24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan’a kötü haber: Gimenez için Porto görüşmeleri durdurdu, rakamlar ve formül konusunda fark çok büyük

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Portekiz'den gelen haberlere göre Meksikalı forvetin transfer görüşmelerinde sert bir yavaşlama yaşandı

Porto’da, Santiago Giménez dosyası şu an için beklemede. Meksikalı forvet, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve şimdi geleceğinin netleşmesini bekliyor. Milan, Porto’nun ilk teklifini geri çevirdi; Portekiz ekibi oyuncuyu 15 milyon euro satın alma opsiyonlu, bedelsiz kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu opsiyonun, belirli bireysel hedeflere ulaşılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşmesi öngörülüyordu.


Teklif, Milan kulübünü ikna etmedi ve yetersiz bulundu. İtalyan kulübü ise 20 ila 25 milyon euro arasında kesin satın alma opsiyonu içeren ücretli bir kiralama formülünü hedefliyor. Bu yapı, Feyenoord’dan yaklaşık 32 milyon euroya transfer edilen Giménez’in satışından doğacak ekonomik zararı mümkün olduğunca sınırlamak amacıyla düşünülüyor.

  • Görüşmeler kesildi

    AC Milan’ın ret yanıtı böylece, en azından şimdilik, Porto seçeneğini soğuttu. O JogoPortekiz kulübünün görüşmeleri durdurduğunu ve çarşamba günü Meksikalı forvet cephesinde herhangi bir gelişme yaşanmadığını aktarıyor. André Villas-Boas liderliğindeki yönetim de bu nedenle transfer piyasasında alternatifleri yoklamaya başlamış durumda; hedef, Francesco Farioli’ye en kısa sürede yeni bir santrfor vermek.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Portugal Lig
FC Porto crest
FC Porto
POR
Arouca crest
Arouca
ARO