AC Milan için Olimpico'da Lazio'ya karşı oynanan deplasman maçının ardından artık Avrupa Ligi macerasına başlama zamanı geldi. İlk rakip, eski isim Manuel Rui Costa'nın Benfica'sı olacak; bu, Milanlı birçok oyuncu için özel bir karşılaşma. Ruben Amorim, maç öncesindeki alışılmış basın toplantısında karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Bu çok önemli bir fırsat, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. İki Şampiyonlar Ligi finalini biliyoruz. Rui Costa Benfica'nın başkanı ama Benfica için önemli bir referans. Benim de Benfica'da bir geçmişim var ama buraya kazanmaya geldim. Bu özel bir maç çünkü Avrupa Ligi'ndeki ilk maç."
Çeviri:
Milan, Amorim: "Benfica çok önemli bir fırsat. Modric mi? Moreira için hazır olmadığı söyleniyordu, bir hafta sonra onun kahramanımız olduğunu söylüyoruz"
Nihai hedef ve Benfica hakkında
2025’te Manchester United ile finale çıktı, bu turnuvayı tanıyor. Hedef nedir? En azından finale çıkmak mı?
"Bir turnuvadan bahsediyoruz ve hedef elbette kazanmak. Bizim hedefimiz sonuna kadar gitmek, çok sayıda rekabetçi takım var: farkı, bu isme layık bir kadroya sahip olmak yaratır. Motivasyon varsa bence her turnuva ve her maç kazanılabilir, hedefin tek bir şey olduğunu unutmadan: kazanmak."
Lazio-Milan’ın ardından yarınki maçın kadrosu için ekibinizle hangi değerlendirmeleri yaptınız?
"Lazio’ya karşı bir devreden diğerine tutum değişikliği oldu: değerlendirmelerimi yaptım, bu sadece 2-3 isimle ilgili değil, farklı bir yaklaşım vardı. Sürekli aynı 11’le oynayan biri değilim. Genel anlamda bir tutum değişikliği oldu. Ayrıca birden fazla maçı yönetmemiz gereken haftalarda olduğumuzu da göz önünde bulundurmalıyız, bu yüzden sadece Benfica’yı değil, Lecce’yi de düşünüyoruz. Yine de Lazio’ya karşı mesele bir tutum meselesiydi."
Geçtiğimiz aylarda Benfica’yı çalıştırma ihtimalinizden söz edilmişti, bunu doğrulayabilir misiniz?
"Kafamda her şey netti. Portekiz’de yeniden çalışma ihtimalim vardı ama hayır demeyi seçtim. Portekiz’den bir kulüpten telefon gelseydi hayır derdim. Sonra Milan beni aradı ve hayır diyemezdim. Portekiz’e dönmezdim, Milan’ı seçtim ve bu önemli karardan memnunum."
MODRIC HAKKINDA
Modric hakkında:
"Luka'nın maçta kendini rahat hissetmesini sağlamak için topa uzun süre sahip olmamız gerekiyor. Aklıma, hiçbir baskı yokken yaptığımız ve topu kaybettiğimiz, maçı da sürekli bir koşuya çevirdiğimiz belki yedi hatalı pas geliyor. Bu, Luka'nın oynaması gereken oyun tarzı değil. Dolayısıyla Luka gibi bir oyuncuyu sahaya sürmek için, çünkü onu oyunun bazı anlarında ve belirli maçlarda istiyoruz, ayağında top varken oyunu çok iyi düşünebilen birine sahip olmamız gerekiyor. Luka oynadığında fikir bu. Ancak şunu da fark edebilirdik - ve herkesin hafta hafta oyuncular hakkında kesin bir fikre sahip olması ilginç - sadece bir hafta önce Juventus'a karşı Moreira'nın hazır olmadığı, kötü oynadığı ve hiçbir şey yapamadığı söyleniyordu. Bir hafta sonra ise Moreira'nın Milan'ın kahramanı olduğunu söylüyoruz. Futbol tam da budur. Luka'nın performansı hakkında aceleci bir sonuca varmayacağım. Öncelikle çünkü o zaten Ballon d'Or'u kazandı ve ne kadar değerli olduğunu biliyorum, ayrıca her maçın kendi hikâyesi olduğunu da biliyorum. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama Luka takımımızda önemli bir oyuncu ve sezon boyunca bize yardımcı olacak. Bu yüzden oyuncular hakkında haftadan haftaya kesin yargılara varmıyorum: Ne değer taşıdıklarını biliyorum ve her birinin içinde bulunduğu dönemi yönetmeye çalışıyorum".
Hutchinson hakkında:
"Oynamaya hazır. İlk 11'de başlayabilir. Yarın göreceğiz, ilk 11'i açıklamak istemiyorum çünkü Marcus kesinlikle basın toplantısını izliyordur ve çok zeki; dolayısıyla bu bir seçenek. İlk 11 hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama Hutchinson hazır ve görev verilebilir durumda”.
Marco Silva'nın Benfica'sının neler yaptığını takip ediyor musunuz? Avrupa Ligi'ni kazanabilirler mi?
"Benfica her maçı kazanabilir, çünkü büyük bir teknik direktöre sahip ve bunu yapacak oyuncuları var. Portekiz'de söylediklerimi burada İtalya'da da aynı şekilde söylüyorum. Bence bazen Portekiz kulüplerine taşımamaları gereken bir sorumluluk yükleniyor, çünkü diğer kulüplerle ve özellikle de İtalyan kulüpleriyle aynı koşullara sahip değiller. Bunu söylerken sorumluluğu daha da fazla kendi üzerime alıyorum ama Portekiz'de her zaman söylediğim buydu ve şimdi de söylediğim şey bu. Yine de teknik direktöre, takıma ve Portekiz liginde zaman zaman yapılabilen rotasyona baktığınızda, her şey yolunda giderse bu mümkün. Çok net şekilde çok güçlü, çok belirgin bir kimliği olan ve ligi kazanmaya tamamen muktedir bir Benfica görüyorum. Ancak Avrupa Ligi konusunda, asıl sorumluluğun Portekiz kulüplerinin üzerine yıkılamayacağını anlamak gerekiyor. Portekiz'de Portekiz takımları hakkında bazen nasıl konuşulduğunu biliyorum; sanki Avrupa'da her maçı kazanmak zorundalarmış gibi söyleniyor. Bu yüzden Marco Silva'nın üzerine bu baskıyı koyacak kişi kesinlikle ben olmayacağım. Bu, açıkça kazanabilecek bir takım, çünkü geçmişte de Portekiz takımları tıpkı bizim gibi ileri turlara gidebileceklerini gösterdiler. Elbette ben kendi takımıma bakıyorum, başka güçlü İngiliz ekipleri görüyorum, sezonumuzun nasıl geçeceğini bilmiyorum ama Avrupa Ligi'nde ileri gitme konusunda bizim de belli bir sorumluluğumuz olduğunu görüyorum. Dolayısıyla cevabım bu: Kazanabilecek kapasitedeler, bunu yapacak teknik direktöre ve oyunculara sahipler ve ligde bu rotasyonu yapabilirler. Bence bu yükü taşımamalılar, çünkü Portekiz kulüpleri zaten bazen diğerlerine kıyasla çok daha azıyla çok büyük işler yapıyor. Portekiz'i özlüyorum, evet, ama artık buradayım ve burada birkaç yıl kalmayı düşünüyorum. Milano'nun benim ikinci evim olduğunu söyleyebilirim".
Eleştirilen oyuncular hakkında
Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. Demek ki ilk 11’in değişmezleriyle diğer oyuncular arasındaki farkı anladın mı?
"Her teknik direktörün aklında, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikir vardır. Ama sonra konuştuğumuz sorun ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre - ve bu iki kez oldu, ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için yarıştığımız dönemde, ikincisi ise biraz daha az - sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek turnuvaları kazanmayı düşünmek imkansız. Bu nedenle, tipik bir 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Fikir, sabit bir 11’e sahip olmak değil; takım fazla kalite kaybetmeden bütün oyuncuların oynayabileceği net bir kimliğe sahip olmak. Elbette bazı maçlarda hangi profilleri istediğime dair bir fikrim var, ama durumlar çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk 11 oyuncusu, Luka Modric’in ise problem olacağını kim söylerdi? Hiç kimse. Durum değişti çünkü son maçlar bunu gösterdi. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zorlaşıyor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tüm kadroya ihtiyaç var. Doğal olarak bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyacım olduğunu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadro hakkında daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".
Minimum bir hedefiniz var mı?
"Büyük kulüplerde, ki Milan devasa bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, kazanamazsak siz burada olacaksınız ve takımın çok az yaptığını söyleyerek eleştireceksiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz’de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılmadığında bu bir başarısızlık oluyor. Ve Portekiz’de herkes Benfica’nın Avrupa Ligi’ni kazanması gerektiğini söylüyor; yani bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya kazanamazsınız. Kazanamazsak bunun herkes tarafından yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden çeyrek finali ya da yarı finali hedef olarak koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir önemi yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve bunun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan’ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu çok ekonomik bir mesele değil, çünkü Avrupa Ligi’nin Şampiyonlar Ligi’yle hiçbir ilgisi yok, daha çok gururumuz ve karakterimizle ilgili. Bu yüzden herhangi bir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç kupaya biraz daha yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşünerek turnuvayı kazanmaya daha yakın olacağız”.
Daha fazla denge yakalama ihtimaliniz var mı?
"Pres yapış biçiminde, daha önde oynamada. Elbette hâlâ çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında büyük dalgalanmalar var, ama yine de topa daha fazla sahip olmayı başardık. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanıyoruz, son bölgede ise eksiğimiz var. Hâlâ bazı zorluklarımız var ve Goncalo’nun daha çok zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla temasımız yok ve rakip üçüncü bölgede yaptığımız koşular, takım olarak yüksek verimi garanti edecek kadar sık değil. Açıkçası, analiz ettiğimizde sadece bugün için değil gelecek için de istediğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip oyuncular transfer ettik; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica hakkında konuşursak, bence en büyük güçleri çok net bir oyun fikrine sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık biçimde hissedebiliyorsunuz. Değişkenlik gösterebiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanatla oynuyorlar, ama Lukebakio’yu kullanırlarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, Dal ile, sol bek üzerinden üçlü çıkıyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama Aursnes de oynayabilir, çünkü gazeteler ve siz gazeteciler genelde bunu tutturuyorsunuz. Pavlidis’in ya da Duran’ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha çok derin koşu atıyor, diğeri ise bağlantıyı daha fazla sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da sonraki maçta da oynayacak ve duran toplarda, pres gücünde çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kalitelere sahip ve baskıya, kazanmaya alışkın oyunculardan kurulu bir takım; bu da takımları dönüştüren bir faktör. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva’yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica’nın da her maçı kazanma zorunluluğundan kaynaklanan aynı baskıya sahip olduğunu biliyorum; bu yüzden güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.
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