplantısında söylediklerimle aynı şeyi düşünüyorum: Eğer Milan'ın bir oyuncusuysan, şanslısındır ve bundan keyif almalısın. Keyif alıyor ama o da takımın bir oyuncusu. Bugün takıma yardım etti ve bu önemli: odak noktası takım. Ama onu da Nkunku, Camarda ve diğerleri gibi değerlendiriyorum. Camarda bugün çok fazla koştu. Gelişim gösteren oyuncular görüyorum”

En çok hangi konuda gelişmeniz gerekiyor?

"Her konuda, özellikle de topluyken. Daha fazla topa sahip olursak, daha az sıkıntı çekeriz. Ama bu zaman gerektiren, üzerinde çalışmamız gereken bir şey: daha az sıkıntı çekmek için topa daha fazla sahip olmalıyız".