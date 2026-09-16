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Mikel Merino, Arsenal'ın "inanılmaz" genç yıldızı Max Dowman'ı överken Lamine Yamal ile cesur bir karşılaştırma yaptı
Arsenal'da özel bir yetenek ortaya çıkıyor
Merino, Arsenal'ın harika çocuğu Dowman'a övgüler yağdırdı. İspanya milli oyuncusu, büyük beğeni toplayan genç oyuncunun üst düzey profesyonellerle şimdiden başa baş mücadele edebildiğini kanıtlayan "inanılmaz bir yetenek" olduğuna inanıyor. Dowman, Arsenal'de büyük heyecan yaratan son altyapı oyuncusu oldu. Hızlı gelişimi ise onu dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden biriyle bile kıyaslanır hâle getirdi.
Merino, Dowman ile milli takımdan takım arkadaşı Yamal arasında belirgin benzerlikler görüyor. Kanat oyuncusu, henüz 16 yaşındayken Barcelona'da çıkış yaptıktan sonra İspanya'nın Euro 2024 zaferinde ve bu yazki Dünya Kupası şampiyonluğunda yıldızlaştı.
- AFP
En parlak spot ışıkları altında yükselişe geçen
Merino'ya göre, Dowman'ın Yamal'ı en çok andıran yönü korkusuz zihniyeti. Her iki genç oyuncu da üst düzey sahneye çıktıklarında korkusuzca oynayabildiklerini gösterdi.
Merino, Sky Sports'un aktardığına göre, "Evet, karakterleri açısından bazı benzerlikler olduğunu söyleyebilirim" dedi. "İlgi odağı olmalarını umursamıyorlar, baskının en yüksek olduğu anlarda bundan besleniyorlar, her zaman meydan okumaya hazırlar ve hiç çekingen değiller; oyunun en büyük isimleriyle karşı karşıya geldiklerinde bile. Bu yüzden birbirlerine çok benziyorlar."
Hızlı bir yükseliş sırasında ayakları yere basmak
Bariz yeteneğine rağmen, Dowman kulüpte ayakları yere basan biri olarak kalıyor. Merino, bu kadar genç bir yeteneği takıma entegre etmenin teşvik ile gerçeklik kontrolü arasında hassas bir denge gerektirdiğini vurguladı.
Merino, "Lamine ve Max gibi bu tür oyuncularla ilgili güzel olan şey, özel yetenekler olmaları ama aynı zamanda çok mütevazı olmaları" dedi. "Her zaman öğrenmeye ve tecrübeli oyuncuları dinlemeye hevesliler. Bu paha biçilemez.
"Bu yüzden onu aramızda bulundurduğumuz için çok mutluyuz, ama aynı zamanda o da ona yardımcı olmak için burada olduğumuzu biliyor ve bazen onu biraz zorluyor olsak bile bunun kendi iyiliği için olduğunu biliyor. O çok iyi bir çocuk.
"O büyük bir yetenek ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Öğrenmeye devam etmesi gerekiyor, gözleri ve kulakları her zaman açık olmalı. Hâlâ birçok alanda gelişime çok açık ve o da bunun farkında, bu yüzden onu en iyi seviyesine çıkarmaya çalışırken yanında olacağız."
- Getty Images Sport
Nihai potansiyeline ulaşmak
Dowman kısa süre önce Arsenal formasıyla etkileyici bir performans sergileyerek Carabao Cup'ın üçüncü turunda Ipswich Town karşısında alınan 4–2'lik galibiyette iki gol attı. Henüz düzenli olarak A takımda süre almayı başaramamış olsa da 16 yaşındaki oyuncu, gelişimini Arsenal'ın genç takımında sürdürmeye odaklanmış durumda.
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