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Adhe Makayasa

Çeviri:

Mikel Merino, Arsenal kaptanlığını yaptığı için “çok gururlu”; Arsenal yıldızları, Ipswich Town karşısında Carabao Cup galibiyetinde parladı

M. Merino
Arsenal
Ipswich Town - Arsenal
Ipswich Town
Lig Kupası
Premier Lig

Mikel Merino, kaptanlık pazubandını takıp Arsenal'ı Ipswich Town karşısında 4-2'lik net bir galibiyete taşımasının ardından büyük gurur duyduğunu söyledi. İspanyol orta saha oyuncusu, Portman Road'da bir gol atıp bir de asist yaparak etkili bir performans sergiledi ve Mikel Arteta'nın ekibinin Carabao Cup'ta dördüncü tura gösterişli bir şekilde yükselmesini sağladı.

  • Arsenal, Ipswich'i rahat geçti

    Max Dowman salı gecesi açılış golünü kaydetti, ardından Noni Madueke ilk yarıda yaptığı klas vuruşla Arsenal'ın farkı ikiye çıkardı. Devrenin ardından ikinci golünü atan Dowman'ın ardından Merino da isabetli bir vuruşla farklı galibiyeti perçinledi. Ipswich, Anis Mehmeti ve Chuba Akpom'un golleriyle farkı azaltsa da Arsenal dördüncü tura güvenli şekilde yükseldi.


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    Merino, kaptanlık rolünün keyfini çıkarıyor

    İspanyol orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarını sahaya kaptan olarak çıkarma görevinin kendisine verilmesinin ardından mutluluğunu gizleyemedi. Arsenal'ın resmi internet sitesine konuşan Merino, şunları söyledi: "Bu çok büyük bir onur. Çok gururluyum ve bu kulübü bu şekilde, kaptanlık pazubandını takarak temsil etmek... Benden önce bunu pek çok efsane yaptı. Benim için bu mutluluk demek ve bu kulübü temsil etmek için yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. Kaptanlık pazubandını takmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını biliyorum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."

  • Orta saha oyuncusu katkılarını anlatıyor

    Merino, orta sahada etkili bir performans sergiledi; bir gol attı ve zekice bir asist yaptı. Konuk ekip, maçın başından itibaren temponun kontrolünü elinde tuttu.

    Bireysel katkılarını değerlendiren orta saha oyuncusu şöyle ekledi: "Bence asistte takım üzerinde yüksek baskı vardı, ben de o ikinci topu bulmak ve Noni'yi görmek konusunda gerçekten çok uyanıktım, sonra da o çok güzel bir vuruşla bitirdi. Golde ise takımın son üçüncü bölgedeki çok iyi bir aksiyonu vardı; top bana geldiğinde ilk dokunuşla açıyı yarattım ve sonra kalecinin uzanamayacağı yere bıraktım. Bu yüzden çok, çok mutluyum, her zaman skora katkı yapmak güzel ve daha fazla gol atmak için çalışmaya devam edeceğim."

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Kusursuz Arsenal kura çekimini bekliyor

    Arsenal, ilk 11’inde kapsamlı değişikliklere gitmesine rağmen bu sezon tüm kulvarlardaki yüzde 100’lük galibiyet serisini korudu. Öne çıkan genç yetenekler Dowman ve Marli Salmon’un performansları, Arteta’nın kadro derinliğine önemli bir katkı sağladı. Kuzey Londra ekibi şimdi çarşamba gecesi yapılacak Carabao Cup dördüncü tur kurasında bir sonraki rakibini bekliyor.

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