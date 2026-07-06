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Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Mikel Oyarzabal, Ronaldo’nun tam zıttı! İspanya’nın tanınmamış kahramanı, Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasında Cristiano’nun önünü kesmek için en uygun konumda bulunuyor

Analysis
İspanya
Dünya Kupası
M. Oyarzabal
C. Ronaldo
Portekiz
FEATURES
Portekiz - İspanya

Mikel Oyarzabal, İspanya’nın Euro 2024 kadrosunda yer alan beş Real Sociedad oyuncusundan biriydi. Başka hiçbir kulüpten bu kadar çok oyuncu kadroda yer almamıştı. Ancak ne Oyarzabal ne de Bask kökenli takım arkadaşları, İspanya’nın Almanya’daki başarısındaki rollerini abartılı bir şekilde öne çıkarmadılar. “Bu tam da bizim tarzımız,” diye The Guardian’a konuştu. “[Biz] ilgi odağı olmaktan hoşlanmıyoruz.” Ancak spot ışıklarından kaçınması giderek zorlaşıyor.

Pazartesi günü Dallas’ta oynanacak, İspanya ile Portekiz arasında gerçekleşecek ve ağız sulandıran Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması, kaçınılmaz olarak Lamine Yamal ile Cristiano Ronaldo’nun kapışması olarak lanse ediliyor ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Bu hikaye karşı konulmaz. Bir köşede, ayaklarında sihir barındıran ve dünyanın en iyi oyuncusu statüsünü pekiştirmeye çalışan korkusuz genç yıldız; diğer köşede ise futbolun en büyük sahnesinde "son dansını" yapan tüm zamanların en iyilerinden biri var.

Ancak, Oyarzabal’ı çok uzun süre hafife alan bizler için artık açık ki, İspanya’nın göze çarpmayan kahramanı Arlington’daki maçı belirleyebilir. Nitekim 29 yaşındaki forvet, Portekiz’in Ronaldo yerine hücum hattını yönetmesi için tam da ihtiyaç duyduğu türde bir oyuncuya benziyor: her zaman takımını ön planda tutan mütevazı bir kahraman.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sıra dışı kişi

    Süperstarların parladığı bu Dünya Kupası’nda, Oyarzabal turnuvanın en golcü oyuncusu olma yarışında gerçekten de bir istisna gibi görünüyor.

    Herkes Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane ve Ousmane Dembélé'nin Altın Ayakkabı için mücadele edeceğini bekliyordu; ancak kimse Oyarzabal'ın bu yarışta yer alacağını tahmin etmemişti ki bu, ilk bakışta garip bir durum.

    Ne de olsa, Euro 2024'te İspanya'ya galibiyeti getiren golü atan Oyarzabal'dı; ayrıca ülkesinin Dünya Kupası elemelerinde oynadığı beş maçta da gol attı; Türkiye'ye karşı oynadıkları ve gol atamadığı tek maçta ise üç asist yaptı.

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  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Gözden uzak bir efsane

    Ayrıca, İspanya’nın Peru ile oynadığı son Dünya Kupası hazırlık maçında attığı golle Oyarzabal, milli takımdaki son 11 maçında gol sayısını 12’ye çıkardı.

    Aynı zamanda La Liga kariyerinin en verimli sezonunu geride bırakmıştı (34 maçta 15 gol) ve La Real'in Atlético Madrid'i mağlup ederek sadece üçüncü Copa del Rey şampiyonluğunu kazandığı finalde de oynadığı her final maçında gol atma konusundaki olağanüstü rekorunu sürdürmüştü.

    Bu olağanüstü istatistikler göz önüne alındığında, Oyarzabal nasıl oldu da Kuzey Amerika’ya bu kadar sessiz sedasız gelmeyi başardı? Ancak Bask Bölgesi’nin bu mütevazı efsanesinin dikkat çekmeden hareket etmeyi bir uzmanlık haline getirmiş olması göz önüne alındığında, belki de bu kaçınılmazdı.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Guehi’yi geride bırakarak

    Oyarzabal’ın Euro 2024’teki galibiyet golüne bir bakın. Oyarzabal topu ilk vuruşta Marc Cucurella’ya aktardığında, Marc Guehi tam Oyarzabal’ın yanında duruyor, ama sanki onu görmüyor gibi.

    Guehi, İspanyol yedek oyuncuyu sıkı bir şekilde marke etmek yerine, etrafta herhangi bir tehlike olup olmadığına bakmak için etrafa bakınıyor ve o anda iş işten geçmiş oluyor. Oyarzabal, onun yanından hayalet gibi geçip Cucurella'nın alçak ortasını Jordan Pickford'un yanından ağlara gönderiyor.


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    'Görünmez Adam'

    Oyarzabal, İspanya’nın Avusturya’yı 3-0 mağlup ettiği son 16 turu maçında yine sahneye çıktı. Top sol kanatta Cucurella’nın ayağına geldiğinde, ceza sahasında altı Avusturyalı ve üç İspanyol oyuncu bulunuyordu. Hem Alex Baena hem de Dani Olmo sıkı bir şekilde markaj altındaydı, ancak Oyarzabal, ceza sahasının ortasında durmasına rağmen markaj altında değildi ve neredeyse hiç çaba harcamadan yan ayakla maçın ilk golünü attı.

    Oyarzabal’ın fark edilmeden kalma yeteneği, ikinci golünde daha da göze çarpıyordu. Avusturya’nın maçın son dakikalarında umutsuzca ileriye çıkmaya çalıştığı gerçeği hesaba katılsa bile, dörtlü savunma hattının tamamı pozisyonundaydı; ancak İspanya’nın görünmez adamı, Cucurella’nın bir başka ortasını soğukkanlılıkla gole çevirip milli takımda son 16 maçında 17. golünü atmadan önce kimse onu fark edememişti.

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    Tehdit azalıyor

    Elbette, Ronaldo’nun bu tür bir ilgisizlikten nadiren faydalanabildiğini kabul etmek gerekir. Dünyanın en ünlü yüzü ve golcüsünün hareketleri neredeyse hiçbir zaman gözden kaçmaz; bu nedenle, Dünya Kupası’nda kendine bir alan yaratmayı başardığı için Ronaldo’ya övgü verilmelidir — özellikle de şu anda 41 yaşında olduğu düşünülürse.

    Portekiz’in Hırvatistan’ı mağlup ettiği son 32 turu maçında, çok az bir ofsayt kararı nedeniyle muhteşem bir gol atma fırsatını kaçırdı. Ancak, Ronaldo’nun artık kaliteli rakipler karşısında eskisi gibi gol tehdidi oluşturmadığı gerçeğinden kaçınılmaz.

    Toronto’da penaltıdan Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü atmış olabilir, ancak hiç de iyi oynamadı; hatta bu seferlik Roberto Martinez bile bu gerçeği kabul ederek, maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala uluslararası futbolun tüm zamanların en golcü oyuncusunu oyundan aldı.

    Dahası, Portekiz, Ronaldo’nun suç derecesinde az kullanılmış yedeği Goncalo Ramos sayesinde son 16’ya kalabildi; Ramos, ceza sahasında topa sadece bir kez dokunmuş (ancak şans eseri kötü vurduğu penaltıyı gole çevirmiş!) bir oyuncunun oyundan çıkarılmasının ardından hücumu yönetme sorumluluğunu tek başına üstlenerek 94. dakikada galibiyet golünü kafayla attı.

    Artık ceza sahası dışında oyuna etki edemediği göz önüne alındığında, ceza sahası içinde de fazla bir tehdit oluşturamıyorsa, Ronaldo’nun Selecção’ya katkısının değerini sorgulamamak zordu – özellikle de Martinez’in takımı artık Dünya Kupası’nda henüz tek bir gol bile yememiş İspanya ile karşılaşacakken.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Tam anlamıyla bir futbolcu'

    Bu kusursuz savunma performansının başlıca nedenlerinden biri, topu nadiren kaybettikleri durumlarda bile tüm takımın topu geri kazanmak için azimle çalışmaya istekli olmasıdır. Oyarzabal’ın daha önce de belirttiği gibi, bu azim İspanya’nın 34 maçlık yenilmezlik serisinin anahtarı olmuştur: “Luis de la Fuente takıma şunu vurguladı: Kendi çıkarınız için değil, takım arkadaşınız için çalışın. İşte teknik direktörün somutlaştırdığı değerler bunlar.”

    Ancak sahada bu felsefeyi en iyi şekilde somutlaştıran kişi tartışmasız Oyarzabal’dır. De la Fuente, ilk tercih ettiği forvetini “eksiksiz bir futbolcu” olarak tanımlıyor ve böylesine “ayakları yere basan bir karakterin” nihayet “hak ettiği takdiri” görmesinden büyük memnuniyet duyuyor.

    Tabii ki Oyarzabal aslında böyle bir takdiri pek istemiyor. O, adeta bir ‘anti-Ronaldo’ gibi; tek odak noktası, takımına yardım etmek olan “işini” yapmak. Hatta İspanya kazandığı sürece bu Dünya Kupası’nda bir gol daha atamasa bile umursamadığını ısrarla belirtiyor.

    "Önemli olan ailemin burada olması," dedi Avusturya maçında attığı iki golle turnuva gol sayısını dörde çıkardıktan sonra, "ve en önemlisi de ortak hedefimiz."

    Bu anlamda, hem oyuncu hem de kişi olarak Ronaldo’dan daha farklı olamazdı, ancak bu durum onun Pazartesi günü Dallas’ta maçı kazandıracak bir oyuncu olma potansiyelini hiç de azaltmıyor. Hatta tam da bu nedenle, futbol dünyasının en büyük süperstarlarından birinin önünü kesip spot ışıklarını kendine çekebilir.

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