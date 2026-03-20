Mikey Moore, Rangers'ta kalacak mı? Eski İskoçya milli takım yıldızı, bu genç yeteneğin geleceğinin Tottenham'ın küme düşme mücadelesine ve kulübün yeni teknik direktörüne bağlı olacağını açıklıyor
Moore, ana kulübü Tottenham ile tarihe geçti
Moore, Kuzey Londra'da A takımda önemli bir atılım gerçekleştirdi ve Spurs formasıyla 21 resmi maça çıktı. Gol hesabını Ocak 2025'te Elfsborg ile oynanan Avrupa Ligi maçında açtı; 17 yıl 172 günlük yaşıyla, büyük bir Avrupa turnuvasında gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.
Geçen sezon Tottenham'ın kıtasal kupayı kazanarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdiği finalde yedek kulübesinde kalan Moore, 2025 yazında Glasgow'a transfer olarak kanatlarını açma fırsatı buldu.
Rangers'ta düzenli olarak forma giymek Moore'a iyi geldi; tüm turnuvalarda 38 maçta 5 gol kaydetti ve potansiyeli hiç şüphe götürmeyen bu oyuncudan daha fazlasının geleceğine dair umutlar devam ediyor.
Genç yetenek Moore'u özel kılan nedir?
BetSelect.co.uk'a özel bir röportaj veren eski Rangers forveti Gray, GOAL'a Moore'u özel kılan şeyin ne olduğunu ve İskoçya Premiership'in dev kulübünün onu kadroda tutmak için neden istekli olacağını şöyle anlattı: “O muhteşem bir oyuncu. Orada onu çok sevdiklerini biliyorum ve yeteneğiyle kulüpte büyük bir etki yarattı.
“Beni şaşırttı mı? Elbette Tottenham'da onu biraz izlemiştim. Biraz izlemiştim ama dürüst olmak gerekirse çok fazla değil. Çok fazla değildi, bu yüzden ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama bence harika bir performans sergiledi.
“Harika bir kiralama anlaşması oldu. Ne yazık ki, bu sadece bir kiralama anlaşması. Tottenham'ın yerinde olsaydım ve kulübün şu anki durumuna baksaydım, küme düşerlerse – ki bu bir ihtimal, zor da olsa kurtulurlarsa bile – 18 yaşında onu geri almak isteyecekleri bir oyuncu mu diye düşünürdüm. ‘18 yaşındasın, kalmak istiyorsan ve orayı seviyorsan, seni bir yıl daha orada bırakırız’ derler mi?
“Bence çok şey Mikey Moore'a ve kulübün sahip olduğu, kimi getirecekleri koça bağlı. Çünkü koç, ‘hayır, onun gelişimini sürdürmesini istiyorum, Rangers'ta bir yıl daha kalabilir’ diye düşünebilir. Ya da ‘hayır, o yeteneğe şimdi ihtiyacım var, onu kullanacağım, onu değerlendireceğim’ diyebilir.
“Eğer onu geri alıp oynatmayacaksa, ne anlamı var? Bu israf olur. Bu yüzden Tottenham’da yeni teknik direktörün atanmasının, Mikey Moore’un Ibrox’ta kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim açımdan, kalmasını umuyorum.”
Rangers, Moore'un kiralık sözleşmesini uzatabilir mi?
Old Firm’dan Premier Lig’de forma giyen oyunculara kiralık transferlerin uzatıldığı örnekler var; Gray, Moore’un da bu yolu izleyebileceğini ekliyor: “Sabırlı olursa, yine olabilir. Henüz 18 yaşında, yani önünde bolca zaman var. Hem de bolca. Glasgow'dan ve Rangers'tan memnun kaldıysa, neden böyle büyük bir kulüpte oynamasın ki? Eğer bu, bir şekilde Avrupa futboluna çıkma fırsatı sunarsa, o zaman şöyle diyebilir: ‘Biliyor musun, evet, bu benim eğitimimin bir parçası, çok şey öğreniyorum ve çok şey öğrendim’.
“Ve bence Danny Rohl da bundan bir şeyler öğrenecektir. Bence önümüzdeki 12 ay boyunca onun için iyi bir teknik direktör olacaktır. Yani, genel olarak umutluyum, ama bence her şey Tottenham'ın yeni teknik direktörüne bağlı.”
Moore'un Tottenham'daki sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?
Igor Tudor, Spurs'un geçici teknik direktörlüğünü yürütüyor ancak yaz aylarında yerine kalıcı bir teknik direktör getirilecek. Takımın başına geçecek yeni isim, planlarında Moore'a yer verebilir; zira yaratıcı kanat oyuncusu, baskı altında da sarsılmadığını kanıtladı.
Gray, Ibrox'taki deneyimlerin Moore'a çok yarar sağladığını şöyle ifade etti: “Bu, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağınızı gösterir. İzleyenlere şunu gösteriyor: Celtic'e karşı oynadığı bu büyük maçlarda çöktü mü, dağıldı mı? Hayır, çökmedi. Ayakta kaldı, varlığını hissettirdi ve performans gösterdi. Bu, gençken sahip olunabilecek çok büyük bir değer. İnsanlar bunu fark edecek, bu kesin.”
Tottenham, Moore ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı ve oyuncunun uzun vadeli geleceği İngiliz başkentinde yatıyor. Bir noktada ana kulübünde düzenli olarak forma giymesi bekleniyor, ancak Ibrox'ta geçireceği bir sezon daha, ilgili tüm taraflar için en iyi seçenek olabilir.
