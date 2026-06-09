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Mikel Oyarzabal altı maç üst üste gol attı! Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya, Peru'yu hazırlık maçında ikna edici bir skorla mağlup ederken, forvet oyuncusunun gol serisi devam ediyor
La Roja son hazırlık maçında üstünlük kurdu
Luis de la Fuente'nin takımı, turnuva başlamadan sadece birkaç gün önce üstünlüğünü ortaya koyarak Meksika'daki binlerce taraftarı sevindirdi. Oyarzabal, maçın ikinci dakikasında ceza sahası kenarından attığı sert bir şutla skoru açtı; ardından Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, Ferran Torres'in ortasından ikinci golü ağlara gönderdi. Yeremy Pino'nun baskısı sonucu kaleci Pedro Gallese'nin ikinci yarıda yaptığı hata, galibiyeti kesinleştirdi; Jairo Velez ise maçın sonlarında Peru adına teselli golünü attı.
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Takım, gol atma ivmesini değerlendiriyor
Avrupalı devler, Puebla stadyumunda sergiledikleri üstün performansın ardından güçlü bir takım uyumu ve özgüven sergiledi. Oyarzabal, olağanüstü gol serisini ve takımın uyumlu taktiksel yaklaşımını değerlendirirken gazetecilere şunları söyledi: "Mutluyum ve elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İşlerin bizim için iyi gitmesinin sebebi, bir grup olarak ne yapmamız gerektiğini bilmemiz ve birbirimize güvenmemizdir."
Bu arada, bir diğer golcü Pedri ise şunları ekledi: "Bu maç, ivme kazanmak için önemli bir maçtı ve biz de bunu başardık. Meksika'da beni bu kadar sevdiklerini bilmiyordum."
De la Fuente beklentileri yönetiyor
Bu etkileyici performans, büyük bir Dünya Kupası coşkusu yarattı; tribünler, kadrodaki Katalan oyuncuların yoğunluğunu kutlamak için Barcelona ve İspanya formalarıyla doldu. 2010 Dünya Şampiyonu'nu çevreleyen muazzam kamuoyu heyecanı bir yana, teknik ekip, rekabetçi futbol başlamadan önce oyuncuların ayaklarının yere basmasını sağlamaya kararlı.
Turnuvaya yönelik artan beklentilere değinen teknik direktör De la Fuente, "Favori olarak gösterilmek hiçbir şeyi garanti etmez. Kendimize ve oyun tarzımıza güveniyoruz, ancak bizimle aynı kalite ve yeteneğe sahip birçok başka milli takım var" dedi.
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Grup aşamasının ilk maçı yaklaşıyor
53 milli maçta 25 gol gibi inanılmaz bir uluslararası istatistiğe sahip olan Oyarzabal, Ferran Torres ve Borja Iglesias ile birlikte İspanya'nın en önemli hücum silahlarından biri olarak ana turnuvaya giriyor. Yıldızlarla dolu kadro, önündeki yoğun fiziksel mücadelelere yönelik taktik hazırlıklarını tamamlamak üzere resmi kamp yerine doğru yola çıkacak. Dünya şampiyonası bu Perşembe günü resmen başlıyor, ancak La Roja grup aşamasına 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla başlayacak.