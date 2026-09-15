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Mikel Arteta yeni Sir Alex Ferguson mı? Jamie Carragher, Arsenal patronunun hakemlere yönelik öfkeli tiradının ardından Manchester United benzetmesi yaptı
Arsenal, penaltı tartışmasına rağmen galibiyeti aldı
Arsenal, Stadium of Light'ta 2-0'lık bir galibiyet aldı ancak maç, ilk yarıdaki tartışmalı bir pozisyonun gölgesinde kaldı. Karşılaşma hâlâ golsüz eşitlikle sürerken hakem Stuart Attwell, ceza sahası içinde Dan Ballard'la boğuştuğu gerekçesiyle Ezri Konsa'yı cezalandırdı ve Sunderland lehine penaltı verdi.
VAR, köşe vuruşu sırasındaki bu mücadeleyi inceledi ve Attwell'in sahadaki kararını onadı. Arsenal sonunda üç puanın tamamını alsa da Arteta, maç sonrası hakem yönetimine sert tepki göstererek penaltı kararını "kabul edilemez" olarak niteledi.
- AFP
Carragher, Sir Alex Ferguson benzetmesi yaptı
Arsenal Teknik Direktörü'nün sert basın toplantısının ardından Jamie Carragher, İspanyol çalıştırıcı ile Premier League'in en ikonik iki figürü arasında benzerlik kurdu. Eski Liverpool savunmacısı, Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşurken, Arteta'nın artık hakemleri etkilemek için teknik direktörlük gücünü kullandığını öne sürdü.
"Bu, Mikel Arteta'nın şu anda Premier League'in Sir Alex Ferguson'u hâline gelmesiydi" dedi Carragher. "Şu anda patron o; Premier League şampiyonu o. Ortalıkta çok sayıda yeni teknik direktör var... altı ya da yedi yıldır bu görevde ve 'Evet, bu penaltı değildi' diyebilecek bir güç pozisyonunda olduğunu düşünüyor. Ben de bunun penaltı olduğunu düşünmüyorum."
Carragher, Arteta'nın daha geniş bir mesaj vermek için medya görevlerini bilinçli şekilde kullandığını belirtti. Yorumcu, "Gazetecilerden biri şu noktaya değindi: Ona hangi soruyu sorarsanız sorun, o sürekli penaltıya geri döndü. Yani bunun kulübünün başına bir daha gelmeyeceği yönündeki anlatıyı ortaya koymakta kararlıydı" ifadelerini kullandı. "Ama teknik direktörlük böyle bir şey. Bunu Sir Alex Ferguson'da gördük, Jose Mourinho'da gördük."
Hakemlik standartları mercek altında
Arteta'nın sert çıkışı, İngiliz futbolunun hakem kurumu Pro Ref'e yönelik giderek artan öfkenin bir parçasını oluşturuyor. Haberler, Arsenal'ın Konsa pozisyonuyla ilgili yanıt talep etmek için şikayetlerini resmî olarak tırmandırmayı planladığını gösteriyor. Carragher, bu kamuoyu baskısının hesaplı ve uzun vadeli bir hamle olduğuna inanıyor ve şu ifadeleri kullanıyor: "Benzer bir durumda bir başka hakemin Arsenal aleyhine penaltı vermesinin ne kadar süreceğini görmek ilginç olurdu."
Bu tartışma, Premier League hakemleri için felaket bir hafta sonunu daha da ağırlaştırıyor. Pro Ref kısa süre önce pazar günkü Manchester derbisinde bariz bir hata yaptığını kabul etti ve Erling Haaland'ın belirleyici golüne giden pozisyon dizisinde Enzo Fernandez'in ofsaytta olduğunu açıkladı. Sonuç olarak, o maçtan sorumlu VAR hakemleri gelecek maç haftası için görevden alındı.
- Getty Images Sport
Arsenal, kusursuz başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor
Arteta şimdi, yoğun iç saha fikstürüne hazırlanırken takımının odağını hakem kararlarıyla ilgili tartışmalardan hızla uzaklaştırmak zorunda. Arsenal, salı akşamı Carabao Cup'ta Ipswich Town'ı konuk edecek; bu da galibiyet ivmesini korurken kadroda rotasyona gitme fırsatı sunuyor.
Kupadaki mücadelelerinin ardından Arsenal, ligde Brighton deplasmanındaki zorlu maçla sahalara dönecek. Arteta, takımının sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmeye ve saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurların ivmelerini sekteye uğratmayacağını göstermeye kararlı olacak.
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