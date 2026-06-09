Avrupalı devler, Puebla stadyumunda sergiledikleri üstün performansın ardından güçlü bir takım uyumu ve özgüven sergiledi. Oyarzabal, olağanüstü gol serisini ve takımın uyumlu taktiksel yaklaşımını değerlendirirken gazetecilere şunları söyledi: "Mutluyum ve elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İşlerin bizim için iyi gitmesinin sebebi, bir grup olarak ne yapmamız gerektiğini bilmemiz ve birbirimize güvenmemizdir."

Bu arada, bir diğer golcü Pedri ise şunları ekledi: "Bu maç, ivme kazanmak için önemli bir maçtı ve biz de bunu başardık. Meksika'da beni bu kadar sevdiklerini bilmiyordum."