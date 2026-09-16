Merino, orta sahada etkili bir performans sergiledi; bir gol attı ve zekice bir asist yaptı. Konuk ekip, maçın başından itibaren temponun kontrolünü elinde tuttu.

Bireysel katkılarını değerlendiren orta saha oyuncusu şöyle ekledi: "Bence asistte takım üzerinde yüksek baskı vardı, ben de o ikinci topu bulmak ve Noni'yi görmek konusunda gerçekten çok uyanıktım, sonra da o çok güzel bir vuruşla bitirdi. Golde ise takımın son üçüncü bölgedeki çok iyi bir aksiyonu vardı; top bana geldiğinde ilk dokunuşla açıyı yarattım ve sonra kalecinin uzanamayacağı yere bıraktım. Bu yüzden çok, çok mutluyum, her zaman skora katkı yapmak güzel ve daha fazla gol atmak için çalışmaya devam edeceğim."