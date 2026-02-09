Getty Images Sport
Mikel Merino, kırık ayağından ameliyat olduktan sonra hastane yatağından Arsenal taraftarlarına moral verici bir mesaj gönderdi.
Arsenal, Merino'yu sakatlık nedeniyle kaybetti
Merino, Arsenal'in Emirates'te Manchester United'a 3-2 yenildiği Premier Lig maçında sakatlandı. Teknik direktör Mikel Arteta, maçtan sonra bunun alışılmadık bir sakatlık olduğunu kabul ederek gazetecilere şunları söyledi: "Bu çok nadir görülen bir sakatlık, bu yüzden ameliyatı bekleyip, ameliyat sonrası günlük tepkisini görmek zorundayız. Elbette ameliyat için bir hafta boyunca durumu izleyeceğiz. Mikel'in mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum. Ancak iyileşme sürecine ve bunun oldukça nadir görülen bir sakatlık olduğu gerçeğine de saygı duymak gerekiyor."
Merino'nun Arsenal taraftarlarına mesajı
Orta saha oyuncusu ameliyat oldu ve Instagram'da şu güncellemeyi paylaştı: "Ameliyat tamamlandı! Geri dönmeye çok az kaldı. Mesajlarınız ve sevginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu, zorluklarla yüzleşmek için bana daha da fazla enerji veriyor. Vamos!"
Merino ne zaman geri dönecek?
Merino'nun ne zaman geri döneceğine dair henüz net bir tarih yok. Oyuncunun babası, onun ne zaman tekrar oynamaya hazır olacağını söylemenin neden bu kadar zor olduğunu açıkladı. Miguel Merino, Cadena SER'e şunları söyledi: "Soruna rağmen, durumu kabulleniyor. Yaralanmalar asla iyi bir zamanda olmaz ve bir oyuncu her şeye hazırlıklı olmalıdır. Zor bir durum ama olumlu tarafına bakmalıyız. Bundan çok daha kötü sakatlıklar da var. Bu tür bir sakatlığın geçmişte görülmemiş olması nedeniyle iyileşme süresi tam olarak bilinmediği için belirsizlik var. Bu bir stres kırığı. Ayak parmaklarında bir sakatlık değil, biraz daha içerde. Çok iyi belgelenmemiş bir sakatlık. İyileşmesi konusunda birçok şüphe var."
- AFP
Sırada ne var?
Merino, bu sezon Arsenal kadrosunun önemli bir parçası oldu ve Gunners için tüm turnuvalarda altı gol attı, ancak Arteta, öngörülebilir gelecekte onsuz idare etmek zorunda kalacak. Arsenal, önümüzdeki haftalarda yoğun bir programa sahip ve Perşembe günü Premier League'de Brentford ile karşılaşacak, ardından Pazar günü FA Cup dördüncü turunda Wigan Athletic ile mücadele edecek.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
