Mikel Oyarzabal, Barcelona’ya transfer söylentilerine yanıt verdi ve İspanya’nın Dünya Kupası kampındaki Lamine Yamal’a yönelik destek sistemini açıkladı

Onu Barcelona ile ilişkilendiren söylentilere rağmen Oyarzabal, İspanya’nın Dünya Kupası mücadelesinde dikkatinin dağılmadığını vurguluyor. Uzun süredir Real Sociedad’ın simgesi olan 29 yaşındaki oyuncu, 40 maçta 18 gol atıp 4 asist yaptığı muhteşem bir 2025-2026 sezonunu geride bıraktı.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Oyarzabal, Barcelona ile ilgili söylentiler hakkında şunları söyledi: "İnsanlar hakkımda konuşuyorsa, bunun nedeni işimi doğru yaptığımı düşünmeleri, ancak ben bu tür şeylere fazla dikkat etmiyorum ya da bunlarla zaman kaybetmiyorum. Şu anda odaklandığım tek şey burası, bu Dünya Kupası ve önümüzdeki maçlarda, oynasam da oynamasam da, elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışmak, takımın işlerinin yolunda gitmesini sağlamak; asıl önemli olan da bu."







