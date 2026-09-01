Moore, görüşmeler sırasında kulübün ısrarlı ilgisi ve hücum felsefesinden hemen etkilendiğini açıkladı: "Kulüp en başından itibaren büyük ilgi gösterdi. Yönetimle yapılan görüşmeler gerçekten çok iyi geçti; burada Bundesliga'da oynama ihtimali ve kulübün oynamak istediği futbol, karar vermemi kolaylaştırdı."

İngiltere genç milli oyuncusu, hemen etki yaratma hedefini de şöyle anlattı: "Takım sezona harika bir başlangıç yaptı. Hem kupa maçlarını hem de Hoffenheim karşılaşmasını izledim. Artık burada olduğum için çok mutluyum ve bunu sürdürüp iyi bir sezon geçirebilmemiz için mümkün olduğunca çok gol atarak ve asist yaparak takıma yardımcı olmak istiyorum."