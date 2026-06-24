Milan'a transfer olmadı, Alejandro Grimaldo Atlético Madrid'e gidiyor: Bayer Leverkusen ne kadar para kazanıyor ve sözleşmenin ayrıntıları

Nitekim bu transferi Atlético Madrid gerçekleştirdi ve böylece, Diego Simeone’nin çalıştırdığı takımın peşinde olduğu bir diğer hedef olan Marc Cucurella’nın transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle yaşanan hayal kırıklığını telafi etti. Cucurella, daha sonra 60 milyon avroya Real Madrid’e transfer olmuştu. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre,Colchoneros, Bayer Leverkusen ile bonuslar dahil 23 milyon avro tutarında bir anlaşma imzaladı. Oyuncu ise Haziran 2029’a kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalayacak.