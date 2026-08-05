Milan’ın Inter’e karşı az önce oynadığı maç iyi bir test oldu. Son bölümde gelen beraberlik, Milan teknik direktörü Ruben Amorim ’i memnun etti. Amorim, maçın ardından Sky’a konuştu: "Kaybetmemek önemli ama en önemli şey takım olarak gelişmek. Maça çok iyi başladık, çok iyi pres yaptık ama Inter çok tecrübeli; ne yaptığımızı hemen anladılar ve ilk yarının sonunda, ikinci yarının başında bize zorluk çıkardılar. Sonra gelişme gösterdik: maçın son yirmi dakikası iyiydi. İyi bir testti ama tüm oyuncuları denemek için daha fazla maça ihtiyacımız var".
Çeviri:
Milan, Amorim derbinin ardından: "Topa daha fazla sahip olmalı ve daha az zorlanmalıyız. Leao mu? Bugün takıma yardım etti ve önemli olan da bu"
Leao hakkında ve geliştirmesi gereken yönler üzerine
Bugün olumlu olarak ne gördünüz?
"Bence topu hızlı dolaştırmaya çalıştığımız görülüyor. Geriden çok fazla oyun kurmaya çalışıyoruz ama Glasgow'a karşı aldığımız risklerin aynısını almadan. Fiziksel açıdan da iyi bir maç oldu. Fiziksel olarak çok gelişebiliriz ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum”.
Leao’nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Basın toplantısında söylediklerimle aynı şeyi düşünüyorum: Eğer Milan'ın bir oyuncusuysan, şanslısındır ve bundan keyif almalısın. Keyif alıyor ama o da takımın bir oyuncusu. Bugün takıma yardım etti ve bu önemli: odak noktası takım. Ama onu da Nkunku, Camarda ve diğerleri gibi değerlendiriyorum. Camarda bugün çok fazla koştu. Gelişim gösteren oyuncular görüyorum”
En çok hangi konuda gelişmeniz gerekiyor?
"Her konuda, özellikle de topluyken. Daha fazla topa sahip olursak, daha az sıkıntı çekeriz. Ama bu zaman gerektiren, üzerinde çalışmamız gereken bir şey: daha az sıkıntı çekmek için topa daha fazla sahip olmalıyız".
Saelemaekers ve Baresi hakkında
Saelemaekers'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Büyük bir profesyonel, geçen yıl Allegri tarafından iyi çalıştırılmışlar ve bunu görebiliyorum. Ancak sadece 30 dakika oynadılar. İkinci yarının başında takım daha derli topluydu ve daha önde baskı yapmak istiyorduk".
Maçın başında Franco Baresi için bir anma vardı.
"Farklı bir tablo beklemezdim. Dün bütün görüntüleri izledim. O özel bir oyuncuydu ve özel bir insandı. Onu çok özleyeceğiz. Ama onu hak ettiği gibi anmanın tek yolu, işleri doğru yapmak ve kulübümüzü hak ettiği yere geri götürmek".
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