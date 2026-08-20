Porto’da, Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı forvet, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto’nun ilk teklifini geri çevirdi; Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu, bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu opsiyonun, belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşmesi öngörülüyordu.





Teklif, Milan kulübünü ikna etmedi ve yetersiz bulundu. İtalyan kulübü ise 20 ila 25 milyon euro arasında kesin satın alma opsiyonu içeren ücretli bir kiralama formülünü hedefliyor. Bu yapı, Feyenoord’dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez’in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak amacıyla düşünülüyor.