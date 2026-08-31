Amorim’in planında Rabiot, orta sahada ya da santrforun arkasında on numara olarak oynayabilir. Portekizli teknik adam, Venezia maçı öncesinde itiraf ettiği gibi futbol anlamında Fransız oyuncuya hayran: "Buraya gelmeden önce onu tanımıyordum. Rabiot bizim için kritik bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Kalmasını istiyoruz ve mümkünse sözleşmesini de yenilemek istiyoruz. Bunu o da biliyor: Yaşına rağmen öğrenme isteği var. Antrenmanda Diawara gibi gençlere yardım ediyor. Hâlâ ideal kondisyonundan uzak ama şimdiden bize çok büyük katkı sağladı.”



