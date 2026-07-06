Mikel Oyarzabal, Ronaldo’nun tam zıttı! İspanya’nın tanınmamış kahramanı, Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasında Cristiano’nun önünü kesmek için en uygun konumda bulunuyor

Pazartesi günü Dallas’ta oynanacak, İspanya ile Portekiz arasında gerçekleşecek ve ağız sulandıran Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması, kaçınılmaz olarak Lamine Yamal ile Cristiano Ronaldo’nun kapışması olarak lanse ediliyor ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Bu hikaye karşı konulmaz. Bir köşede, ayaklarında sihir barındıran ve dünyanın en iyi oyuncusu statüsünü pekiştirmeye çalışan korkusuz genç yıldız; diğer köşede ise futbolun en büyük sahnesinde "son dansını" yapan tüm zamanların en iyilerinden biri var.

Ancak, Oyarzabal’ı çok uzun süre hafife alan bizler için artık açık ki, İspanya’nın göze çarpmayan kahramanı Arlington’daki maçı belirleyebilir. Nitekim 29 yaşındaki forvet, Portekiz’in Ronaldo yerine hücum hattını yönetmesi için tam da ihtiyaç duyduğu türde bir oyuncuya benziyor: her zaman takımını ön planda tutan mütevazı bir kahraman.