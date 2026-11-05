Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadronun, derbide de görüldüğü gibi herkesle başa çıkabilecek güçlü bir ilk 11'i var. Ancak kadro, alternatifler açısından zayıf. Bazı oyuncuların beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Pietro Terracciano'nun durumu bunun çarpıcı bir örneği: Önceki yönetim tarafından yetersiz bulunmasına rağmen Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü geçirdiği 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı, Salzburg'da oyuna sonradan girdikten sonra doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. Birkaç maçta en azından yeterli sayılabilecek bir performans sergileyen Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. Teknik açıdan, taktiksel açıdan ve oyun temposu bakımından belirgin eksiklerini göstermeye devam ediyor. Onun için harcanan para (40 milyonun üzerinde) tamamen boşa gitti.

Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ancak bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum ortaya koyuyor. Amorim de bu nedenle ona düzenli olarak süre veriyor.