Milli takımların maçları nedeniyle verilen uzun aranın ardından Serie A geri dönüyor. Milan , Reggio Emilia’daki Mapei Stadyumu’nda Sassuolo’ya konuk olacak. Ruben Amorim, Milanello’da maç öncesindeki geleneksel basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi:
2022’de Katar’daki Dünya Kupası sırasında uzun bir ara vermiştik. Yönetim açısından bu ara ne getiriyor?
"Herkese günaydın. Bence çok fazla bir şey değişmiyor ve bunun olumlu mu olumsuz mu olacağı takımın içinde bulunduğu döneme bağlı. Çok sayıda sakatınız varsa oyuncuları toparlamak için daha fazla zamanınız olur. Milli takıma gidip bütün maçlarda oynayıp oynamadığınıza da bağlı. Zor bir durum, çünkü döndüklerinde çok sayıda maç oynamaları gerekiyor. Tersinden de geçerli; Koni De Winter örneğini ele alırsak oynamadı. Milli takım nedeniyle birçok oyuncumuzu kaybettik ama bu iyi bir işaret, çünkü onların önemli oyuncular olduğunu gösteriyor. Şimdi gaza basmamız gerektiği konusunda ısrarcı oldum çünkü önümüzdeki maçlar sezonumuz açısından önemli olacak".
Aradan dönen oyuncularınızı nasıl gördünüz?
"Oyuncular geri döndükleri için mutluydu. Birlikte olmaktan, bu kulüpte yer almaktan memnunlar; bu da buranın iyi bir çalışma ortamı olduğunu gösteriyor. Sonrasında ise her şey duruma bağlı. Oyuncularımıza bakarsanız oynadılar, bazıları yalnızca 2 maç yaptı, ardından dinlenme fırsatı buldu ve bu çok olumlu, çünkü fiziksel durumlarını korudular. Saelemaekers ile ilgili bir problem yaşadık. Hutchinson ile çalışma fırsatı ve zamanı buldum. Padova’ya karşı yeni şeyler denemek açısından olumlu bir hazırlık maçı yaptık. Bu aranın her dakikasını değerlendirdik, milli takımlarındaki oyuncular da iyi iş çıkardı. Ramos, Jashari, 3 maç oynayan ve hem sağda hem solda görev yapan Moreira... Bu bizim için çok olumlu. Hazır olduklarını düşünüyorum ama her şey bir sonraki maça bağlı, bu yüzden yarın kazanmak önemli".