Son haftalarda adı Milan ile de anılmıştı; zira oyuncu, 2023’te başlayan ve 145 maç, 30 gol ve 45 asistle sonuçlanan Bayer Leverkusen’deki Almanya macerasını sonlandırma arzusunu kamuoyuna açıkça dile getirmişti. Ancak Barcelona altyapısından yetişen ve daha sonra Benfica'ya transfer olan 1995 doğumlu sol kanat oyuncusu Alejandro Grimaldo, İspanya'ya geri dönme konusundaki güçlü arzusunu da açıkça belirtmişti.
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Milan'a transfer olmadı, Alejandro Grimaldo Atlético Madrid'e gidiyor: Bayer Leverkusen ne kadar para kazanıyor ve sözleşmenin ayrıntıları
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Nitekim bu transferi Atlético Madrid gerçekleştirdi ve böylece, Diego Simeone’nin çalıştırdığı takımın peşinde olduğu bir diğer hedef olan Marc Cucurella’nın transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle yaşanan hayal kırıklığını telafi etti. Cucurella, daha sonra 60 milyon avroya Real Madrid’e transfer olmuştu. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre,Colchoneros, Bayer Leverkusen ile bonuslar dahil 23 milyon avro tutarında bir anlaşma imzaladı. Oyuncu ise Haziran 2029’a kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalayacak.
RUGGERI SERIE A’YA GERİ DÖNÜYOR MU?
Grimaldo’nun Cholo Simeone’nin takımına katılmasıyla birlikte, Atlético Madrid’de İtalyan Matteo Ruggeri’nin geleceğine dair tartışmalar yeniden gündeme gelebilir. Ruggeri, İspanya’daki ilk sezonunda performans ve istikrar açısından olumlu bir performans sergilemiş (47 maç ve 7 asist) ve yeniden transfer piyasasına çıkabilir. Eski Atalanta oyuncusu, Serie A’ya geri dönme fikrine açık görünüyor ve son haftalarda Roma ve Juventus ile adı sıkça anıldı.