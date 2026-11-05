Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadronun, derbide de görüldüğü gibi herkesle başa baş mücadele edebilecek güçlü bir ilk 11'i var. Ancak kadro, alternatifler açısından aynı ölçüde zayıf. Birçok oyuncu için beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Filippo Terracciano örneği çarpıcı: Önceki yönetimin gözden çıkardığı oyuncu, Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü geçirdiği 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı, Salzburg deplasmanında sonradan girdiği maçta doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. En azından geçer not alabilecek birkaç performansın ardından teknik, taktik ve tempo açısından fazlasıyla belirgin eksiklerini göstermeye devam ediyor. Onun için harcanan para (40 milyonun üzerinde) tam bir fiyaskoya dönüştü.

Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergilese de bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum ortaya koyuyor. Amorim de bu nedenle onu düzenli olarak kullanıyor.