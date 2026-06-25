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Mikel Oyarzabal, Barcelona’ya transfer söylentilerine yanıt verdi ve İspanya’nın Dünya Kupası kampındaki Lamine Yamal’a yönelik destek sistemini açıkladı
Barselona’daki gürültüyü görmezden gelmek
Onu Barcelona ile ilişkilendiren söylentilere rağmen Oyarzabal, İspanya’nın Dünya Kupası mücadelesinde dikkatinin dağılmadığını vurguluyor. Uzun süredir Real Sociedad’ın simgesi olan 29 yaşındaki oyuncu, 40 maçta 18 gol atıp 4 asist yaptığı muhteşem bir 2025-2026 sezonunu geride bıraktı.
Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Oyarzabal, Barcelona ile ilgili söylentiler hakkında şunları söyledi: "İnsanlar hakkımda konuşuyorsa, bunun nedeni işimi doğru yaptığımı düşünmeleri, ancak ben bu tür şeylere fazla dikkat etmiyorum ya da bunlarla zaman kaybetmiyorum. Şu anda odaklandığım tek şey burası, bu Dünya Kupası ve önümüzdeki maçlarda, oynasam da oynamasam da, elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışmak, takımın işlerinin yolunda gitmesini sağlamak; asıl önemli olan da bu."
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Real Sociedad’a bağlılık
Olası bir ayrılıkla ilgili sorular, kaçınılmaz olarak Oyarzabal’ın Real Sociedad’daki “tek kulüplü oyuncu” statüsüne geri dönüyor; burada 437 maça çıkmış, 133 gol atmış ve iki Copa del Rey şampiyonluğu kazanmıştır. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan forvet, milli takım görevindeyken bir transferi zorlamak ya da görüşmelere girmek için acele etmiyor.
"Sakinim. Bin kez söyledim, Real Sociedad ve San Sebastián benim evim. Burası büyüdüğüm, kendimi güvende hissettiğim yer ve Real Sociedad, bugün burada olmamı sağlayan kulüp," diye açıkladı. "Bu bakımdan, kafayı yormadan sakinim. Henüz sözleşme uzatması hakkında konuşmadık. Sözleşmemde iki yıl daha var ve önümüzde hâlâ uzun bir yol var."
Yamal’ı Korumak
Oyarzabal kendi geleceğini soğukkanlılıkla ele alırken, 18 yaşındaki takım arkadaşı Yamal’ı yoğun küresel ilgiden korumaya özen gösteriyor. Genç yaşına rağmen Yamal, Euro 2024 zaferinde oynadığı kilit rolün ardından 27 milli maç, 7 gol ve 12 asistle şimdiden İspanya’nın odak noktası haline geldi. Oyarzabal, takımın tecrübeli oyuncularının bu Barcelona yıldız adayı oyuncuyu korumakla yükümlü olduğuna inanıyor.
"Bence muhtemelen kendisi de bunun tam olarak farkında değil ve kulüp dışındaki insanların, 18 yaşında olmasının onun için ne anlama geldiğini tam olarak anladığını sanmıyorum," dedi Oyarzabal. "Ve 16 yaşındayken son Avrupa Şampiyonası'nda neler yaşadığını, onun yaşında bir çocuğun yaptığı şeyleri yapmasının ve yarattığı etkiyi yaratmasının ne anlama geldiğini hayal bile edemiyorum. Bu yüzden bence ona göz kulak olmak, kendini iyi hissetmesini sağlamak ve desteklendiğini hissettirmek bize, size, herkese düşüyor; çünkü bence o yaşta istikrar ve soğukkanlılık yoksa her şey dengesiz hale gelebilir. Ve bence bu yolda ona yardım etmeye çalışmak herkesin sorumluluğudur; elbette öncelikle kendisinin, ama herkesin sorumluluğudur."
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Yamal’ın sahadaki etkisi
Saha dışı mentorluğun ötesinde, Oyarzabal, Yamal’ın İspanya hücumuna sağladığı taktiksel avantajı övmekten geri durmuyor. İkili arasındaki uyum, Suudi Arabistan’a karşı aldıkları son galibiyette açıkça görüldü; Oyarzabal, genç oyuncunun golüne asist yaptı ve genç oyuncunun benzersiz yeteneklerinin son üçte bir alanda diğer tüm oyuncular için fırsatlar yarattığını vurguladı.
Real Sociedad'ın yıldızı, "Onunla oynamak her şeyi değiştiriyor. Sırf varlığıyla, yapabildikleriyle rakip için büyük bir kaos yaratıyor," diyerek sözlerini tamamladı. "Sonuçta biz de bundan faydalanmaya çalışmalı, onun yarattığı fırsatları ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi bulmaya çalışmalıyız ki, onun yaptıklarından en iyi şekilde yararlanabilelim."