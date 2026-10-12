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grafica Bakola MilanGetty Images
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Milan: Amorim, Bakola'ya hayran kaldı; Pogba'yı örnek alan 2007 doğumlu oyuncu Roma ve Juventus'un da ilgisini çekiyor

AC Milan

Milan: Amorim, Mapei Stadyumu'ndaki karşılaşmada Bakola'nın yetenekleri karşısında çok şaşırdı

Darryl Bakola, Milan karşısında sahanın en iyisi oldu. Henüz 2007 doğumlu olmasına rağmen olgun ve eksiksiz bir performans sergiledi. Ocak ayında Serie A'yı fethetmek için Marisglia'dan 10 milyon avro artı 2 milyon avro bonus karşılığında gelen genç yıldızın performans notu tam 7'ydi. Bakola'nın kalitesi Ruben Amorim'i de gerçekten şaşırttı.


 Teknik beceriye ve güçlü bir hücum yönüne sahip, yani iki ceza sahası arasında etkili orta saha oyuncularının az olduğu uluslararası futbol ortamında Sassuolo'nun genç yeteneği, artık tüm Avrupalı gözlemciler için net bir referans noktası. Fransız oyuncuyu beğenenlerin sayısı hayli fazla ve aralarına şimdi Milan da katıldı.

  • Milan’ın ilgisini çekmesinin nedeni işte bu

    Serie A’da 300 dakikadan fazla süre alan Bakola, bitmek bilmeyen koşuları, her zaman isabetli pasları ve Juventus’a karşı skoru geçici olarak 2-1’e taşıyan golde Bowie’ye yaptığı asistle Aquilani’nin takdirini kazandı. Aquilani, geçen yıl Catanzaro’da Cisse ve Favasuli için yaptığı gibi Bakola’nın gelişimi için de önemli bir süreç yürütüyor. On numara, ofansif orta saha ya da iç oyuncusu olarak fark etmeksizin topu ayağında isteyen Bakola, çok süratli bir oyuncu değil; topa sahip olmayı seven ve dikine oynamayı düşünen bir futbolcu. Tam da Ruben Amorim’in sevdiği türden. Darryl, dikine oynayan, topu ayağındayken hızla ileri çıkabilen, dar alanlarda top almada ve hareket etmede başarılı bir futbolcu.

  • MALİYET VE REKABET

    Onu geçen ocak ayında 10 milyon yatırım yaparak kadroya katan isim, şu anda Juventus'ta görev yapan Sassuolo'nun eski CEO'su Giovanni Carnevali'ydi. Bu, Juventus yöneticisinin Torino'ya taşınmadan önceki son büyük hamlesiydi. Yerinde bir öngörü ve gelecek için çizilmiş bir yol: Juventus, Roma için Gasperini-D'Amico ikilisinin dikkatine de sunulan oyuncu konusunda öncelikli bir konuma sahip. Oyuncunun profili beğeniliyor ve yeni bir Konè olup olamayacağını anlamak için takip edilecek. Değeri mi? Şubat ayına kıyasla en az iki katına çıktı. Ancak dün Milan'a karşı sergilediği gibi performanslarla 30 milyonun üzerine çıkabilir.

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