24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan’a kötü haber: Gimenez için Porto görüşmeleri durdurdu, rakamlar ve formülde fark çok fazla

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Portekiz'den gelen haberlere göre, Meksikalı forvetin transferine yönelik görüşmelerde ani bir yavaşlama yaşandı.

Porto'da, Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı forvet, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto'nun ilk teklifini geri çevirdi; Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu ücretsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu opsiyonun, belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşmesi öngörülüyordu.


Teklif, bunu yetersiz bulan Milan'ı ikna etmedi. İtalyan kulübü, 20 ila 25 milyon euro arasında değişen bonservis opsiyonuyla ücretli kiralama formülünü istiyor. Bu yapı, Feyenoord'dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez'in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak için düşünüldü.

  • Görüşmeler kesildi

    AC Milan’ın reddi, en azından şimdilik Porto ihtimalini soğuttu. O JogoPortekiz kulübünün görüşmeleri durdurduğunu ve çarşamba günü Meksikalı forvet cephesinde herhangi bir gelişme yaşanmadığını aktarıyor. André Villas-Boas liderliğindeki yönetimin bu nedenle transfer piyasasında alternatifleri yoklamaya başladığı belirtiliyor; hedef ise Francesco Farioli’ye mümkün olan en kısa sürede yeni bir santrfor teslim etmek.

    • Reklam

  • Babanın sözleri

    Babanın Fox Sport Mexico'ya yaptığı açıklamalar şöyle: "Santiago iyi. Devam eden görüşmeler var. Porto, Milan'a ilk teklifini sundu ancak bu teklif Milan tarafından kabul edilmedi. Yine de iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor".

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Portugal Lig
FC Porto crest
FC Porto
POR
Arouca crest
Arouca
ARO