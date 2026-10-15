PRESSE SPORTS
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Mikel Merino, Arsenal'ın Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak çifte şampiyonluğa ulaşmaya “hazır” olduğunu vurguladı. Orta saha oyuncusu, hedefin “her şeyi kazanmak” olduğunu açıkladı
İspanyol orta saha oyuncusu tarihî bir kupa kazanmayı hedefliyor
İspanya millî takım oyuncusu, bu sezon tüm kupaları kazanmayı hedefleyen Arsenal'in Premier League şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi kupasını da eklemeye hazır olduğunu söyledi. Bu büyük iyimserlik, geçen sezon lig şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişin sona ermesinin ve yeni sezona tüm kulvarlarda 10 maçta dokuz galibiyetle başlanmasının ardından geldi. Arsenal'in şu ana kadarki tek yenilgisi, Brighton karşısında alınan sürpriz 3-0'lık mağlubiyetti. Bu sonuçla takım, Manchester City'nin üç puan gerisinde kaldı.
- Getty Images Sport
Yenilmezlik serisi kıta sahnesinde başarıya olan inancı artırıyor
Salı akşamı Lille karşısında alınan ikna edici galibiyet, Arsenal'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı iki maçı da kazanmasını sağlarken lig aşamasındaki dikkat çekici galibiyet serisini yaklaşık iki yıllık süreçte 14 maça çıkardı.
Bu performansa ve takımın bu sezonki nihai hedefine değinen Merino, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: “Bu gerçekten inanılmaz bir seri. Tarih yazdığımızı biliyoruz. Aynı zamanda maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden yaptıklarımıza büyük değer veriyor ve takımın hakkını teslim ediyoruz.
“Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni, Premier League'i, her şeyi kazanmak. Teknik direktörün istediği bu. Taraftarların istediği bu. Oyuncular olarak bizim de istediğimiz bu.”
Paris’te yaşanan acı aksilik takımı motive ediyor
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında penaltı atışları sonucunda alınan acı yenilgi, soyunma odasının bu kez işi tamamlama kararlılığını daha da artırdı.
Kadronun bu sezon çifte şampiyonluğa hazır olup olmadığı sorulan Merino, şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Zihniyetimiz ve hedefimiz bu. Geçen sezon buna çok, çok yaklaştık. Bu da bize hazır olduğumuzu gösterdi. Artık her şey ayrıntılara bağlı. Doğru anlarda orada olmak ve hazır olmak gerekiyor. Elbette buna inanıyoruz.”
Gelecek hafta Bayern Münih'le karşılaşmak için Almanya'ya gidecek olan Arsenal, Martin Zubimendi'nin ayak bileğindeki sorunu atlatmasıyla sakatlık cephesinde sevindirici bir gelişme yaşadı. Zubimendi bu sorunu Leeds United galibiyetinin ardından antrenmanda yaşamıştı. Piero Hincapie ise Emirates Stadyumu'nda daha ağır bir darbe aldı.
İki oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Mikel Arteta, şunları söyledi: “Zubi çok, çok daha iyi. Piero'nun durumu da iyileşiyor ama onunki daha ciddi görünüyor. Sanırım [forma giyebilecek duruma gelmesi için] birkaç hafta gerekecek, fakat tam olarak kaç hafta olduğunu bilmiyoruz.”
- Every Second Media
Şampiyonları zorlu deplasmanlar bekliyor
Premier League'in son şampiyonu, önce bu hafta sonu oynayacağı Nottingham Forest deplasmanına odaklanmalı. City Ground'daki karşılaşmada Zubimendi'nin yeniden kadroya girme şansı bulması bekleniyor. Bu maçın ardından Arteta'nın öğrencileri, Bundesliga devi Bayern ile oynayacakları zorlu karşılaşma için Almanya'ya uçacak. Arsenal, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki dikkat çekici galibiyet serisini bu maçta 15 karşılaşmaya çıkarma fırsatı yakalayacak.
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