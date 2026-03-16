Milan, Allegri ve Leao: Lazio maçındaki oyuncu değişikliğinin ardındaki hikaye. Pulisic'in oyundan çıkması gerekiyordu

Portekizli oyuncunun değiştirilmesiyle ilgili bir arka plan bilgisi ortaya çıktı.

Roma'daki Olimpico Stadyumu'ndan ayrılan Milan için bu, sadece Lazio'ya 1-0 yenilmekle kalmayıp, aynı zamanda Serie A'nın 29. haftasında oynanan maçın ikinci yarısında son derece ve gözle görülür bir şekilde mutsuz bir şekilde sahadan çıkan Rafael Leao'nun etrafında patlak veren olayın yol açtığı tartışmalarla da sonuçlanan bir mağlubiyetten daha fazlası oldu.

Gerginlik 67. dakikada tırmandı; Rossoneri'nin 10 numarası, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kendisini oyundan alıp yerine Nkunku'yu (ve Fofana'nın yerine giren Fullkrug'u) sahaya sürme kararının ardından, Allegri'ye karşı duyduğu sinirliliğini gizlemedi.

    İlk yarıda Milan teknik ekibi, Portekizli oyuncuyu defalarca kenara çağırarak daha fazla katılım ve enerji göstermesini istemiş olsa da, ikinci yarıda durum düzelmedi ve oyuncunun öfkesi, antrenörüne karşı sergilediği abartılı tavırlarla (kelimenin tam anlamıyla) patlak verdi: Leao, Olimpico'daki maça devam etme şansından şikayet etti ve Allegri'nin ona sarılma ve teselli etme girişimini -neredeyse- reddederek hayal kırıklığını gösterdi.

  • PERDE ARKASI

    67. dakikada Allegri oyuncu değişikliğine gitmeye karar verdi, ancak ilk tercih Leao'yu oyundan almak değildi.

    DAZN'nin aktardığına göre, Milan teknik ekibinin asıl niyeti Pulisic'i oyundan çıkarmaktı: Yedek kulübesindeki tüm tarafların görüşmesi sonucunda, Leao'yu oyundan alıp Amerikalı oyuncuyu sahada tutma kararı alındı.

    Saha dışına çıktığında, Rossoneri'nin 10 numarasının hayal kırıklığı devam etti; Leao, önce birkaç şişeye tekme attı, ardından yedek kulübesinde başını sallamaya devam etti.

