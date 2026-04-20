Man City Arsenal W+Ls
Richard Martin

Mikel Arteta, yine aynı şey oluyor! Erling Haaland ve Man City şampiyonluk ruhunu gösterirken, Arsenal bir kez daha Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmaya yaklaşırken kazananlar ve kaybedenler

Arsenal taraftarları, kuzey Londra'daki rakipleri büyük bir yenilgiye uğradığında her seferinde "Tottenham Hotspur, yine oluyor" diye tezahürat etmeyi çok seviyor. Ancak bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan komşularını alay ederek sonsuz bir eğlence yaşamasına rağmen, Gunners, Pazar günü Manchester City'ye 2-1 yenildikten sonra kendi deja vu dolu kabuslarına doğru yol alıyor. Mikel Arteta'nın takımı, kaçırılmayacak şampiyonluk mücadelesinde elinden geleni yaptı, ancak maçın bitiş düdüğü çaldığında tanıdık bir his vardı.

Rayan Cherki'nin muhteşem bireysel golü maça heyecan verici bir başlangıç yaptı ve o andan itibaren tempo hiç düşmedi; bir dakika sonra Kai Havertz, Gianluigi Donnarumma'nın kaleci hatasından yararlanarak Arsenal'in beraberlik golünü attı. İki takım toplamda dört kez direk ve üst direğe çarptı; özellikle Eberechi Eze şanssızdı, çünkü ceza sahası kenarından çektiği şut direğin iç tarafına çarparak çizgi boyunca süzüldü.

Birkaç dakika sonra, Erling Haaland, bir yıl önce Myles Lewis-Skelly tarafından alay edilmesinin intikamını alarak Arsenal'e karşı galibiyet golünü attı. Konuk takım beraberliği yakalamak için fırsatlar yaratmaya devam etti ve uzatma dakikalarının yedinci dakikasında, daha önce Donnarumma tarafından yakın mesafeden durdurulan Havertz, kafayla vurduğu topu direğin birkaç santim üzerinden dışarı attı.

Artık avantaj City'de. City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 9'dan 3'e indirdi ve Çarşamba günü Burnley'i yenerse gol farkıyla liderliğe yükselecek.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  Manchester City v Arsenal - Premier League

    KAZANAN: Erling Haaland

    Birçok kişi, Viktor Gyokeres'in transferinin Arsenal'e, 22 yıldır süren Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek için ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazandıracağına inanıyordu. Ancak Pazar günü, İsveçli milli oyuncu sezonun en önemli maçının büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçirdi; bu sırada ise İskandinav kökenli takım arkadaşı ona nasıl yapılacağını gösterdi.

    Haaland, bu heyecan verici rekabetin sahadaki ana aktörü haline geldi ve bu yüzden son sözü onun söylemesi kaçınılmaz görünüyordu. İlk dakikadan itibaren hırslıydı; David Raya'yı kovalayıp neredeyse gol atıyordu ve oyunun tam ortasında kaldı; Cherki'nin direğe çarpan şutunun öncesinde tehlike yarattı, ardından kendisi de direğe şut attı.

    Haaland ilk yarıda South Stand'a bir şut gönderdiğinde, bu onun günü olmayacak gibi görünüyordu, ancak bu Haaland'ın Arsenal'e karşı oynadığı bir maçtı ve o pes etmeden çabalamaya devam etti ve sonunda Gunners'ın kendi fırsatlarını kaçırmasının bedelini ödetti.

    Arteta'nın takımına karşı oynadığı sekiz maçta Haaland altı gol attı ve iki asist yaptı. Norveçli oyuncunun kulüpte olduğu süre boyunca Arsenal'in City'nin en büyük rakibi olduğunu düşünürsek, bu, onun en önemli maçlarda kaybolduğu yönündeki suçlamalara mükemmel bir cevap niteliğinde.

    • Reklam
    MAĞLUP: Gabriel Magalhaes

    Haaland'ın ezeli rakibi olan Gabriel Magalhaes'in Pazar günü üstlendiği görev basit, ancak bir o kadar da zorluydu: Norveçli oyuncunun gol atmasını engellemek. City'nin 9 numarasıyla yine nefes kesen bir mücadeleye girmesine rağmen, Brezilya milli takım oyuncusu Haaland'ın kendisini geçip ceza sahasındaki boş topa atlamasına izin vererek sonuçta başarısız oldu.

    Haaland'ın kendisini alt etmesine duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle neredeyse oyundan atılmak üzere olan savunma oyuncusu için durum daha da kötü olabilirdi. Rakibinin abartılı hareketlere yatkın olmaması ve maçın sonlarında karşı karşıya geldiklerinde kafasıyla ona çarptığı için daha fazla tepki göstermemesi onun için şans oldu.

    Gabriel, Arsenal'in son birkaç sezondur bu kadar güçlü olmasının ana nedenlerinden biri, ancak tıpkı teknik direktörü ve bazı takım arkadaşları gibi, kritik bir anda kendini hayal kırıklığına uğrattı.

    KAZANAN: Rayan Cherki

    Cherki sadece en kritik anlarda iyi performans göstermedi, City’nin son dönemdeki yükselişinde gerçekten inanılmaz hareketler sergiledi. Ancak Pazar günü attığı büyüleyici gol, bunların en iyisiydi.

    Cherki, sanatsal bir driplingle dört Arsenal savunmacısını geçerek, Lionel Messi'nin en iyi dönemlerini anımsatan bir performans sergiledi ve ardından köşeye doğru durdurulamaz bir vuruş yaptı. Kısa süre önce Cherki'nin takımın geri kalanı gibi savunma yapmasını istemediğini ve "kendini ifade edebilmesi" için özgür olmasını istediğini söyleyen Guardiola, City'nin oyun planının mümkün olduğunca Cherki'yi bulmaya odaklandığını itiraf etti. Eski Lyon oyun kurucusu topu her ele aldığında, Etihad Stadyumu'ndaki tüm mavi taraftarlar heyecanla ayağa kalktı.

    City işi bitirip şampiyonluğu kazanırsa, Cherki Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmelidir. Unutmayalım ki, transfer bedeli Manchester United'ın başarısız transferi Joshua Zirkzee ile aynıydı...

    MAĞLUP: Mikel Arteta

    Geçen hafta Arteta, "ateş gibi" olduğunu söylemişti. Şimdi ise alevler içinde kalan, Arsenal’in sezonu oldu. Eğer Gunners sezonun sonunda kupa kazanamadan bitirirse, antrenman sahasında gerçek bir ateş yakmak ya da antrenmanlar sırasında oyuncularının yapay zeka tarafından üretilmiş videolarını oynatmak gibi teknik direktörün bu tuhaf uygulamaları, sonsuza dek peşini bırakmayacaktır.

    Mart ayında Arsenal'i dörtlü kupayı kazanma pozisyonuna getirmek için gösterilen tüm çabanın ardından, Arteta altı maçta sadece bir galibiyet alırken dört kez mağlup oldu. Hedefledikleri dört kupa ikiye düştü ve en çok arzuladıkları, 2004'teki "Yenilmezler" sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğu, hızla uzaklaşıyor.

    Rodri'nin Etihad'da 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Arsenal'in beraberlik için oynama taktiğini sorguladığı 2024'ten farklı olarak, Arteta'nın City karşısında temkinli oynadığı suçlaması yöneltilemez. Arteta, sonucun iki takımın ceza sahası içindeki bitiricilik farkından kaynaklandığını ısrarla savundu, ancak sadece birkaç ay önce Avrupa'nın en iyi takımı olan ekibi, şimdi güçsüz kalmış ve bitiş çizgisine doğru zorlukla ilerliyor gibi görünüyor. Ve bunun suçlusu da o olacak.

    KAZANAN: Pep Guardiola

    Tam da gücünün azaldığı düşünülürken, Guardiola sayısız City rönesansından en sonuncusunu sahneledi. Teknik direktör, 2026 yılına zorlu bir başlangıç yaptı; Manchester United’a yenildi, ardından Şampiyonlar Ligi’nde ezeli rakibi Real Madrid’e elendi; bu süreçte de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Nottingham Forest ve West Ham’a karşı gereksiz puanlar kaybetti. Ancak buna karşılık Arsenal’i iki kez mağlup ederken, Liverpool ve Chelsea’yi de ezici bir skorla yendi. City'nin teknik direktörlüğünde geçirdiği son sezonun sönük geçmesi yerine, Guardiola'nın takımı şu anda ligde üçlü kupayı kazanmanın eşiğinde.

    Katalan teknik direktör, en iyi kadrosunu çoktan bulduğu için bu maçta büyük bir taktiksel sürpriz yapmadı; kurnaz Jeremy Doku, Antoine Semenyo'nun müthiş gücü ve hızı ile Haaland'ın doyumsuz gol açlığından oluşan güçlü üçlü forvet, Bernardo Silva ve Rodri'nin oluşturduğu çift pivot tarafından desteklenirken, Cherki de aralarında sihirli dokunuşlarını sergiledi.

    City'nin bu maçı kazanması, efsanevi teknik direktörün yönetiminde takımın sezonun bu noktasında nasıl canlandığını bilenler için sürpriz olmamalıydı. Guardiola'nın kulüpte geçirdiği on yıl boyunca City, Nisan ayında oynadığı 39 Premier League maçının 31'ini kazandı, beş kez berabere kaldı ve sadece üç mağlubiyet aldı; son mağlubiyetleri ise 2021'de Leeds United'a karşıydı.


    MAĞLUP: Arsenal'in cesaretsizliği

    Oğluna Yaya Touré'nin adını veren koyu City taraftarı Tal Rehman, Stamford Bridge'de tribünde bir Arsenal şişesini sallayarak viral oldu; Pazar günü ise Etihad Stadyumu'nun dışında bir girişimci taraftarın taklit şişeleri sattığı görüldü. Böylece, herkes önemli anlarda soğukkanlılığını koruyamayan Gunners'a gülüp alay ederken, onlar da gidip eleştirenleri haklı çıkardılar.

    "Bottlers" (bottle = şişe) olmak, Arsenal taraftarlarının son derece nefret ettiği bir etiket, çünkü büyük ölçüde doğru. City, Guardiola yönetiminde Nisan ayında maç başına ortalama 2,5 puan toplayarak formuna kavuşurken, Arsenal bahar sıcağında eriyip gidiyor gibi görünüyor. Arteta'nın teknik direktörlüğüne gelmesinden bu yana Nisan ayında maç başına ortalama 1,5 puan toplayan Arsenal'in hatalarından City keyifle yararlanıyor.

    2022-23 sezonunda şampiyonluk yarışında 8 puanlık bir avantajı heba ettiler ve sezonları Nisan ayında tamamen dağıldı. Bir sonraki sezon, City'de 0-0 berabere kalmalarının ardından, Aston Villa'ya evlerinde yenilerek kendi kendilerine gol atmış oldular. Bu yıl, Southampton'da FA Cup'ta şok bir yenilgiyle ayağa kalktılar, ardından Bournemouth'a evlerinde yenildiler ve şimdi de şampiyonluk yarışının en önemli maçında mağlup oldular. Her şey kaybedilmiş değil, ancak bundan sonra inançlarını yeniden kazanmak için muazzam bir toparlanma gerekecek.