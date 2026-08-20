Porto'da, Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı forvet, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto'nun ilk teklifini geri çevirdi; Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu ücretsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu opsiyonun, belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşmesi öngörülüyordu.





Teklif, bunu yetersiz bulan Milan'ı ikna etmedi. İtalyan kulübü, 20 ila 25 milyon euro arasında değişen bonservis opsiyonuyla ücretli kiralama formülünü istiyor. Bu yapı, Feyenoord'dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez'in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak için düşünüldü.