Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. O halde as oyuncularla diğerleri arasındaki farkın ne olduğunu anladın mı?

"Her teknik direktörün aklında, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikir vardır. Ama sonra tam da konuştuğumuz mesele ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre, bunu iki kez yaşadım; ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için sonuna kadar yarıştığımız dönemdi, ikincisi ise biraz daha azdı; sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek turnuvaları kazanmayı düşünmek imkansız. Dolayısıyla, bir ideal 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Amaç sabit bir 11’e sahip olmak değil, takım çok fazla kalite kaybetmeden tüm futbolcuların oynayabileceği net bir kimlik oluşturmak. Elbette belirli maçlarda hangi profilleri istediğime dair bir fikrim var, ancak dengeler çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk tercih olacağını ve Luka Modric’in sorun haline geleceğini kim söylerdi? Hiç kimse. Son maçlar bunu gösterdiği için durum değişti. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zorlaşıyor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tam bir kadroya ihtiyaç var. Doğal olarak bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyacım olduğunu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadro hakkında daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".

Minimum bir hedefiniz var mı?

"Büyük kulüplerde, ki Milan çok büyük bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, kazanmazsanız siz burada olacaksınız ve takımın çok az yaptığını söyleyerek eleştireceksiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz’de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılamadığında bu bir başarısızlıktır. Portekiz’de herkes Benfica’nın Avrupa Ligi’ni kazanması gerektiğini söylüyor; dolayısıyla bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız. Kazanamazsak, herkes için bunun yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden çeyrek finali ya da yarı finali hedef olarak koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir önemi yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve bunun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan’ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu, ekonomik bir meseleden çok gururumuz ve varoluş biçimimizle ilgili; çünkü Avrupa Ligi’nin Şampiyonlar Ligi’yle hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden hiçbir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç, kupaya daha da yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşündüğümüzde turnuvayı kazanmaya daha yakın olacağız”.





Daha fazla denge yakalama ihtimali var mı?

"Pres yapma biçimimizde, daha önde oynama anlayışımızda var. Elbette çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında hâlâ büyük dalgalanmalar gösteriyoruz, ama yine de topa sahip olma oranımız daha yüksekti. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanmış durumdayız, buna karşılık son üçüncü bölgede eksiğimiz var. Hâlâ bazı zorluklarımız var ve Goncalo’nun daha fazla zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla temasımız yok ve rakip yarı alandaki koşularımız, takım olarak yüksek verim sağlayacak kadar sık değil. Açıkçası yalnızca bugün için değil gelecek için de istediğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip olduklarını analiz ederek oyuncular aldık; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica’dan söz edecek olursak, bence en büyük güçleri çok net bir fikre sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık şekilde hissedebiliyorsunuz. Çeşitlilik sağlayabiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanatla oynuyorlar, ama Lukebakio’yu kullanırlarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, sol bekle, Dal ile, üçlü çıkıyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama gazeteler ve siz gazeteciler genelde doğru tahmin ettiğiniz için Aursnes de oynayabilir. Pavlidis’in ya da Duran’ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha çok derine koşu atıyor, diğeri daha fazla bağlantı sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da sonraki maçta da oynayacak ve duran toplarda ve pres gücünde çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kaliteye sahip ve baskıya, kazanmaya alışık oyunculardan kurulu bir takım; takımları değiştiren unsur da budur. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva’yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica’nın da her maçı kazanma zorunluluğundan kaynaklanan aynı baskıya sahip olduğunu biliyorum; bu yüzden bunun güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.