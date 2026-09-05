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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

Çeviri:

Milan, Amorim: “Birçok üst düzey oyuncu aldık. Tomori, Gabbia sakatlandığı için yeniden kadroya alındı”

AC Milan

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Juventus karşılaşması öncesindeki geleneksel basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ruben Amorim, Torino ve Venezia’ya karşı üst üste iki galibiyet alarak lige yaptığı iyi başlangıcın devamını getirebileceğine olan inancıyla basın toplantısına çıktı. Portekizli teknik adam, Juventus karşılaşmasını böyle değerlendirdi.


Oyuncularının çizdiği portrede kendinizi buluyor musunuz?
"Bunu yapmaya çalışıyorum, çünkü saha dışında onlar insan ve ben de o soyunma odasının lideriyim. Oyuncularıma yardım etmek benim işim, ancak sahada çok çalışmamız gerekiyor, başka yolu yok. Maçlar ve kupalar kazanmak için bunu iyi yapmak gerekiyor. Salonda da sahada da çok talepkârım. Ama saha dışında, onlara ve ailelerine yardım etmek isteyen biriyim". 

  • Tomori ve transfer piyasası hakkında

    Bu akşam farklı bir akşam, sizin ilk Juventus-Milan maçınız: takım hakkında nasıl bir fikriniz var? Tomori’yi neden yeniden kadroya aldınız?
    "Cardinale ve Calvelli ile her gün konuşuyorum, bu yüzden onların burada olması normal; sizin için değil ama benim için evet. Transfer döneminden çok memnunum. Yeni oyuncularımız var, onlar en üst seviyede ve bize sezon boyunca ama aynı zamanda gelecekte de yardımcı olacaklar. Hedefimiz bu. Milan’ın nasıl işlediği konusunda da birkaç söz söylemek istiyorum: alınacak bazı oyuncular konusunda herkesin aynı çizgide olması gerekiyor. Eğer biri aynı çizgide değilse o oyuncu alınmaz, alınan kararın en iyisi olması için daha fazla zaman harcanır. Ve bu yaz öyleydik. Tomori mi? Gabbia ile ilgili bir problem yaşadık, bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Biraz sezon öncesinde Gila ile yaşanan duruma benziyor. Takvimimize baktığımızda 10 günde 4 maç oynamamız gerekiyor, bu yüzden olası durumlara hazırlıklı olmamızı istiyorum. Tomori de zaten çok iyi bir oyuncu, antrenmanda iyi çalıştığını gördüm. Benim için öncelik takım ve o anda onu yeniden kadroya dahil etmenin en iyi tercih olduğunu düşündüm". 


    Milan’ın transfer dönemine kaç puan verirsiniz? Hücumda Camarda ve Ramos’un yanına eklenecek bir oyuncunun eksik olmadığı konusunda hâlâ ikna olmuş durumda mısınız?
    "Herkes puan veriyor. Benimki mi? 10. Oyuncularım dünyadaki en iyiler, çünkü kadroya kattığımız herkes bu yol için mükemmel. Elbette farklı özellikleri de düşünebiliriz ama bence Camarda’ya alan açmalıyız. Rotasyon yapabilecek 3 oyuncuyla da oynayabiliriz. Bazen forvetlerin özelliklerini değiştirmek bize yardımcı olabilir. Dünyada sezon boyunca her pozisyon için tüm özelliklere sahip olan hiçbir takım yok. Camarda’yı kullanacağız. Sonrası elbette maçlara bağlı; kazanırsak her şey tamam olacak, kaybedersek ise bazı sorunlar ortaya çıkacak. Ama ben takımımdan memnunum".

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  • Rabiot, Moreira ve Chivu hakkında

    Sizce Rabiot ve Moreira’yı sahaya sürmenin zamanı geldi mi?
    “Göreceğiz. Size bugün yarının ilk 11’ini söylemeyeceğim. Kadrodaki rotasyon açısından da yarın maça kimin ilk 11’de başlayacağını kendimize saklamamız önemli. Moreira 2 haftadır antrenman yapıyor. Geçen haftaya göre daha hazır. Bir seçenek, tıpkı Rabiot gibi, iki pozisyonda da. Bu yüzden ilk 11’imizin ne olacağını göreceğiz.” 


    Juventus-Milan’ın şampiyonluk yarışı açısından bir maç olmadığını söyleyen Chivu’ya ne yanıt verirsiniz?
    “Hiçbir şey. Kendi maçımıza odaklanmış durumdayım. Yarın kazanırsak başkalarıyla birlikte puan tablosunun zirvesinde olacağız. Biz kendimize, yapmamız gereken işe odaklanıyoruz. Bu yüzden bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok.” 

    İtalya’daki bu ilk büyük maçı nasıl yaşıyorsunuz?
    “Bence bu, kendi üzerinize ne kadar baskı yüklediğinize bağlı. Her maçı kazanmak zorundasınız, bu yüzden büyük maçların diğerlerinden daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Hazırlık döneminde birkaç maç kazanamadık ve baskı zaten vardı. Büyük kulüplerde her zaman büyük maçlar vardır. Geçen haftaya göre gelişip gelişmediğimizi anlamak için iyi bir test olacak, çünkü deplasmanda büyük bir takım ve büyük bir teknik adama karşı oynayacağız. Heyecanlıyım, takımımın hazır olduğunu düşünüyorum. Ben hazırım. Benim için normal bir iş günü olacak ve yarın takımımı görme fikri beni heyecanlandırıyor.” 


    Chivu’nun sözlerini takımı motive etmek için kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Moreira’yı daha çok kanatta ve 10 numara pozisyonunda mı görüyorsunuz?
    “Moreira’yı kanat beki olarak görüyorum ama ileride genç oynayabileceği ya da Chukwueze ile birlikte görev alabileceği maçlar da olacak. Rotasyona sokabileceğimiz çok sayıda oyuncumuz var. Chivu’nun sözlerine gelince: Bence Milan’da motive olmak için bu sözlere ihtiyaç duyuyorsak bizde bir sorun var demektir. Son yıllarda çok çalışmamız gerektiğini gösteren sıralamalarda yer aldık. Yapmamız gereken çok şey var, taraftarımıza layık olmalı ve kulübü hak ettiği seviyelere geri taşımalıyız. Motive olmak için Chivu’nun sözlerine ihtiyacımız yok. En önemli şey şu ki ben Milan’ı görüyorum ve benim için bu dünyanın en iyi kulübü, ama 20 yılda 0 İtalya Kupası ve 2 Scudetto kazandık. Ters giden bir şey var, bunu biliyoruz. Yapacak çok işimiz var, çalışmalı ve hedeflerimize zamanında ulaşmalıyız. Chivu’nun ya da başka herhangi birinin ne dediği umurumda değil. Ama yıllar içinde Milan’ın neden Milan gibi olmadığını düşünmeliyiz. Bu yüzden kendi takımımıza odaklanmak daha iyi ve başkalarının ne dediği bizi ilgilendirmemeli. Takımı hak ettiği seviyelere geri döndürmek için çalışıyoruz.” 


    Spalletti nasıl bir teknik adam? Futbolcu ya da teknik direktör olarak Juventus’u hiç yenemedi mi?
    “Bu normal, 3’lü ya da 4’lü savunmaya karşı oynadığınızda pres yapma veya hücum etme şekliniz değişir. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekecek ama bunu yapacağız, yine de Juventus’un nasıl savunacağından emin değilim. Değişecek bazı taktik ayrıntılar olacak ama bunu hazırlık döneminde zaten yaptığımız için biz de değişeceğiz. Spalletti’nin tanıtılmaya ihtiyacı yok: Zeki, büyük özelliklere sahip, ligi tanıyor, takımını oynatma şeklini beğeniyorum. Zor bir maç olacak, daha yolun başındayız ama maça hazır olduğumuzu biliyoruz. Güzel bir maç olacak ve teknik direktör olarak Juventus’u hiç yenmedim ama futbolcu olarak yendim. Teknik direktör olarak bunu ilk kez yapmaya hazır olacağım.” 


  • Fikstürde

    Size göre savunmada gelişiyor musunuz? Sizi bekleyen fikstürü iyi incelediniz, ama sizce bu normal mi?
    “Kariyerimde hiç bu kadar sıkışık bir maç takvimi yaşamadım, Premier League’de bile. Zor olacak ama bazı oyuncuları da dinlendirebiliriz, rotasyon yapacağız, bu yüzden elimizde tüm bu oyuncular olacak. Benim için bu oyuncuları ocak ayına kadar görmek ve sonra neler olacağını iyice anlamak önemli. Savunma mı? Bana göre Torino’ya karşı geçişleri daha iyi kontrol ettik, Venezia’ya karşı daha az. Her maçta odağımızı korumalıyız. Savunmada büyük problemleri topu kaybettiğimizde yaşıyoruz, savunmayı organize etmede değil. Bu hafta boyunca çok çalıştık, ayrıca Pavlovic ve Mario (Gila, ed. notu) gibi kendilerini 10 numara sanan stoperlerim var. Venezia’ya karşı oynanan maçtan memnun kalmadım ve Juventus gibi üst düzey takımlara karşı daha iyisini yapmalıyız.” 

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