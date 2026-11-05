"İki kulvarda rekabet etmeye hazır değiliz. Futbola bakış açımız ve maçlara yaklaşımımız üzerinde çalışmalıyız. Bu akşam bahanemiz yok, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Genellikle takımımızı savunmak için söyleyecek çok şeyim olur ama bu akşam yok. Daha alçakgönüllü olmalı ve ne olduğunu anlamalıyız. Bu taşra zihniyetini nasıl değiştireceğimi bulmalıyım. Herkes Pavlovic gibi antrenman yapmalı. O, antrenmanda ölmeye hazır. İyi bir örnek." Amorim, Milan'ın Ferencvaros karşısındaki kötü performansını değerlendirirken lafı dolandırmıyor: Milan'ın utanç verici düzeydeki performansından yararlanan Macar ekibi, San Siro'da rahat bir maç çıkardı; 0-2'lik skor Ferencvaros için az bile. Portekizli teknik direktör, bir takımın Inter karşısında kusursuz bir performans sergiledikten beş gün sonra sahaya kulübün Avrupa'daki tarihine yakışmayan bir isteksizlikle çıkmasına hangi zihinsel süreçlerin yol açtığını sorgulamalı.
Milan, Amorim Avrupa'da bir kez daha sergilenen utanç verici performanstan büyük hayal kırıklığı duydu: Kim geride kalma riskiyle karşı karşıya?
Avrupa Ligi'ne burun kıvrıldı
Üç işaret bir kanıt sayılıyorsa Milan'ın, kâğıt üzerinde favorilerden biri olmasına rağmen Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedeflemediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Benfica, Bornemouth ve Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilgilerin ardında iki etken var: kadrodaki yıldızların tutumu ve bazı yedek oyuncuların yetersizliği. Ligde izlediğimiz baskın Rabiot, Avrupa Ligi marşı çaldığında bambaşka bir görüntü sergiliyor: isteksiz ve mücadeleden kaçan bir oyuncuya dönüşüyor. Maignan'ın cezası nedeniyle o maçta kaptanlık yapan Fransız oyuncu tek örnek değil ama kesinlikle en belirgin örnek.
YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL
Cardinale, Amorim ve entegre çalışma grubunun geçen yaz oluşturduğu dar kadronun, derbide de görüldüğü gibi herkesle başa çıkabilecek güçlü bir ilk 11'i var. Ancak kadro, alternatifler açısından zayıf. Bazı oyuncuların beklentileri karşılayamadığı söylenebilir. Pietro Terracciano'nun durumu bunun çarpıcı bir örneği: Önceki yönetim tarafından yetersiz bulunmasına rağmen Amorim'in isteğiyle Milan'da kaldı. Bu sezon Benfica karşısında kötü geçirdiği 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı, Salzburg'da oyuna sonradan girdikten sonra doğrudan kırmızı kart gördü ve Ferencavaros karşısındaki kötü performansı nedeniyle San Siro'da ıslıklandı. Birkaç maçta en azından yeterli sayılabilecek bir performans sergileyen Jashari hakkındaki şüpheler de giderek artıyor. Teknik açıdan, taktiksel açıdan ve oyun temposu bakımından belirgin eksiklerini göstermeye devam ediyor. Onun için harcanan para (40 milyonun üzerinde) tamamen boşa gitti.
Hutchinson inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ancak bazı belirgin eksiklerine rağmen maçların önemine uygun bir tutum ortaya koyuyor. Amorim de bu nedenle ona düzenli olarak süre veriyor.
Geride ya da hiyerarşinin dışında
Salzburg ve Udinese karşısındaki başarılı performansları, Milan'a Bartesaghi'nin cesur ve güçlü hâlini yeniden kazandırmış gibi görünüyordu. Ancak bu yükselişi doğrulayacak asıl sınav henüz gelmedi. Milan altyapısından yetişen oyuncu, kişilik ve konsantrasyon açısından geçen sezonki eksiklerini yeniden gösterdi. Tamamen gözden kaybolmuş gibi görünen isim ise Ferencvaros karşısında maç boyunca yedek kulübesinde kalan Estupinan. Sol kanatta görev yapan iki oyuncunun da Amorim'in kadro hiyerarşisinde geriye düşmek istemiyorlarsa çok çalışmaları gerekiyor.
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