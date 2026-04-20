Mikel Arteta, yine aynı şey oluyor! Erling Haaland ve Man City şampiyonluk ruhunu gösterirken, Arsenal bir kez daha Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmaya yaklaşırken kazananlar ve kaybedenler

Birçok kişi, Viktor Gyokeres'in transferinin Arsenal'e, 22 yıldır süren Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek için ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazandıracağına inanıyordu. Ancak Pazar günü, İsveçli milli oyuncu sezonun en önemli maçının büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu sırada ise İskandinav kökenli takım arkadaşı ona nasıl yapılacağını gösterdi.

Haaland, bu heyecan verici rekabetin sahadaki ana aktörü haline geldi ve bu yüzden son sözü onun söylemesi kaçınılmaz görünüyordu. İlk dakikadan itibaren hırslıydı; David Raya'yı kovalayıp neredeyse gol atıyordu ve oyunun tam ortasında kaldı; Cherki'nin direğe çarpan şutunun öncesinde tehlike yarattı, ardından kendisi de direğe şut attı.

Haaland ilk yarıda South Stand'a bir şut gönderdiğinde, bu onun günü olmayacak gibi görünüyordu, ancak bu Haaland'ın Arsenal'e karşı oynadığı bir maçtı ve o pes etmeden çabalamaya devam etti ve sonunda Gunners'ın kendi fırsatlarını kaçırmasının bedelini ödetti.

Arteta'nın takımına karşı oynadığı sekiz maçta Haaland altı gol attı ve iki asist yaptı. Norveçli oyuncunun kulüpte olduğu süre boyunca Arsenal'in City'nin en büyük rakibi olduğunu düşünürsek, bu, onun en önemli maçlarda kaybolduğu yönündeki suçlamalara mükemmel bir cevap niteliğinde.