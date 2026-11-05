"İki kulvarda rekabet edebilecek durumda değiliz. Futbola bakış açımız ve maçlara yaklaşımımız üzerinde çalışmalıyız. Bu akşam mazeret yok, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Normalde takımımızı savunmak için söyleyecek çok şeyim olur, ama bu akşam yok. Daha alçakgönüllü olmalı ve ne olduğunu anlamalıyız. Bu taşralı zihniyeti nasıl değiştireceğimi bulmalıyım. Herkes Pavlovic gibi antrenman yapmalı. O, antrenmanda ölmeye hazır. İyi bir örnek." Amorim, Milan'ın Ferencvaros karşısındaki rezaletini değerlendirirken lafı dolandırmıyor: Milan'ın utanç verici sınıra yaklaşan performansından yararlanarak San Siro'da adeta ziyafet çeken Macar ekibi için 0-2'lik skor az bile. Portekizli teknik direktör, bir takımın Inter'e karşı kusursuz bir performans sergiledikten beş gün sonra nasıl olup da sahaya kulübün Avrupa'daki tarihine yakışmayan bir isteksizlikle çıktığını sorgulamalı.
Milan: Amorim, Avrupa'da yaşanan bir başka fiyasko nedeniyle büyük hayal kırıklığı içinde. Kim geride kalma riskiyle karşı karşıya?
AVRUPA LİGİ GÖZ ARDI EDİLDİ
Üç işaret bir kanıtsa, Milan'ın kâğıt üzerinde favorilerden biri olmasına rağmen Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedeflemediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Benfica, Bornemouth ve Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilgilerin arkasında iki etken vardı: kadronun yıldızlarının tutumu ve bazı yedek oyuncuların yetersizliği. Ligde izlediğimiz baskın Rabiot, Avrupa Ligi marşı çaldığında tembel ve mücadeleden kaçınan bambaşka bir oyuncuya dönüşüyor. Maignan'ın cezası nedeniyle o maçta kaptan olan Fransız oyuncu tek örnek değil, ancak kuşkusuz en belirgin örnek.
YETERLİ DEĞİL
Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadronun, derbide de görüldüğü gibi herkesle başa baş mücadele edebilecek güçlü bir ilk 11'i var. Ancak kadro, alternatifler açısından aynı ölçüde zayıf. Birçok oyuncu için beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Filippo Terracciano örneği çarpıcı: Önceki yönetimin gözden çıkardığı oyuncu, Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü geçirdiği 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı, Salzburg deplasmanında sonradan girdiği maçta doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. En azından geçer not alabilecek birkaç performansın ardından teknik, taktik ve tempo açısından fazlasıyla belirgin eksiklerini göstermeye devam ediyor. Onun için harcanan para (40 milyonun üzerinde) tam bir fiyaskoya dönüştü.
Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergilese de bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum ortaya koyuyor. Amorim de bu nedenle onu düzenli olarak kullanıyor.
Geride ya da tercih sıralamasının dışında
Salzburg ve Udinese karşısındaki çok iyi performansları, Milan'a Bartesaghi'nin cesur ve güçlü hâlini yeniden kazandırmış gibi görünüyordu. Ancak bu yükselişi doğrulayacak belirleyici performans gelmedi. Milan altyapısından yetişen oyuncu, kişilik ve konsantrasyon açısından geçen sezonki eksiklerini yeniden gösterdi. Gözden tamamen kaybolmuş gibi görünen isim ise Ferencvaros maçının tamamını yedek kulübesinde geçiren Estupinan. Sol çizgide oynayan iki futbolcunun, Amorim'in tercih sıralamasında geriye düşmek istemiyorlarsa çok çalışmaları gerekiyor.
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