Milan, Ambrosini'nin sözlerine kulak verin: "Leao öfkesini sahada göstermeli. Kendiliğinden pek ateşlenmiyor ve forvet olarak boşa gidiyor, ben onu değiştirmezdim"

Eski Milan kaptanının, Olimpico'da Portekizli 10 numaranın sergilediği performansa ilişkin değerlendirmesi.

Milan'ın Şampiyonluk hedefleri, Olimpico Stadyumu'nun kalbinde Maurizio Sarri'nin Lazio'suna karşı 1-0 yenilgiyle kesin olarak sona ermiş gibi görünüyor. Inter'i yenerek Derbi'den galip dönen Massimiliano Allegri'nin oyuncuları için kesinlikle pek de güven verici ve olumlu olmayan bir maçtı. 2025/2026 sezonunun bu son düzlüğünde şampiyonluğun kaderini belirleyebilecek bir karşılaşmada, bir şekilde ya da başka bir şekilde, durumun gidişatını değiştiremediler.

Sanık sandalyesinde, sönük bir performans sergileyen ve oyundan çıkarıldığı anda öfke ve hayal kırıklığına kapılan Rafael Leao vardı. Massimo Ambrosini, DAZN'de maç sonrası yaptığı değerlendirmede, Rossoneri'nin 10 numarasının durumunu şöyle analiz etti.

  • ONUN ÖFKESİ

    Eski kaptan, Allegri'nin verdiği oyundan çıkma emri sırasında Portekizli oyuncunun gösterdiği öfkeye hemen yorumda bulundu: “Bence oyundan çıkarken gösterdiği öfkeyi sahadayken de göstermesi gerekiyor. Her zaman o rekabetçi hırsın eksik olduğu izlenimini veriyor. Ancak bu öfkeyi maç sırasında, bir şekilde ya da başka bir şekilde göstermesi gerekiyor. 34. dakikada 4 topa dokundu, bunlardan biri kafaydı. Hislerim, hem mizacı hem de özellikleri gereği, onu motive etmeye çalışman gereken bir oyuncu olduğu yönünde. Kendiliğinden pek motive olmuyor.”

  • GÖREV

    Ardından, sezon boyunca tartışılan rol konusunu da ele aldı: "Forvet olarak oynarken, kanat oyuncusu olarak oynadığından çok daha fazla dinlenme süresi oluyor. Bugün ben onu değiştirmezdim. Milan ikinci yarıda 3-5-2'den 4-3-3'e geçti, Pulisic kanatta, Leao önde oynadı. Orada bile... Ben onu kanatta tutardım. Sonra 4-2-3-1 oldu ve o oyundan çıktı... Forvet olarak boşa gidiyor."

