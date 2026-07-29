Bir yıl önce, tam da bu zamanlarda, onu isteyen kulüp çoktu. İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, özellikle de Roma. Claudio Echeverri, Massara'nın hedeflerinden biriydi ancak oyuncunun onayına rağmen görüşmeler hiçbir zaman ivme kazanmadı. Bunun nedeni, bonservisinin sahibi Manchester City'nin onu sadece kiralık olarak göndermek istemesiydi; bu formül Roma'nın hoşuna gitmedi. Başkentte hiç kimse, satın alma opsiyonu olmadan başka bir takımın oyuncusunu geliştirmek istemiyordu. Bayer Leverkusen ise bu şartı kabul etti, ancak Diablito için işler orada yolunda gitmedi.
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Milan'a Manchester City'den Claudio Echeverri önerildi: şartlar ve AB dışı oyuncu kontenjanındaki durum
2025-2026 Unutulacak Bir Sezon
Önce ten Hag, ardından Hjulmand yönetiminde eski River oyuncusu forma şansı bulamadı ve sezonun ilk bölümünü toplam 11 maçla, gol ya da asist katkısı yapamadan kapattı. Ocak ayında City Group kontrolündeki kulüp Girona'ya geçişi de sezonuna bir dönüm noktası olmadı; Echeverri, 17 maçta 1 golle (Athletic Bilbao'ya karşı) ve acı bir küme düşmeyle sezonu tamamladı.
Milan'a teklif edildi
2028’de sona erecek bir sözleşmesi bulunan Echeverri, Manchester City’nin Asya turu için yola çıktı. Maresca, onu Inter (Hong Kong, 1 Ağustos), K-League All-Stars karması (Seul, 5 Ağustos) ve Atlético Madrid (Seul, 9 Ağustos) karşılaşmalarında denemek istiyor, ancak İngiliz basınına göre Arjantinli oyuncu bir kez daha gönderilmeye aday. Hangi formülle olacağı ise belirsizliğini koruyor. Aracılar oyuncuyu Milan’a önerdi, oyuncunun özelliklerinde bir futbolcu arayan kulüp, Partizan Belgrad’dan Andrej Kostic’i aldıktan sonra yalnızca bir yabancı oyuncu kontenjanına sahip olsa da şu an için başka planlar yapıyor.
River çağırıyor
Echeverri için eski kulübü River Plate'in güçlü ilgisi var; oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Millonarios'un başkanı Stéfano Di Carlo, Otamendi, Arambarri ve Ángel Correa'ya Diablito'yu da eklemek istiyor ancak onu rakiplerinin elinden kapmak için serbest kalma maddesindeki 25 milyon euro doları ödeyen City, şu an için geçici ayrılıkları Avrupa'da değerlendiriyor. Onu üst düzey bir ligde düzenli olarak oynarken görmek istiyor ve Arjantin ligi bunlar arasında yer almıyor.
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