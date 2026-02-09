Mikel Merino, kırık ayağından ameliyat olduktan sonra hastane yatağından Arsenal taraftarlarına moral verici bir mesaj gönderdi.

Merino'nun ne zaman geri döneceğine dair henüz net bir tarih yok. Oyuncunun babası, onun ne zaman tekrar oynamaya hazır olacağını söylemenin neden bu kadar zor olduğunu açıkladı. Miguel Merino, Cadena SER'e şunları söyledi: "Soruna rağmen, durumu kabulleniyor. Yaralanmalar asla iyi bir zamanda olmaz ve bir oyuncu her şeye hazırlıklı olmalıdır. Zor bir durum ama olumlu tarafına bakmalıyız. Bundan çok daha kötü sakatlıklar da var. Bu tür bir sakatlığın geçmişte görülmemiş olması nedeniyle iyileşme süresi tam olarak bilinmediği için belirsizlik var. Bu bir stres kırığı. Ayak parmaklarında bir sakatlık değil, biraz daha içerde. Çok iyi belgelenmemiş bir sakatlık. İyileşmesi konusunda birçok şüphe var."

