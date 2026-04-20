Mikel Arteta, yine aynı şey oluyor! Erling Haaland ve Man City şampiyonluk ruhunu gösterirken, Arsenal bir kez daha Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmaya yaklaşırken kazananlar ve kaybedenler

Rayan Cherki'nin muhteşem bireysel golü maça heyecan verici bir başlangıç yaptı ve o andan itibaren tempo hiç düşmedi; bir dakika sonra Kai Havertz, Gianluigi Donnarumma'nın kaleci hatasından yararlanarak Arsenal'in beraberlik golünü attı. İki takım toplamda dört kez direk ve üst direğe çarptı; özellikle Eberechi Eze şanssızdı, çünkü ceza sahası kenarından çektiği şut direğin iç tarafına çarparak çizgi boyunca süzüldü.
Birkaç dakika sonra, Erling Haaland, bir yıl önce Myles Lewis-Skelly tarafından alay edilmesinin intikamını alarak Arsenal'e karşı galibiyet golünü attı. Konuk takım beraberliği yakalamak için fırsatlar yaratmaya devam etti ve uzatma dakikalarının yedinci dakikasında, daha önce Donnarumma tarafından yakın mesafeden durdurulan Havertz, kafayla vurduğu topu direğin birkaç santim üzerinden dışarı attı.
Artık avantaj City'de. City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 9'dan 3'e indirdi ve Çarşamba günü Burnley'i yenerse gol farkıyla liderliğe yükselecek.
GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...