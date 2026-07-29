Milan'a Manchester City'den Claudio Echeverri önerildi: şartlar ve AB dışı oyuncu kontenjanındaki durum

Bir yıl önce, tam da bu zamanlarda, onu isteyen kulüp çoktu. İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, özellikle de Roma. Claudio Echeverri, Massara'nın hedeflerinden biriydi ancak oyuncunun onayına rağmen görüşmeler hiçbir zaman ivme kazanmadı. Bunun nedeni, bonservisinin sahibi Manchester City'nin onu sadece kiralık olarak göndermek istemesiydi; bu formül Roma'nın hoşuna gitmedi. Başkentte hiç kimse, satın alma opsiyonu olmadan başka bir takımın oyuncusunu geliştirmek istemiyordu. Bayer Leverkusen ise bu şartı kabul etti, ancak Diablito için işler orada yolunda gitmedi.