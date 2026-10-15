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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan 4-0’lık galibiyetle sahaya hükmedip Salzburg’da yeniden doğdu. Amorim birçok değişikliğe gitti, Cisse hat-trick yaptı

AC Milan
Salzburg
Ligi Europa
Salzburg - AC Milan
Serie A

Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci maçı Salzburg-Milan'ı takip edin.

Bu maç, yeniden çıkışın ve toparlanmanın maçı olmalıydı; yalnızca Milan için değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki günlük programda dört maçta dört ağır yenilgi alan tüm İtalyan futbolu için. Milan da beklentileri boşa çıkarmadı ve Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Salzburg deplasmanında net bir 4-0'lık galibiyet aldı.

Sahanın her iki bölgesinde de geniş çaplı rotasyona gidilmesine rağmen Ruben Amorim'in öğrencileri baştan itibaren maça hâkim oldu. 90 dakikayı aşkın süre boyunca rakibe neredeyse hiç fırsat vermediler ve Avusturya ekibinin hiç de sağlam olmayan savunmasının tanıdığı fırsatları cezalandırdılar. Maça damgasını vuran Alphadjo Cisse, yaptığı hat-trick ile hem kendisi hem de kulübü adına rekor kırdı: Turnuvada hat-trick yapan en genç İtalyan oldu; Milan formasıyla son hat-trick ise 2017'de Astria Vienna karşısında André Silva'dan gelmişti. Oyuna sonradan giren Goncalo Ramos da maçın sonucu belli olduktan sonra bir gol ekledi.


Amorim, yedek oyuncularının çoğuna şans vermeyi tercih etti. Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari ve Cisse ilk 11'de başladı; as kadronun değişmez isimlerinden sahada yalnızca Rabiot vardı. Fransız oyuncunun sahadaki lider performansının da katkısıyla bu tercih karşılığını fazlasıyla verdi. Cisse önce 15. dakikada ceza sahasındaki fırsatçılığıyla, ardından 32. dakikada Bartesaghi'nin havadan yaptığı asistte bitirici vuruşuyla ağları buldu. İkinci yarıda ise Pippo Inzaghi tarzı üçüncü golünü, yine Rabiot'nun harika bir oyununda ofsayt çizgisinde hareketlenerek attı. Etkisiz kalan Salzburg, bireysel ve takım savunmasında peş peşe hatalar yaptı; Milan da bunları değerlendirmekte zorlanmadı. Nitekim 72. dakikada Jashari ceza sahası çizgisinde topu kapıp Goncalo Ramos'a 4-0'ı getiren golün fırsatını sundu. Son bölümdeki tek olumsuzluk ise Filippo Terracciano'nun düşüncesizce hareketiydi: Schmid'i arkadan iterek doğrudan kırmızı kart gördü.


Bu farklı ve ikna edici galibiyet, Sassuolo beraberliği ile Avrupa'daki ilk maçta Benfica karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyi geride bırakan Milan ve Amorim için ilaç gibi geldi. Puan tablosundaki durum artık daha az karmaşık: Milan yeniden tamamen play-off hattında ve doğrudan son 16'ya kalma hattı da rahatlıkla ulaşılabilir durumda.


SALZBURG-MILAN 0-4

GOLLER: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    83' TERRACCIANO'YA KIRMIZI KART - Milan'ın iyi değerlendiremediği serbest vuruşun ardından Salzburg hızlı bir dikine atak başlatıyor. Schmid'i arkadan takip eden Terracciano, onu açık eliyle sırtından iterek düşürüyor. Fesnic, pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendirip bu şansı engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartını çıkarıyor.


    72' GOL - Salzburg savunması topu kötü bir şekilde kaybediyor. Jashari ceza sahası çizgisinde topu kazanıyor ve top Goncalo Ramos'a geliyor. Ramos iyi bir vuruşla kaleciyi uzak köşeden mağlup ediyor.


    68' POZİSYON - Bu kez Modric'in dikine pası Avusturya ekibinin savunmasını zorluyor. Schmid'i geçerek sol ayağına doğru içeri kat eden Hutchinson'ın vuruşunda Zawieschitzky, yakın direkte ters ayakta yakalanmasına rağmen topu kornere çeliyor.


    49' GOL VE UZUN VAR İNCELEMESİ - Milan savunması bir kez daha bocalıyor ancak Pavlovic durumu toparlayıp atağı başlatıyor ve Loftus-Cheek'e dikine bir pas gönderiyor. Top, ileri çıkan Rabiot'ya aktarılıyor. Rabiot'nun ceza sahasının ortasına yaptığı ortada Cisse, gerçek bir santrfor gibi bir kez daha tek dokunuşla golü buluyor. İtalyan forvetin sınırdaki pozisyonu nedeniyle uzun bir VAR incelemesi yapılıyor ancak Zabransky'nin az farkla da olsa Cisse'yi ofsaytta bırakmadığı belirleniyor. Hat-trick geçerli.


    48' POZİSYON - Salzburg'un ilk tehlikeli atağında Lindstrom'un pasını alan Morgalla'nın şutu az farkla auta gidiyor.


    33' GOL - Rabiot sağdan harika bir pasla Bartesaghi'nin soldan derinlemesine yaptığı koşuyu görüyor. Bartesaghi'nin ceza sahasının ortasına havadan gönderdiği pasta tamamen boş kalan Cisse, Zawieschitzky'yi ikinci kez mağlup ediyor.


    25' POZİSYON - Mazurek'in uzaktan sert şutunda top, alışılmadık bir kavis çizerek Maignan'ın koruduğu kalenin az farkla yanından geçiyor.


    21' SARI KART - Mazurek'le koşu yolları kesişen Hutchinson, rakibine bakmadan istemeden onu yere düşürüyor. Fesnic müdahalenin kasıtlı olduğunu değerlendirip sarı kartını çıkarıyor.


    17' GOL ÇİZGİSİNDE MÜDAHALE - Ofsayt sınırındaki Rabiot'nun başlattığı atakta Loftus-Cheek, Zawieschitzky ile karşı karşıya kalıyor ancak kaleci yere doğru açılarak gole izin vermiyor. Top bu kez Hutchinson'ın önüne düşüyor. Hutchinson'ın gol olacağı düşünülen şutunda, kaleci geçilmişken Boma topu çizgiden kornere çıkarıyor.


    15' GOL - Hutchinson ilk etkili hareketinde sağdan orta yaparak Cisse'nin ceza sahasının ortasına koşusunu görüyor. İtalyan oyuncu Morgalla'dan önce topa dokunup Zawieschitzky'yi mağlup ediyor.


    13' POZİSYON - Milan'ın dikine gelişen güzel atağında Cisse, Bartesaghi ile paslaşarak ceza sahasına giriyor ancak son kontrolünde topu istediği gibi önüne alamayınca Zawieschitzky'nin müdahalesine fırsat veriyor.


    8' POZİSYON - Bartesaghi'ye gönderilen uzun topun ardından oyuncu son çizgiye inip ceza sahasının ortasına sert bir orta yapıyor ve Rabiot'nun derinlemesine koşusunu görüyor. Rabiot'nun kaleye yönelen sağ ayağıyla yaptığı gelişine vuruş, talihsiz biçimde Camarda'ya çarpıyor ve Salzburg'u golden kurtarıyor.


    0' Salzburg'daki Red Bull Arena'da ilk düdük saat 18.45'te çalıyor.


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  • Salzburg-Milan: Maçın künyesi

    Salzburg-Milan 0-4


    Goller: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)


    SALZBURG (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla (82' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom (74' Redzic), Kitano (60' Diakite), Baidoo (60' Vertessen) Tabakovic (75' Camara).

    Yedekler: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Lainer.

    Teknik direktör: Röhl.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' Terracciano F.), De Winter, Pavlovic (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (61' Modric); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (61' Pulisc); Camarda (61' Goncalo Ramos).

    Yedekler: Torriani, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Teknik direktör: Amorim


    Hakem: Fesnic (ROM)

    Sarı kart görenler: Hutchinson (M), Zabransky (S)

    Kırmızı kart görenler: Terracciano (M)

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