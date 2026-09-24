Parma’ya karşı Tardini’de Serie A’daki ilk maçında attığı gol, Cagliari formasıyla orta sahada mutlak başrol oynadığı beş hafta ve şimdi de İtalya A Milli Takımı için ilk davet. Alessandro Romano sezona daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. 2006 doğumlu oyuncu, Fabio Pisacane’nin tam güvenini kazandı ve şimdi Serie A’da sezonun bu başlangıç bölümünün gerçek sürprizi olan takıma liderlik ediyor.
Milan, Amorim Cagliari’nin Romano’suna hayran kaldı: değeri şimdi Roma’nın yazın kasasına giren bonservis bedelinin 5 katı
Roma’nın pişmanlığı
Yarın Belçika’ya karşı, Romano için İtalya ile ilk 11’de ilk kez sahaya çıkma ihtimali de doğabilir. Bu, yalnızca birkaç hafta önce düzenli olarak ilk kez üst düzey futbola adım atan bir genç için bir başka dev adım olurdu. Hızlı bir yükseliş ama her zaman ayakları yere basarak; Alessandro’yu tanıyanlar onu kararlı, aynı zamanda alçakgönüllü ve yaşadığı buna benzer coşkulu anların arkasında gizlenen tehlikelerin de son derece farkında olan bir genç olarak tanımlıyor. Cagliari ve Başkan Giulini memnun, çünkü ellerinde İtalyan futbolunun en iyi yeteneklerinden biri var. Biraz daha fazla pişmanlık duyan taraf ise, bilanço nedenleriyle 2006 doğumlu oyuncuyu haziran ayında transfer uğruna feda etmek zorunda kalan Roma. Roma kasasına 5 milyon euro artı bonuslar, toplamda 6,5 milyon euroya ulaşacak şekilde girdi. Başlangıçta yaklaşık 7-8 milyon euro talep eden Roma için bu, sermaye kârı açısından yine de önemli bir nefes alma alanı oldu
Amorim’in talebi üzerine Milan Olimpico’da
Romano, kendi Olimpico'sunda Avrupa'nın yarısının gözlerini üzerinde hissedecek. Özellikle de Amorim'in açık talebiyle Cagliari'nin orta saha oyuncusunu çok yakından takip etmesi için bir scout görevlendiren Milan'ın gözlerini: Romano, Portekizli teknik adamın fazlasıyla ilgisini çekiyor. Eski Roma oyuncusuyla Juventus, Inter ve La Liga'dan çeşitli kulüpler de ilgileniyor ancak tüm görüşmeler gelecek yaza bırakılacak: ocak ayında, karşı konulamaz teklifler gelmediği sürece Cagliari'den ayrılmayacak. Başkan Giulini ise şimdiden hesabını yapmaya başladı: düşünce, 20-25 milyon euro civarında bir bonservis değeri belirlemek.
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