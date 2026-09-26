Jude Bellingham'a yapılan faulün ardından Kane, 55. dakikada kritik öneme sahip penaltıyı gole çevirebilseydi dramatik finalden kaçınılabilirdi. Forvet oyuncusu kaydı ve penaltı vuruşunu üst direğe nişanladı, ancak nadir görülen bir kuralı da ihlal etti. Sağ ayağından önce yere bastığı sol bacağı topa temas ettiği için topa yanlışlıkla iki kez vurdu.

IFAB Oyun Kuralı 14 bunu şöyle açıklıyor: "Top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri meydana gelirse: vuruşu yapan oyuncu yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla vurursa veya vuruştan hemen sonra top vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına temas ederse: top vuruşta kaleye girerse vuruş tekrarlanır; top vuruşta kaleye girmezse endirekt serbest vuruş verilir."