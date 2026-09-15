Lazio maçından sonra deli olmadığını söylemiştin. Demek ki ilk 11’in değişmezleriyle diğer oyuncular arasındaki farkı anladın mı?

"Her teknik direktörün aklında, takımının temel 11’inin ne olabileceğine dair genel bir fikir vardır. Ama sonra konuştuğumuz sorun ortaya çıkıyor. Benim tecrübeme göre - ve bu iki kez oldu, ilki oyuncuyken lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve kupalar için yarıştığımız dönemde, ikincisi ise biraz daha az - sadece 11 ya da 14 oyuncuya güvenerek turnuvaları kazanmayı düşünmek imkansız. Bu nedenle, tipik bir 11’imiz olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Fikir, sabit bir 11’e sahip olmak değil; takım fazla kalite kaybetmeden bütün oyuncuların oynayabileceği net bir kimliğe sahip olmak. Elbette bazı maçlarda hangi profilleri istediğime dair bir fikrim var, ama durumlar çok hızlı değişiyor. Bir an düşünüp değerlendirmelerinizde dürüst olursanız: Musah’ın ilk 11 oyuncusu, Luka Modric’in ise problem olacağını kim söylerdi? Hiç kimse. Durum değişti çünkü son maçlar bunu gösterdi. Modern futbolda temel 11 kavramını anlamak zorlaşıyor, çünkü bence kupa kazanmak için gerçekten bütün bir gruba, tüm kadroya ihtiyaç var. Doğal olarak bazı maçlar için nasıl bir oyuncuya ihtiyacım olduğunu ve hangi dizilişi sahaya süreceğimi anlamaya başlıyorum. Kadro hakkında daha net bir fikrim var ama dinamikler yıl içinde değişiyor ve bunun böyle olması da iyi".

Minimum bir hedefiniz var mı?

"Büyük kulüplerde, ki Milan devasa bir kulüp, minimum hedef diye bir şey yoktur. Sonuç ne olursa olsun, kazanamazsak siz burada olacaksınız ve takımın çok az yaptığını söyleyerek eleştireceksiniz. Benim tecrübem bu. Bunu Portekiz’de bile yaşadım: finale gidilmediğinde ya da kazanılmadığında bu bir başarısızlık oluyor. Ve Portekiz’de herkes Benfica’nın Avrupa Ligi’ni kazanması gerektiğini söylüyor; yani bu normal. Minimum bir hedef yok: bizim amacımız bir sonraki maçı kazanmak ve genel olarak kazanmak. Ya kazanırsınız ya kazanamazsınız. Kazanamazsak bunun herkes tarafından yetersiz görüleceği açık. Bu yüzden çeyrek finali ya da yarı finali hedef olarak koyan teknik direktör olmak istemiyorum. Bunun bir önemi yok. Önemli olan tek bir hedefimizin olması ve bunun da kazanmak olması. Bunun altındaki her şeyin eleştiri getireceğini zaten biliyoruz, çünkü Milan’ı çalıştırmanın bedeli bu. Bu çok ekonomik bir mesele değil, çünkü Avrupa Ligi’nin Şampiyonlar Ligi’yle hiçbir ilgisi yok, daha çok gururumuz ve karakterimizle ilgili. Bu yüzden herhangi bir minimum hedef koymayacağım: zor olduğunu biliyoruz ama amaç kupaya biraz daha yaklaşmak için bir sonraki maçı kazanmak. Maç maç düşünerek turnuvayı kazanmaya daha yakın olacağız”.





Daha fazla denge yakalama ihtimaliniz var mı?

"Pres yapış biçiminde, daha önde oynamada. Elbette hâlâ çok iyi oynadığımız anlarla topla bazı zorluklar yaşadığımız anlar arasında büyük dalgalanmalar var, ama yine de topa daha fazla sahip olmayı başardık. Bence hâlâ biraz fazla oyun kurulumuna odaklanıyoruz, son bölgede ise eksiğimiz var. Hâlâ bazı zorluklarımız var ve Goncalo’nun daha çok zorlanmasının nedeni de bu: ceza sahası içinde çok fazla temasımız yok ve rakip üçüncü bölgede yaptığımız koşular, takım olarak yüksek verimi garanti edecek kadar sık değil. Açıkçası, analiz ettiğimizde sadece bugün için değil gelecek için de istediğimiz fiziksel yapıya ve oyun tarzına sahip oyuncular transfer ettik; onlar hâlâ genç ve projeye devamlılık kazandıracağımızı biliyoruz. Benfica hakkında konuşursak, bence en büyük güçleri çok net bir oyun fikrine sahip olmaları: ne yapmak istediklerini çok açık biçimde hissedebiliyorsunuz. Değişkenlik gösterebiliyorlar çünkü genelde sağ tarafta Rafa gibi bir kanatla oynuyorlar, ama Lukebakio’yu kullanırlarsa maç tamamen değişiyor. Pavlidis çok iyi iş çıkarıyor ve ceza sahası çevresinde çok tehlikeli. Kendilerine çok güveniyorlar, Dal ile, sol bek üzerinden üçlü çıkıyorlar. Çok fazla rotasyon yapıyorlar: Barreiro inanılmazdı ama Aursnes de oynayabilir, çünkü gazeteler ve siz gazeteciler genelde bunu tutturuyorsunuz. Pavlidis’in ya da Duran’ın varlığı maçı tamamen değiştiriyor: biri daha çok derin koşu atıyor, diğeri ise bağlantıyı daha fazla sağlıyor. Palhinha oynayacak: bu maçta da sonraki maçta da oynayacak ve duran toplarda, pres gücünde çok güçlü bir oyuncu, bunu biliyoruz. Dolayısıyla Benfica, mükemmel bir teknik direktör tarafından yönetilen, çok iyi bireysel kalitelere sahip ve baskıya, kazanmaya alışkın oyunculardan kurulu bir takım; bu da takımları dönüştüren bir faktör. Çok özgüvenli olduklarını hissediyorum ama biz de onlarla yüzleşmeye hazırız. Marco Silva’yı iyi tanıyorum ve Benfica kadrosunu da iyi tanıyorum. Üzerimizde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama Benfica’nın da her maçı kazanma zorunluluğundan kaynaklanan aynı baskıya sahip olduğunu biliyorum; bu yüzden güzel bir mücadele olacağını ve keyif alacağımızı düşünüyorum”.