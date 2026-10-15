Bu maç, yeniden çıkışın ve toparlanmanın maçı olmalıydı; yalnızca Milan için değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki günlük programda dört maçta dört ağır yenilgi alan tüm İtalyan futbolu için. Milan da beklentileri boşa çıkarmadı ve Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Salzburg deplasmanında net bir 4-0'lık galibiyet aldı.

Sahanın her iki bölgesinde de geniş çaplı rotasyona gidilmesine rağmen Ruben Amorim'in öğrencileri baştan itibaren maça hâkim oldu. 90 dakikayı aşkın süre boyunca rakibe neredeyse hiç fırsat vermediler ve Avusturya ekibinin hiç de sağlam olmayan savunmasının tanıdığı fırsatları cezalandırdılar. Maça damgasını vuran Alphadjo Cisse, yaptığı hat-trick ile hem kendisi hem de kulübü adına rekor kırdı: Turnuvada hat-trick yapan en genç İtalyan oldu; Milan formasıyla son hat-trick ise 2017'de Astria Vienna karşısında André Silva'dan gelmişti. Oyuna sonradan giren Goncalo Ramos da maçın sonucu belli olduktan sonra bir gol ekledi.





Amorim, yedek oyuncularının çoğuna şans vermeyi tercih etti. Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari ve Cisse ilk 11'de başladı; as kadronun değişmez isimlerinden sahada yalnızca Rabiot vardı. Fransız oyuncunun sahadaki lider performansının da katkısıyla bu tercih karşılığını fazlasıyla verdi. Cisse önce 15. dakikada ceza sahasındaki fırsatçılığıyla, ardından 32. dakikada Bartesaghi'nin havadan yaptığı asistte bitirici vuruşuyla ağları buldu. İkinci yarıda ise Pippo Inzaghi tarzı üçüncü golünü, yine Rabiot'nun harika bir oyununda ofsayt çizgisinde hareketlenerek attı. Etkisiz kalan Salzburg, bireysel ve takım savunmasında peş peşe hatalar yaptı; Milan da bunları değerlendirmekte zorlanmadı. Nitekim 72. dakikada Jashari ceza sahası çizgisinde topu kapıp Goncalo Ramos'a 4-0'ı getiren golün fırsatını sundu. Son bölümdeki tek olumsuzluk ise Filippo Terracciano'nun düşüncesizce hareketiydi: Schmid'i arkadan iterek doğrudan kırmızı kart gördü.





Bu farklı ve ikna edici galibiyet, Sassuolo beraberliği ile Avrupa'daki ilk maçta Benfica karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyi geride bırakan Milan ve Amorim için ilaç gibi geldi. Puan tablosundaki durum artık daha az karmaşık: Milan yeniden tamamen play-off hattında ve doğrudan son 16'ya kalma hattı da rahatlıkla ulaşılabilir durumda.





SALZBURG-MILAN 0-4

GOLLER: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)