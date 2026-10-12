Milan: Amorim, Bakola'ya hayran kaldı; Pogba'yı örnek alan 2007 doğumlu oyuncu Roma ve Juventus'un da ilgisini çekiyor

Darryl Bakola, Milan karşısında sahanın en iyisi oldu. Henüz 2007 doğumlu olmasına rağmen olgun ve eksiksiz bir performans sergiledi. Ocak ayında Serie A'yı fethetmek için Marisglia'dan 10 milyon avro artı 2 milyon avro bonus karşılığında gelen genç yıldızın performans notu tam 7'ydi. Bakola'nın kalitesi Ruben Amorim'i de gerçekten şaşırttı.





Teknik beceriye ve güçlü bir hücum yönüne sahip, yani iki ceza sahası arasında etkili orta saha oyuncularının az olduğu uluslararası futbol ortamında Sassuolo'nun genç yeteneği, artık tüm Avrupalı gözlemciler için net bir referans noktası. Fransız oyuncuyu beğenenlerin sayısı hayli fazla ve aralarına şimdi Milan da katıldı.