Milan, Allegri ve Leao: Lazio maçındaki oyuncu değişikliğinin ardındaki hikaye. Pulisic'in oyundan çıkması gerekiyordu

Roma'daki Olimpico Stadyumu'ndan ayrılan Milan için bu, sadece Lazio'ya 1-0 yenilmekle kalmayıp, aynı zamanda Serie A'nın 29. haftasında oynanan maçın ikinci yarısında son derece ve gözle görülür bir şekilde mutsuz bir şekilde sahadan çıkan Rafael Leao'nun etrafında patlak veren olayın yol açtığı tartışmalarla da sonuçlanan bir mağlubiyetten daha fazlası oldu.

Gerginlik 67. dakikada tırmandı; Rossoneri'nin 10 numarası, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kendisini oyundan alıp yerine Nkunku'yu (ve Fofana'nın yerine giren Fullkrug'u) sahaya sürme kararının ardından, Allegri'ye karşı duyduğu sinirliliğini gizlemedi.