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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
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Milan, Amorim: "Buraya kupalar kazanmak için şimdi geldim, iki ya da üç yıl sonra değil. Dörtlü savunma mı? Oyuncular aynı, bunlar detay"

AC Milan

Milan’da Ruben Amorim, Sassuolo karşılaşmasını maç öncesindeki olağan basın toplantısında değerlendirdi.

Milli takımların maçları nedeniyle verilen uzun aranın ardından Serie A geri dönüyor. Milan , Reggio Emilia’daki Mapei Stadyumu’nda Sassuolo’ya konuk olacak. Ruben Amorim, Milanello’da maç öncesindeki geleneksel basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi:


2022’de Katar’daki Dünya Kupası sırasında uzun bir ara vermiştik. Yönetim açısından bu ara ne getiriyor? 
"Herkese günaydın. Bence çok fazla bir şey değişmiyor ve bunun olumlu mu olumsuz mu olacağı takımın içinde bulunduğu döneme bağlı. Çok sayıda sakatınız varsa oyuncuları toparlamak için daha fazla zamanınız olur. Milli takıma gidip bütün maçlarda oynayıp oynamadığınıza da bağlı. Zor bir durum, çünkü döndüklerinde çok sayıda maç oynamaları gerekiyor. Tersinden de geçerli; Koni De Winter örneğini ele alırsak oynamadı. Milli takım nedeniyle birçok oyuncumuzu kaybettik ama bu iyi bir işaret, çünkü onların önemli oyuncular olduğunu gösteriyor. Şimdi gaza basmamız gerektiği konusunda ısrarcı oldum çünkü önümüzdeki maçlar sezonumuz açısından önemli olacak". 

Aradan dönen oyuncularınızı nasıl gördünüz? 
"Oyuncular geri döndükleri için mutluydu. Birlikte olmaktan, bu kulüpte yer almaktan memnunlar; bu da buranın iyi bir çalışma ortamı olduğunu gösteriyor. Sonrasında ise her şey duruma bağlı. Oyuncularımıza bakarsanız oynadılar, bazıları yalnızca 2 maç yaptı, ardından dinlenme fırsatı buldu ve bu çok olumlu, çünkü fiziksel durumlarını korudular. Saelemaekers ile ilgili bir problem yaşadık. Hutchinson ile çalışma fırsatı ve zamanı buldum. Padova’ya karşı yeni şeyler denemek açısından olumlu bir hazırlık maçı yaptık. Bu aranın her dakikasını değerlendirdik, milli takımlarındaki oyuncular da iyi iş çıkardı. Ramos, Jashari, 3 maç oynayan ve hem sağda hem solda görev yapan Moreira... Bu bizim için çok olumlu. Hazır olduklarını düşünüyorum ama her şey bir sonraki maça bağlı, bu yüzden yarın kazanmak önemli". 

  • Gonçalo Ramos hakkında ve 4'lü savunma üzerine

    Gonçalo Ramos hakkında:
    "Teknik direktör olarak benim düşüncem, tek bir oyuncunun bireysel olarak nasıl daha fazla gol atabileceği değil, takımımın en iyi verimi nasıl göstereceğidir. Bunu bu maçtan önce de söyledim. Forvetlerimiz için daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor; sadece onun için değil, tüm forvetlerimiz için. Oyuncularımla bunun üzerinde çalıştım ve çalışıyorum. Doğru, başka teknik direktörlerden bazı şeyler aldım ama benim kendi fikrim var. Hedefim, Ramos'u daha fazla gol atabileceği şartlara nasıl sokacağımı anlamak değil, her maçı kazanmak. Mutlu ve özgüvenli şekilde dönmesinden çok memnunum ve umarım bu Milan'a fayda sağlar". 


    4'lü düzenle devam etmeyi düşünüyor musunuz, doğru tercih bu mu? 
    "Maça, durumlara bağlı. Önemli olan, ne zaman 4'lü ne zaman 3'lü oynayacaklarını anlamaları. İlk 11'deki isimlere bakmak yeterli; aslında neredeyse aynı takım. Değişen şeyler küçük detaylar, ama bunlar takımın dinamiğini değiştirebilir. Diğer meslektaşlarımın maçlarımızın bütün görüntülerine erişimi var, bu yüzden onları şaşırtmak için yeni bir şey önermek ve yaratmak bana kalmış. Yarın ortaya koymak istediğim şeyi biliyorum ama size söylemeyeceğim, yoksa Aquilani öğrenir. Çok şey değişmiyor. Oyuncularımın kendilerini rahat hissetmesini istiyorum". 

    Aquilani'yi teknik direktör olarak tanıyor musunuz?
    "Onu hatırlıyorum. Sadece Sporting'den hatırlamıyorum. Jorge Jesus için oynadığını biliyorum, bunun hakkında konuştuk. Çok zeki olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşımında çok modern olduğunu görebiliyorum. Stoperleri kullanış biçiminde Roberto De Zerbi'den küçük bir etki de görebiliyorum. Topa sahip olmak istiyorlar ama ne zaman baskı yapmaları gerektiğine karar verme konusunda çok zekiler. Futbolda çok büyük bir geleceği olacağını düşünüyorum". 

  • Moreira ve takım hakkında

    Moreira'nın Milli Takım'daki maçlarından ne gibi çıkarımlar yaptınız? Sizce en iyi nerede oynuyor?
    "Birçok şey gördüm. Solda daha direkt, sağda ise daha çok bire bir deniyor ve paslaşmalara giriyor. Bu biraz da rakiplere bağlı. Güçlü takımlara karşı çok savunma yapmak zorunda kaldı, yani gerçekten çok fazla savunma yaptı. Bu benim için çok önemli. Moreira'nın özelliklerini biliyoruz. İyi bir hıza sahip, güçlü, hücum fazında gelişmesi gerekiyor ama iki kanatta da oynayabilir. Moreira'yı iki kanatta da oynarken göreceksiniz". 

    Camarda şu ana kadar sadece 8 dakika oynadı: Daha bu hafta ona daha fazla süre vermeyi düşünüyor musunuz? Bu aylar, Camarda'ya güvenilip güvenilemeyeceğini anlamak açısından önemli olacak mı? 
    "Yeni oyuncularla ilgili Cardinale'ye sorabilirsiniz, arkanızda duruyor (gülüyor, editör notu). Benim tek odağım oynayacağımız maçlar, hem de çok fazla maç var, bu yüzden Aralık şu anda benim için yok. Camarda daha fazla oynayacak. Daha az maç oynadığımız ve dinlenmek için daha fazla zamanımız olan bir dönemden çıkıyoruz. Camarda çok şey öğreniyor ama hazır. Şu ana kadar oynadığından daha fazla dakika alacak. Buradan Aralık ayına kadar ne olacağını bilmiyorum, ben sadece mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Benim odağım bu. Milli takımlardaki tecrübelerden de görebiliriz ki çok fazla rotasyon yapılıyor, bu yüzden tüm maçlarda aynı 11'le devam etmek imkansız. Bunu ilk günden beri söylüyorum: Ondan çok şey bekliyorum ve değerini gösterecek".

    Cisse santrfor olarak oynayabilir mi? Matic'i yeniden görmek size nasıl hissettirecek?
    "Santrfor oynamak için gerekli özelliklere sahip. Tam anlamıyla gerçek bir santrfor gibi değil ama belli maçlarda bize yardımcı olabilecek özellikleri var. Matic üst düzey bir oyuncu ve üst düzey bir insan. Onunla çok zaman geçirme fırsatım oldu, onunla çok konuştum çünkü onunla iletişim kurabilen az sayıdaki kişiden biriydim. Hızı aynı değil ama zekâsı öyle. Takıma çok fazla tecrübe katıyor; oyun süresini yönetmede, topu dikine aktarmada, topu ondan almada. Onu yeniden görmek istiyorum ama aynı zamanda istemiyorum da. Maçtan sonra, kazanmış olmayı umarak ona kesinlikle sarılmayı bekliyorum". 

    Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: fiziksel durumlarını geliştirdiler mi?
    "Bu maçlarda çok önemli olacaklar. Farklı mevkilerde kullandığımız bir hazırlık maçımız oldu, antrenmanlarda da öyle. Diawara ile daha fazla zaman geçirdik. Tomori, biraz Gila'nın yaptığı şeyi yaptı. Sezonumuz açısından önemli olacaklar. Pulisic için burada kalmak önemliydi çünkü bir sakatlıktan geliyordu, birkaç dakika oynadı, ardından ilk 11'de başladı ama dönüş sürecini ve kondisyonunu yönetme fırsatımız oldu. Çok önemli olacaklar". 

  • Serie'nin seviyesi ve şampiyonluklar kazanma arzusu üzerine

    Daha uzun bir süreç mi gerekiyor, yoksa bu Milan'ın hâlâ kazanabileceğine inanıyor musunuz? Peki Serie A hakkında ne düşünüyorsunuz?
    "Fikir her zaman kupa kazanmak. Bunun ne kadar zaman alacağını bilmiyorum ama bunu yapmamızı sağlayacak adımları düşünmeliyiz. Elbette Milan'da çalışırken 3 yıl sonra kazanmamız gerektiğini ya da kazanabileceğimizi söyleyemezsiniz; şimdi, bugün düşünmek zorundasınız. İzlenmesi gereken aşamalar var. Hedef bu, ancak bu ligde çok iyi takımlar var. Serie A'ya bu yıl bakarsanız farklı bir hâl almaya başladığını görürsünüz. Hakemlerle ilgili kural nedeniyle daha az düdük çalınıyor, sağlık ekibi sahaya daha seyrek giriyor ve bu da daha fazla oyun oynanmasını sağlıyor. Birçok kişi 0-0'lardan şikâyet ediyordu ama artık çok sayıda maç oynanıyor. Artık 90 dakika boyunca alçak blokla oynayan takımlar yok. Venezia sonuçlar nedeniyle son sırada ama tüm sahada baskı yapan bir takım. Teknik direktörlerin ve oyuncuların kalitesine şaşırdım. Burada olmaktan hoşlanıyorum, üzerime düşeni yapmak istiyorum. Milan'da kendimi evimde hissediyorum, onur duyuyorum. Serie A çok iyi bir lig, bazen ulusal lige hak ettiği değer verilmiyor. Maçlara hazırlanırken keyif alıyorum ama farklı takımlar nedeniyle kafamda da çok fazla şey var". 

    İlk 5 maçta sizi dörtlü savunmayı tercih etmeye iten ne gördünüz? Zachary ocakta bir dönüş olabilir mi? Peki ya İtalyanca konusunda?
    "Milan'ın başka bir çalışanı olsaydım İtalyanca konuşmam benim için kolay olurdu, ancak söylediklerim çok önemli. Özür diliyorum, üzgünüm ama maçlardan sonra, maç sonrasında Mister Capello ile konuşmam gerektiğini biliyorum. İtalyanca konuşmamın daha iyi olacağını biliyorum ama düşünmem ve aynı zamanda konuşmam gerektiğini de biliyorum; bu yüzden söylediklerimin bir şekilde bana sorun yaratabileceğini ya da farklı amaçlarla kullanılabileceğini düşünemem. Kendimi rahat hissetmem önemli, çünkü bu işimin bir parçası. Dörtlü savunma mı? Son maçlarda gördüğüm şey daha fazla hareketlilik oldu. Gördüğüm şey, bu pozisyonların ve bu özgürlüğün takımıma daha iyi oynama imkânı verdiği. Benfica'ya karşı topa daha fazla sahip olduğumuz görüldü ama hareketlilik eksikliği vardı. Bu değişikliği yapmak gerekiyordu; daha iyi oynamak için değil, farklı oynamak için. Bu düzenle devam edilip edilmeyeceğini bilmiyorum ama bu bize kazanmamızı sağlayan bir araç. Athekame mi? Onu, diğer kiralıktaki oyuncular gibi takip ediyoruz. Sezon başında onu daha çok bir Moreira olarak görüyordum. Durumun değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Futbol böyle. Fonseca ile çok iyi gidiyor, sonra gelecekte görürüz". 

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