Milan için Olimpico'da Lazio deplasmanı geride kalırken, artık Avrupa Ligi macerasına başlama zamanı. İlk rakip, eski oyuncusu Manuel Rui Costa'nın başkanı olduğu Benfica olacak; bu, Milanlı birçok oyuncu için özel bir karşılaşma. Ruben Amorim, maç öncesindeki klasik basın toplantısında mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Bu çok önemli bir fırsat, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. İki Şampiyonlar Ligi finalini biliyoruz. Rui Costa, Benfica'nın başkanı ama aynı zamanda Benfica için önemli bir referans. Benim de Benfica'da bir geçmişim var ama ben buraya kazanmak için geldim. Avrupa Ligi'ndeki ilk maç olduğu için özel bir karşılaşma."
Çeviri:
Milan, Amorim: "Benfica temel bir fırsat. Modric mi? Moreira’nın hazır olmadığı söyleniyordu, bir hafta sonra ise onun kahramanımız olduğunu söylüyoruz"
Nihai hedef ve Benfica hakkında
2025'te Manchester United ile finale çıktı, bu turnuvayı biliyor. Hedef nedir? En azından finale çıkmak mı?
"Bir turnuvadan söz ediyoruz ve hedef elbette kazanmak. Hedefimiz sonuna kadar gitmek, çok sayıda rekabetçi takım var: farkı, bu isme yakışır bir kadroya sahip olmak yaratır. Motivasyon varsa her turnuvanın ve her maçın kazanılabileceğini düşünüyorum; hedefin tek olduğunu unutmadan: kazanmak."
Lazio-Milan maçından sonra yarınki maçın kadrosu için ekibinizle hangi değerlendirmeleri yaptınız?
"Lazio'ya karşı bir devreden diğerine tavır değişikliği oldu: değerlendirmelerimi yaptım, bu sadece 2-3 isimle ilgili değil, farklı bir tavır vardı. Sürekli aynı 11'i sahaya süren biri değilim. Genel anlamda bir tavır değişikliği oldu. Ayrıca birden fazla maçı yönetmemiz gereken haftalarda olduğumuzu da göz önünde bulundurmalıyız; bu yüzden sadece Benfica'yı değil, Lecce'yi de düşünüyoruz. Her hâlükârda, Lazio'ya karşı mesele tavırdı."
Geçtiğimiz aylarda Benfica'yı çalıştırma ihtimaliniz konuşulmuştu, bunu doğrulayabilir misiniz?
"Kafamda her şey netti. Portekiz'de yeniden çalışma ihtimali vardı ama buna hayır dedim. Portekizli bir kulüpten çağrı alsaydım hayır derdim. Sonra Milan beni aradı ve hayır diyemezdim. Portekiz'e dönmezdim, Milan'ı seçtim ve bu önemli karardan memnunum."
Modric hakkında
Modric hakkında:
"Luka'nın maç içinde kendini rahat hissetmesini sağlamak için topa uzun süre sahip olmamız gerekiyor. Baskı olmadan yaptığımız ve topu kaybettiğimiz, maçı da sürekli bir koşuya çevirdiğimiz belki yedi hatalı pas aklıma geliyor. Bu, Luka'nın oynaması gereken oyun tarzı değil. Dolayısıyla Luka gibi bir oyuncuyu sahaya süreceksek, çünkü onu oyunun bazı anlarında ve belirli maçlarda istiyoruz, ayağında top varken çok iyi düşünebilen birine sahip olmamız gerekiyor. Luka oynadığında fikir bu. Ancak şunu da görebilirdik - ve herkesin hafta hafta oyuncular hakkında kesin bir fikre sahip olması ilginç - sadece bir hafta önce, Juventus'a karşı Moreira'nın hazır olmadığı, kötü oynadığı ve hiçbir şey ortaya koyamadığı söyleniyordu. Bir hafta sonra ise Moreira'nın Milan'ın kahramanı olduğunu söylüyoruz. Futbol tam olarak böyle bir şey. Luka'nın performansı hakkında aceleci bir sonuca varmayacağım. Öncelikle çünkü o zaten Ballon d'Or kazandı ve ne kadar değerli olduğunu biliyorum, sonra da her maçın kendi hikâyesi olduğunu biliyorum. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama Luka takımımız için önemli bir oyuncu ve sezon boyunca bize yardımcı olacak. Bu yüzden oyuncular hakkında haftadan haftaya kesin yargılara varmıyorum: ne kadar değerli olduklarını biliyorum ve her birinin içinde bulunduğu dönemi yönetmeye çalışıyorum".
Hutchinson hakkında:
"Oynamaya hazır. İlk 11'de başlayabilir. Yarın göreceğiz, ilk 11'i açıklamak istemiyorum çünkü Marcus kesinlikle basın toplantısını izliyordur ve çok zeki biri; dolayısıyla bu bir seçenek. İlk 11 hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama Hutchinson hazır ve oynayabilecek durumda".
Marco Silva'nın Benfica'da yaptıklarını takip ediyor musunuz? Avrupa Ligi'ni kazanabilirler mi?
"Benfica her maçı kazanabilir, çünkü harika bir teknik direktörü var ve bunu yapacak oyunculara sahip. Portekiz'de ne diyorsam, burada İtalya'da da aynı şeyi söylüyorum. Bence bazen Portekiz kulüplerine, sahip olmamaları gereken bir sorumluluk yükleniyor çünkü diğer kulüplerle ve özellikle de İtalyan kulüpleriyle aynı şartlara sahip değiller. Bunu söylerken sorumluluğu daha da fazla kendi üzerime alıyorum ama Portekiz'de her zaman söylediğim buydu ve şimdi de söylediğim şey bu. Ancak teknik direktöre, takıma ve Portekiz liginde zaman zaman yapılabilen rotasyona baktığınızda, her şey yolunda giderse bu mümkün. Çok net biçimde çok güçlü, son derece belirgin bir kimliği olan ve ligi kazanabilecek kapasiteye tamamen sahip bir Benfica görüyorum. Ancak Avrupa Ligi konusunda, asıl sorumluluğun Portekiz kulüplerinin üzerine yüklenemeyeceğini anlamak gerekiyor. Portekiz'de zaman zaman Portekiz takımları hakkında nasıl konuşulduğunu biliyorum; Avrupa'da her maçı kazanmaları gerektiği söyleniyor. Bu nedenle Marco Silva'nın üzerine bu baskıyı koyacak kişi kesinlikle ben olmayacağım. Bu, açıkça kazanabilecek bir takım çünkü geçmişte de Portekiz takımları tıpkı bizim gibi ileriye gidebileceklerini gösterdiler. Elbette ben kendi takımıma bakıyorum, başka güçlü İngiliz ekipleri de görüyorum, sezonumuzun nasıl geçeceğini bilmiyorum ama Avrupa Ligi'nde ileriye gitme konusunda bizim de belli bir sorumluluğumuz olduğunu görüyorum. Dolayısıyla cevabım bu: Kazanabilecek durumdalar, bunu yapacak teknik direktöre ve oyunculara sahipler, ligde bu rotasyonu yapabiliyorlar. Bence bu yükü taşımamaları gerekiyor çünkü Portekiz kulüpleri, bazen diğerlerine kıyasla çok daha az imkânla bile zaten çok büyük işler yapıyor. Portekiz'i özlüyorum, evet, ama artık buradayım ve burada uzun yıllar kalmayı düşünüyorum. Milano'nun benim ikinci evim olduğunu söyleyebilirim".
ELEŞTİRİLEN OYUNCULAR HAKKINDA
Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. O halde as oyuncularla diğerleri arasındaki farkın ne olduğunu anladın mı?
"Her teknik direktörün aklında, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikir vardır. Ama sonra tam da konuştuğumuz mesele ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre, bunu iki kez yaşadım; ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için sonuna kadar yarıştığımız dönemdi, ikincisi ise biraz daha azdı; sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek turnuvaları kazanmayı düşünmek imkansız. Dolayısıyla, bir ideal 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Amaç sabit bir 11’e sahip olmak değil, takım çok fazla kalite kaybetmeden tüm futbolcuların oynayabileceği net bir kimlik oluşturmak. Elbette belirli maçlarda hangi profilleri istediğime dair bir fikrim var, ancak dengeler çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk tercih olacağını ve Luka Modric’in sorun haline geleceğini kim söylerdi? Hiç kimse. Son maçlar bunu gösterdiği için durum değişti. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zorlaşıyor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tam bir kadroya ihtiyaç var. Doğal olarak bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyacım olduğunu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadro hakkında daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".
Minimum bir hedefiniz var mı?
"Büyük kulüplerde, ki Milan çok büyük bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, kazanmazsanız siz burada olacaksınız ve takımın çok az yaptığını söyleyerek eleştireceksiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz’de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılamadığında bu bir başarısızlıktır. Portekiz’de herkes Benfica’nın Avrupa Ligi’ni kazanması gerektiğini söylüyor; dolayısıyla bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız. Kazanamazsak, herkes için bunun yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden çeyrek finali ya da yarı finali hedef olarak koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir önemi yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve bunun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan’ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu, ekonomik bir meseleden çok gururumuz ve varoluş biçimimizle ilgili; çünkü Avrupa Ligi’nin Şampiyonlar Ligi’yle hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden hiçbir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç, kupaya daha da yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşündüğümüzde turnuvayı kazanmaya daha yakın olacağız”.
Daha fazla denge yakalama ihtimali var mı?
"Pres yapma biçimimizde, daha önde oynama anlayışımızda var. Elbette çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında hâlâ büyük dalgalanmalar gösteriyoruz, ama yine de topa sahip olma oranımız daha yüksekti. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanmış durumdayız, buna karşılık son üçüncü bölgede eksiğimiz var. Hâlâ bazı zorluklarımız var ve Goncalo’nun daha fazla zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla temasımız yok ve rakip yarı alandaki koşularımız, takım olarak yüksek verim sağlayacak kadar sık değil. Açıkçası yalnızca bugün için değil gelecek için de istediğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip olduklarını analiz ederek oyuncular aldık; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica’dan söz edecek olursak, bence en büyük güçleri çok net bir fikre sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık şekilde hissedebiliyorsunuz. Çeşitlilik sağlayabiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanatla oynuyorlar, ama Lukebakio’yu kullanırlarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, sol bekle, Dal ile, üçlü çıkıyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama gazeteler ve siz gazeteciler genelde doğru tahmin ettiğiniz için Aursnes de oynayabilir. Pavlidis’in ya da Duran’ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha çok derine koşu atıyor, diğeri daha fazla bağlantı sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da sonraki maçta da oynayacak ve duran toplarda ve pres gücünde çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kaliteye sahip ve baskıya, kazanmaya alışık oyunculardan kurulu bir takım; takımları değiştiren unsur da budur. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva’yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica’nın da her maçı kazanma zorunluluğundan kaynaklanan aynı baskıya sahip olduğunu biliyorum; bu yüzden bunun güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.
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