Moreira'nın Milli Takım'daki maçlarından ne gibi çıkarımlar yaptınız? Sizce en iyi nerede oynuyor?

"Birçok şey gördüm. Solda daha direkt, sağda ise daha çok bire bir deniyor ve paslaşmalara giriyor. Bu biraz da rakiplere bağlı. Güçlü takımlara karşı çok savunma yapmak zorunda kaldı, yani gerçekten çok fazla savunma yaptı. Bu benim için çok önemli. Moreira'nın özelliklerini biliyoruz. İyi bir hıza sahip, güçlü, hücum fazında gelişmesi gerekiyor ama iki kanatta da oynayabilir. Moreira'yı iki kanatta da oynarken göreceksiniz".

Camarda şu ana kadar sadece 8 dakika oynadı: Daha bu hafta ona daha fazla süre vermeyi düşünüyor musunuz? Bu aylar, Camarda'ya güvenilip güvenilemeyeceğini anlamak açısından önemli olacak mı?

"Yeni oyuncularla ilgili Cardinale'ye sorabilirsiniz, arkanızda duruyor (gülüyor, editör notu). Benim tek odağım oynayacağımız maçlar, hem de çok fazla maç var, bu yüzden Aralık şu anda benim için yok. Camarda daha fazla oynayacak. Daha az maç oynadığımız ve dinlenmek için daha fazla zamanımız olan bir dönemden çıkıyoruz. Camarda çok şey öğreniyor ama hazır. Şu ana kadar oynadığından daha fazla dakika alacak. Buradan Aralık ayına kadar ne olacağını bilmiyorum, ben sadece mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Benim odağım bu. Milli takımlardaki tecrübelerden de görebiliriz ki çok fazla rotasyon yapılıyor, bu yüzden tüm maçlarda aynı 11'le devam etmek imkansız. Bunu ilk günden beri söylüyorum: Ondan çok şey bekliyorum ve değerini gösterecek".

Cisse santrfor olarak oynayabilir mi? Matic'i yeniden görmek size nasıl hissettirecek?

"Santrfor oynamak için gerekli özelliklere sahip. Tam anlamıyla gerçek bir santrfor gibi değil ama belli maçlarda bize yardımcı olabilecek özellikleri var. Matic üst düzey bir oyuncu ve üst düzey bir insan. Onunla çok zaman geçirme fırsatım oldu, onunla çok konuştum çünkü onunla iletişim kurabilen az sayıdaki kişiden biriydim. Hızı aynı değil ama zekâsı öyle. Takıma çok fazla tecrübe katıyor; oyun süresini yönetmede, topu dikine aktarmada, topu ondan almada. Onu yeniden görmek istiyorum ama aynı zamanda istemiyorum da. Maçtan sonra, kazanmış olmayı umarak ona kesinlikle sarılmayı bekliyorum".

Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: fiziksel durumlarını geliştirdiler mi?

"Bu maçlarda çok önemli olacaklar. Farklı mevkilerde kullandığımız bir hazırlık maçımız oldu, antrenmanlarda da öyle. Diawara ile daha fazla zaman geçirdik. Tomori, biraz Gila'nın yaptığı şeyi yaptı. Sezonumuz açısından önemli olacaklar. Pulisic için burada kalmak önemliydi çünkü bir sakatlıktan geliyordu, birkaç dakika oynadı, ardından ilk 11'de başladı ama dönüş sürecini ve kondisyonunu yönetme fırsatımız oldu. Çok önemli olacaklar".