Mikey Moore, Rangers'ta kalacak mı? Eski İskoçya milli takım yıldızı, bu genç yeteneğin geleceğinin Tottenham'ın küme düşme mücadelesine ve kulübün yeni teknik direktörüne bağlı olacağını açıklıyor

BetSelect.co.uk'a özel bir röportaj veren eski Rangers forveti Gray, GOAL'a Moore'u özel kılan şeyin ne olduğunu ve İskoçya Premiership'in dev kulübünün onu kadroda tutmak için neden istekli olacağını şöyle anlattı: “O muhteşem bir oyuncu. Orada onu çok sevdiklerini biliyorum ve yeteneğiyle kulüpte büyük bir etki yarattı.

“Beni şaşırttı mı? Elbette Tottenham'da onu biraz izlemiştim. Biraz izlemiştim ama dürüst olmak gerekirse çok fazla değil. Çok fazla değildi, bu yüzden ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama bence harika bir performans sergiledi.

“Harika bir kiralama anlaşması oldu. Ne yazık ki, bu sadece bir kiralama anlaşması. Tottenham'ın yerinde olsaydım ve kulübün şu anki durumuna baksaydım, küme düşerlerse – ki bu bir ihtimal, zor da olsa kurtulurlarsa bile – 18 yaşında onu geri almak isteyecekleri bir oyuncu mu diye düşünürdüm. ‘18 yaşındasın, kalmak istiyorsan ve orayı seviyorsan, seni bir yıl daha orada bırakırız’ derler mi?

“Bence çok şey Mikey Moore'a ve kulübün sahip olduğu, kimi getirecekleri koça bağlı. Çünkü koç, ‘hayır, onun gelişimini sürdürmesini istiyorum, Rangers'ta bir yıl daha kalabilir’ diye düşünebilir. Ya da ‘hayır, o yeteneğe şimdi ihtiyacım var, onu kullanacağım, onu değerlendireceğim’ diyebilir.

“Eğer onu geri alıp oynatmayacaksa, ne anlamı var? Bu israf olur. Bu yüzden Tottenham’da yeni teknik direktörün atanmasının, Mikey Moore’un Ibrox’ta kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim açımdan, kalmasını umuyorum.”