Getty Images Sport
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Mikel Oyarzabal, Harry Kane'in tuhaf çift dokunuşlu penaltıyı kaçırmasının ardından yine İngiltere'nin yüreğini dağladı
Oyarzabal yine sahnede
Luis de la Fuente'nin ekibi, Euro 2024 finalinde İngiltere'ye karşı da belirleyici golü atan Oyarzabal'ın 74. dakikada son darbeyi vurmasıyla galibiyeti perçinledi. Alex Baena deplasman ekibi adına skoru 60. dakikada eşitledikten sonra, Real Sociedad forveti takım arkadaşının etkili pasını değerlendirdi. Soğukkanlılığını korudu ve kaleci James Trafford'un üzerinden klas bir aşırtma vuruş yaptı. Bu geç gol maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve deplasman ekibinin Thomas Tuchel'in takımını en kritik anda cezalandırmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Kane'in çift vuruşlu penaltısı
Jude Bellingham'a yapılan faulün ardından Kane, 55. dakikada kritik öneme sahip penaltıyı gole çevirebilseydi dramatik finalden kaçınılabilirdi. Forvet oyuncusu kaydı ve penaltı vuruşunu üst direğe nişanladı, ancak nadir görülen bir kuralı da ihlal etti. Sağ ayağından önce yere bastığı sol bacağı topa temas ettiği için topa yanlışlıkla iki kez vurdu.
IFAB Oyun Kuralı 14 bunu şöyle açıklıyor: "Top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri meydana gelirse: vuruşu yapan oyuncu yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla vurursa veya vuruştan hemen sonra top vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına temas ederse: top vuruşta kaleye girerse vuruş tekrarlanır; top vuruşta kaleye girmezse endirekt serbest vuruş verilir."
İlk yarıda çılgın tempo
Bu ikinci yarıdaki penaltı dramı, her iki tarafın da zaman zaman üstünlük kurduğu inanılmaz derecede açık geçen ilk 45 dakikanın ardından geldi. İspanya, daha ikinci dakikada Lamine Yamal'ın Marc Guehi'nin hatasını değerlendirip Trafford'u güzel bir falsoyla avlamasıyla öne geçti. Konuk ekip farkı rahatlıkla artırabilirdi, ancak Ferran Torres karşı karşıya kaldığı iki net fırsatı harcadı. İngiltere ise buna hızlı gelen iki golle karşılık verdi. Anthony Gordon 36. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru eşitledi, Kane ise dört dakika sonra yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek geri düşen takımını geçici olarak öne geçirdi.
- Getty Images Sport
İngiltere için sırada ne var?
İleriye bakıldığında, İngiltere bir sonraki Uluslar Ligi maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken yeniden toparlanmak zorunda. Bu sırada İspanya, bu ivmeyi Hırvatistan'a karşı oynayacağı bir sonraki maça taşımayı hedefleyecek. İspanyol ekip için bu zorlu bir sınav olacak, zira Hırvatistan açılış maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmişti.
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