Lazio-Milan maçı öncesi basın toplantısının ana gündem maddelerinden biri, Pulisic'in mevcut durumu oldu: Amerikalı oyuncunun durumu, saha ile transfer piyasası arasında gerçek bir vakaya dönüşmüş durumda. Sözleşmesini yenilemiyor ve ilk üç haftada henüz ilk maçına çıkmadığı için forma şansı da bulamadı. Amorim, güçlü Amerikalı hücum oyuncusunun bu özel yönetimini şu sözlerle açıkladı: "Onu yarın göreceksiniz, ilk 11'de mi yoksa oyun sırasında mı bilmiyorum. Bence birkaç dakika oynayacak. Onu oyuncu olarak çok beğeniyorum. Şu ana kadar sıfır dakika aldığı için öfkeli ve oyuncularımda bu durumu sevmem hoşuma gidiyor. Yazın bir sakatlık yaşadığını unutmayın, ardından ilk antrenmanda bir darbe aldı ve durmak zorunda kaldı. Sırf bir "isim" oynatmak için iyi iş çıkaranı kenara çekmem: grubu yönetme biçimim bu ve bu prensiplerle yoluma devam edeceğim. Pulisic benim için çok önemli. Milli takım arasından sonra haftada üç maçlık 8 haftalık bir dönem var: oynanacak maçlar nedeniyle herkes yorulacak. Pulisic önemli ve çok maç oynayacak. Ama neden bazı tercihleri yaptığımı anlamak için bağlamı ve benim hikâyemi anlamak gerekiyor. Ama bu hafta sonundan itibaren Pulisic'i göreceksiniz".





Portekizli teknik adamın sadece Pulisic'i değil, tüm grubu nasıl yöneteceğine dair açık bir yol haritası: belirleyici olan isim değil, antrenmanda yapılanlar. Herkesin üzerinde duran tek lider olarak, her kararın ağırlığının da tamamen farkında. Basitçe söylemek gerekirse: Amorim, bunun doğuracağı sonuçların bilinciyle önemli sorumluluklar alıyor.