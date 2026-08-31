Gelecek için plan net. Milan, Adrien Rabiot ile yola devam etmek istiyor ve sözleşmesini yenilemek için çalışıyor. Şu anda resmi bir görüşme planlanmış değil, ancak niyet açık: Fransız oyuncu, Ruben Amorim'in hem bugün hem de gelecek için projesinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Milannews'in bugün yazdığına göre, olası bir anlaşmanın şartlarını görüşmeye başlamak için annesi Veronique ile ön görüşmeler yapıldı. Transfer döneminin sonunda görüşmeleri bizzat Gerry Cardinale yürütecek, Milan için Juventus ve Paris Saint-Germain'in eski orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması öncelik taşıyor.
Çeviri:
Milan, Adrien Rabiot’nun sözleşme yenilemesi için temaslarda bulunuyor: bizzat Gerry Cardinale ilgileniyor
Amorim’den övgü dolu sözler
Amorim’in planında Rabiot, orta sahada ya da santrforun arkasında on numara olarak oynayabilir. Portekizli teknik adam, Venezia maçı öncesinde itiraf ettiği gibi futbol anlamında Fransız oyuncuya hayran: "Buraya gelmeden önce onu tanımıyordum. Rabiot bizim için kritik bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Kalmasını istiyoruz ve mümkünse sözleşmesini de yenilemek istiyoruz. Bunu o da biliyor: Yaşına rağmen öğrenme isteği var. Antrenmanda Diawara gibi gençlere yardım ediyor. Hâlâ ideal kondisyonundan uzak ama şimdiden bize çok büyük katkı sağladı.”
Rabiot ne kadar kazanıyor
Rabiot, geçen yaz Marsilya'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a geldi; bu rakama bonuslar da dahil. Eski Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin özellikle istediği 1995 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon başına net 5 milyon euro karşılığında 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
AC Milan bilançosu
Rabiot, Milan formasıyla toplam 34 maça çıktı; 7 gol ve 6 asist kaydetti. Bu sezon hem Torino hem de Venezia karşısında oyuna sonradan girdi; Olimpico Grande Torino’daki açılış maçında bir gol atıp bir asist yaptı.
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