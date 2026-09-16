Bariz yeteneğine rağmen, Dowman kulüpte ayakları yere basan biri olarak kalıyor. Merino, bu kadar genç bir yeteneği takıma entegre etmenin teşvik ile gerçeklik kontrolü arasında hassas bir denge gerektirdiğini vurguladı.

Merino, "Lamine ve Max gibi bu tür oyuncularla ilgili güzel olan şey, özel yetenekler olmaları ama aynı zamanda çok mütevazı olmaları" dedi. "Her zaman öğrenmeye ve tecrübeli oyuncuları dinlemeye hevesliler. Bu paha biçilemez.

"Bu yüzden onu aramızda bulundurduğumuz için çok mutluyuz, ama aynı zamanda o da ona yardımcı olmak için burada olduğumuzu biliyor ve bazen onu biraz zorluyor olsak bile bunun kendi iyiliği için olduğunu biliyor. O çok iyi bir çocuk.

"O büyük bir yetenek ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Öğrenmeye devam etmesi gerekiyor, gözleri ve kulakları her zaman açık olmalı. Hâlâ birçok alanda gelişime çok açık ve o da bunun farkında, bu yüzden onu en iyi seviyesine çıkarmaya çalışırken yanında olacağız."