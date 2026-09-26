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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Mikel Oyarzabal, Harry Kane'in tuhaf çift dokunuşlu penaltıyı kaçırmasının ardından yine İngiltere'nin yüreğini dağladı

M. Oyarzabal
H. Kane
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A

Mikel Oyarzabal, bir kez daha İngiltere'nin kâbusu olmak için kulübeden geldi ve İspanya'ya Wembley'de dramatik bir 3-2 Uluslar Ligi galibiyeti kazandırdı. Geç gelen galibiyet golü, Harry Kane'in tuhaf çift dokunuş kuralı nedeniyle kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından geldi ve Avrupa'nın iki devi arasındaki inanılmaz derecede çılgın karşılaşmayı noktaladı.

  • Oyarzabal yine sahnede

    Luis de la Fuente'nin ekibi, Euro 2024 finalinde İngiltere'ye karşı da belirleyici golü atan Oyarzabal'ın 74. dakikada son darbeyi vurmasıyla galibiyeti perçinledi. Alex Baena deplasman ekibi adına skoru 60. dakikada eşitledikten sonra, Real Sociedad forveti takım arkadaşının etkili pasını değerlendirdi. Soğukkanlılığını korudu ve kaleci James Trafford'un üzerinden klas bir aşırtma vuruş yaptı. Bu geç gol maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve deplasman ekibinin Thomas Tuchel'in takımını en kritik anda cezalandırmasını sağladı.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Kane'in çift vuruşlu penaltısı

    Jude Bellingham'a yapılan faulün ardından Kane, 55. dakikada kritik öneme sahip penaltıyı gole çevirebilseydi dramatik finalden kaçınılabilirdi. Forvet oyuncusu kaydı ve penaltı vuruşunu üst direğe nişanladı, ancak nadir görülen bir kuralı da ihlal etti. Sağ ayağından önce yere bastığı sol bacağı topa temas ettiği için topa yanlışlıkla iki kez vurdu.

    IFAB Oyun Kuralı 14 bunu şöyle açıklıyor: "Top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri meydana gelirse: vuruşu yapan oyuncu yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla vurursa veya vuruştan hemen sonra top vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına temas ederse: top vuruşta kaleye girerse vuruş tekrarlanır; top vuruşta kaleye girmezse endirekt serbest vuruş verilir."

  • İlk yarıda çılgın tempo

    Bu ikinci yarıdaki penaltı dramı, her iki tarafın da zaman zaman üstünlük kurduğu inanılmaz derecede açık geçen ilk 45 dakikanın ardından geldi. İspanya, daha ikinci dakikada Lamine Yamal'ın Marc Guehi'nin hatasını değerlendirip Trafford'u güzel bir falsoyla avlamasıyla öne geçti. Konuk ekip farkı rahatlıkla artırabilirdi, ancak Ferran Torres karşı karşıya kaldığı iki net fırsatı harcadı. İngiltere ise buna hızlı gelen iki golle karşılık verdi. Anthony Gordon 36. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru eşitledi, Kane ise dört dakika sonra yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek geri düşen takımını geçici olarak öne geçirdi.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    İngiltere için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, İngiltere bir sonraki Uluslar Ligi maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken yeniden toparlanmak zorunda. Bu sırada İspanya, bu ivmeyi Hırvatistan'a karşı oynayacağı bir sonraki maça taşımayı hedefleyecek. İspanyol ekip için bu zorlu bir sınav olacak, zira Hırvatistan açılış maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etmişti.

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