Sizce Rabiot ve Moreira’yı sahaya sürmenin zamanı geldi mi?

“Göreceğiz. Size bugün yarının ilk 11’ini söylemeyeceğim. Kadrodaki rotasyon açısından da yarın maça kimin ilk 11’de başlayacağını kendimize saklamamız önemli. Moreira 2 haftadır antrenman yapıyor. Geçen haftaya göre daha hazır. Bir seçenek, tıpkı Rabiot gibi, iki pozisyonda da. Bu yüzden ilk 11’imizin ne olacağını göreceğiz.”





Juventus-Milan’ın şampiyonluk yarışı açısından bir maç olmadığını söyleyen Chivu’ya ne yanıt verirsiniz?

“Hiçbir şey. Kendi maçımıza odaklanmış durumdayım. Yarın kazanırsak başkalarıyla birlikte puan tablosunun zirvesinde olacağız. Biz kendimize, yapmamız gereken işe odaklanıyoruz. Bu yüzden bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok.”

İtalya’daki bu ilk büyük maçı nasıl yaşıyorsunuz?

“Bence bu, kendi üzerinize ne kadar baskı yüklediğinize bağlı. Her maçı kazanmak zorundasınız, bu yüzden büyük maçların diğerlerinden daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Hazırlık döneminde birkaç maç kazanamadık ve baskı zaten vardı. Büyük kulüplerde her zaman büyük maçlar vardır. Geçen haftaya göre gelişip gelişmediğimizi anlamak için iyi bir test olacak, çünkü deplasmanda büyük bir takım ve büyük bir teknik adama karşı oynayacağız. Heyecanlıyım, takımımın hazır olduğunu düşünüyorum. Ben hazırım. Benim için normal bir iş günü olacak ve yarın takımımı görme fikri beni heyecanlandırıyor.”





Chivu’nun sözlerini takımı motive etmek için kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Moreira’yı daha çok kanatta ve 10 numara pozisyonunda mı görüyorsunuz?

“Moreira’yı kanat beki olarak görüyorum ama ileride genç oynayabileceği ya da Chukwueze ile birlikte görev alabileceği maçlar da olacak. Rotasyona sokabileceğimiz çok sayıda oyuncumuz var. Chivu’nun sözlerine gelince: Bence Milan’da motive olmak için bu sözlere ihtiyaç duyuyorsak bizde bir sorun var demektir. Son yıllarda çok çalışmamız gerektiğini gösteren sıralamalarda yer aldık. Yapmamız gereken çok şey var, taraftarımıza layık olmalı ve kulübü hak ettiği seviyelere geri taşımalıyız. Motive olmak için Chivu’nun sözlerine ihtiyacımız yok. En önemli şey şu ki ben Milan’ı görüyorum ve benim için bu dünyanın en iyi kulübü, ama 20 yılda 0 İtalya Kupası ve 2 Scudetto kazandık. Ters giden bir şey var, bunu biliyoruz. Yapacak çok işimiz var, çalışmalı ve hedeflerimize zamanında ulaşmalıyız. Chivu’nun ya da başka herhangi birinin ne dediği umurumda değil. Ama yıllar içinde Milan’ın neden Milan gibi olmadığını düşünmeliyiz. Bu yüzden kendi takımımıza odaklanmak daha iyi ve başkalarının ne dediği bizi ilgilendirmemeli. Takımı hak ettiği seviyelere geri döndürmek için çalışıyoruz.”





Spalletti nasıl bir teknik adam? Futbolcu ya da teknik direktör olarak Juventus’u hiç yenemedi mi?

“Bu normal, 3’lü ya da 4’lü savunmaya karşı oynadığınızda pres yapma veya hücum etme şekliniz değişir. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekecek ama bunu yapacağız, yine de Juventus’un nasıl savunacağından emin değilim. Değişecek bazı taktik ayrıntılar olacak ama bunu hazırlık döneminde zaten yaptığımız için biz de değişeceğiz. Spalletti’nin tanıtılmaya ihtiyacı yok: Zeki, büyük özelliklere sahip, ligi tanıyor, takımını oynatma şeklini beğeniyorum. Zor bir maç olacak, daha yolun başındayız ama maça hazır olduğumuzu biliyoruz. Güzel bir maç olacak ve teknik direktör olarak Juventus’u hiç yenmedim ama futbolcu olarak yendim. Teknik direktör olarak bunu ilk kez yapmaya hazır olacağım.”



