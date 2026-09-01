Getty Images Sport
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Mikey Moore, Rangers’taki dikkat çeken döneminin ardından Tottenham’dan FC Köln’e kiralık olarak transfer oldu
Moore, Bundesliga'ya transfer oldu
İngiliz genç oyuncu resmen Köln'e katıldı. Tottenham'dan bir sezonluğuna kiralanan oyuncunun transferi, Rangers'ta geçirdiği etkileyici 2025-26 sezonunun ardından gerçekleşti; burada 47 maça çıktı ve Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Daha önce Spurs formasıyla A takım seviyesinde 21 kez görev yapan kanat oyuncusu, şimdi Almanya'nın en üst liginde düzenli ilk 11 dakikaları arıyor.
- Pro Sports Images
Sportif direktör genç oyuncuya destek verdi
Köln sportif direktörü Thomas Kessler, genç kanat oyuncusunu kulübün resmî açıklamasında büyük bir heyecanla karşıladı: "Mikey, genç yaşına rağmen şimdiden dikkat çekici bir olgunluk sergiliyor."
Kessler, hücum oyuncusunun kalitesine duyduğu güvenin altını çizerek şöyle ekledi: "Mükemmel bir teknik yeteneğe sahip, bire bir durumlarda yaratıcı ve cesur, ayrıca dinamizmi ve rahat oyun tarzı sayesinde hücumda sürekli tehdit oluşturuyor. Profili, son üçüncü bölgedeki seçeneklerimizi artıracak ve bize ilave çok yönlülük kazandıracak. Bizimle birlikte gelişiminde bir sonraki adımları atacağına inanıyoruz."
Kanat oyuncusu Alman meydan okumasının tadını çıkarıyor
Moore, görüşmeler sırasında kulübün ısrarlı ilgisi ve hücum felsefesinden hemen etkilendiğini açıkladı: "Kulüp en başından itibaren büyük ilgi gösterdi. Yönetimle yapılan görüşmeler gerçekten çok iyi geçti; burada Bundesliga'da oynama ihtimali ve kulübün oynamak istediği futbol, karar vermemi kolaylaştırdı."
İngiltere genç milli oyuncusu, hemen etki yaratma hedefini de şöyle anlattı: "Takım sezona harika bir başlangıç yaptı. Hem kupa maçlarını hem de Hoffenheim karşılaşmasını izledim. Artık burada olduğum için çok mutluyum ve bunu sürdürüp iyi bir sezon geçirebilmemiz için mümkün olduğunca çok gol atarak ve asist yaparak takıma yardımcı olmak istiyorum."
- Getty Images Sport
İlk maçına çıkacak ismi Stuttgart karşılaşması bekliyor
19 yaşındaki yetenek, Köln'ün cuma günü VfB Stuttgart'a konuk olacağı maçta Bundesliga'daki ilk maçına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Rene Wagner'in ekibi, sezona Würzburger Kickers karşısında DFB-Pokal'da alınan 2-1'lik galibiyet ve Hoffenheim karşısında ligde elde edilen 3-2'lik zaferle başlamasının ardından moralli geliyor. Diğer İngilizler Reigan Heskey ve Jahmai Simpson-Pusey ile birlikte oynayan genç futbolcu, kusursuz başlangıcı sürdürmek isteyen formdaki hücum hattını daha da keskinleştiriyor.
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