Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında penaltı atışları sonucunda alınan acı yenilgi, soyunma odasının bu kez işi tamamlama kararlılığını daha da artırdı.

Kadronun bu sezon çifte şampiyonluğa hazır olup olmadığı sorulan Merino, şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Zihniyetimiz ve hedefimiz bu. Geçen sezon buna çok, çok yaklaştık. Bu da bize hazır olduğumuzu gösterdi. Artık her şey ayrıntılara bağlı. Doğru anlarda orada olmak ve hazır olmak gerekiyor. Elbette buna inanıyoruz.”

Gelecek hafta Bayern Münih'le karşılaşmak için Almanya'ya gidecek olan Arsenal, Martin Zubimendi'nin ayak bileğindeki sorunu atlatmasıyla sakatlık cephesinde sevindirici bir gelişme yaşadı. Zubimendi bu sorunu Leeds United galibiyetinin ardından antrenmanda yaşamıştı. Piero Hincapie ise Emirates Stadyumu'nda daha ağır bir darbe aldı.

İki oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Mikel Arteta, şunları söyledi: “Zubi çok, çok daha iyi. Piero'nun durumu da iyileşiyor ama onunki daha ciddi görünüyor. Sanırım [forma giyebilecek duruma gelmesi için] birkaç hafta gerekecek, fakat tam olarak kaç hafta olduğunu bilmiyoruz.”