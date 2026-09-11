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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim basın toplantısında açık konuştu: Portekizlinin soyunma odasının lideri ve Cardinale’nin istediği gibi İngiliz tarzı bir menajer olarak vizyonu

AC Milan

Sözden icraata: Amorim, grubun ve kadrodaki yıldızların yönetimine dair vizyonunu açıklıyor

Bir saatlik dolu dolu basın toplantısında birçok ana başlığa sert şekilde girdi. Amorim kamuoyuna yaptığı açıklamalardansa sahada, oyuncularıyla çalışmayı tercih ediyor ama bu, sorulardan kaçtığı anlamına gelmiyor. Aksine, hesaplanmış riskler alarak onlarla yüzleşiyor. Ancak Portekizli teknik adam, daha en başta Rino Gattuso’ya saygı duruşunda bulunmak ve onu bir efsane olarak tanımlamak istedi: "Gattuso, Milan’ın bir efsanesi:

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 her şey değildir. Sahip olduğu tutku, kulübümüzde yeniden bulmamız gereken bir şey. Son yıllarda eksikti, sahaya konmalı. Tutku ve adanmışlıkla birçok sorunun üstesinden gelinebilir". 

  • Grubun yönetimi

    Lazio-Milan maçı öncesi basın toplantısının ana gündem maddelerinden biri, Pulisic'in mevcut durumu oldu: Amerikalı oyuncunun durumu, saha ile transfer piyasası arasında gerçek bir vakaya dönüşmüş durumda. Sözleşmesini yenilemiyor ve ilk üç haftada henüz ilk maçına çıkmadığı için forma şansı da bulamadı. Amorim, güçlü Amerikalı hücum oyuncusunun bu özel yönetimini şu sözlerle açıkladı: "Onu yarın göreceksiniz, ilk 11'de mi yoksa oyun sırasında mı bilmiyorum. Bence birkaç dakika oynayacak. Onu oyuncu olarak çok beğeniyorum. Şu ana kadar sıfır dakika aldığı için öfkeli ve oyuncularımda bu durumu sevmem hoşuma gidiyor. Yazın bir sakatlık yaşadığını unutmayın, ardından ilk antrenmanda bir darbe aldı ve durmak zorunda kaldı. Sırf bir "isim" oynatmak için iyi iş çıkaranı kenara çekmem: grubu yönetme biçimim bu ve bu prensiplerle yoluma devam edeceğim. Pulisic benim için çok önemli. Milli takım arasından sonra haftada üç maçlık 8 haftalık bir dönem var: oynanacak maçlar nedeniyle herkes yorulacak. Pulisic önemli ve çok maç oynayacak. Ama neden bazı tercihleri yaptığımı anlamak için bağlamı ve benim hikâyemi anlamak gerekiyor. Ama bu hafta sonundan itibaren Pulisic'i göreceksiniz".


    Portekizli teknik adamın sadece Pulisic'i değil, tüm grubu nasıl yöneteceğine dair açık bir yol haritası: belirleyici olan isim değil, antrenmanda yapılanlar. Herkesin üzerinde duran tek lider olarak, her kararın ağırlığının da tamamen farkında. Basitçe söylemek gerekirse: Amorim, bunun doğuracağı sonuçların bilinciyle önemli sorumluluklar alıyor.

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  • Cardinale ile ortak vizyon

    Hem transfer tercihleri hem de grubun günlük yaşamına dair iç meselelerde menajerlik işlevleri üstlenen İngiliz tarzı bir teknik direktör fikri, doğrudan Gerry Cardinale’den doğdu. RedBird ve Milan’ın patronunun düşüncesine göre teknik direktör, İtalyan futbolunun zayıf halkası ve işler başlangıçtaki planlara göre gitmediğinde ilk gözden çıkarılan isim. Amorim tercihi tam da belirli kalıpları kırmayı hedefliyordu: Milan, Ibrahimovic’in Fonseca için kullandığı “transferi yönetim yapar, teknik direktör çalıştırır” anlayışından, transferde entegre bir çalışma ekibine ve her konuda son sözü Amorim’in söylediği bir yapıya geçti. Zaman, destek ve birliktelik gerektiren küçük bir devrim: yeni Milan, Amorim’in liderliğinden yola çıkıyor.

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