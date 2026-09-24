Yarın Belçika’ya karşı, Romano için İtalya ile ilk 11’de ilk kez sahaya çıkma ihtimali de doğabilir. Bu, yalnızca birkaç hafta önce düzenli olarak ilk kez üst düzey futbola adım atan bir genç için bir başka dev adım olurdu. Hızlı bir yükseliş ama her zaman ayakları yere basarak; Alessandro’yu tanıyanlar onu kararlı, aynı zamanda alçakgönüllü ve yaşadığı buna benzer coşkulu anların arkasında gizlenen tehlikelerin de son derece farkında olan bir genç olarak tanımlıyor. Cagliari ve Başkan Giulini memnun, çünkü ellerinde İtalyan futbolunun en iyi yeteneklerinden biri var. Biraz daha fazla pişmanlık duyan taraf ise, bilanço nedenleriyle 2006 doğumlu oyuncuyu haziran ayında transfer uğruna feda etmek zorunda kalan Roma. Roma kasasına 5 milyon euro artı bonuslar, toplamda 6,5 milyon euroya ulaşacak şekilde girdi. Başlangıçta yaklaşık 7-8 milyon euro talep eden Roma için bu, sermaye kârı açısından yine de önemli bir nefes alma alanı oldu