Arsenal Teknik Direktörü'nün sert basın toplantısının ardından Jamie Carragher, İspanyol çalıştırıcı ile Premier League'in en ikonik iki figürü arasında benzerlik kurdu. Eski Liverpool savunmacısı, Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşurken, Arteta'nın artık hakemleri etkilemek için teknik direktörlük gücünü kullandığını öne sürdü.

"Bu, Mikel Arteta'nın şu anda Premier League'in Sir Alex Ferguson'u hâline gelmesiydi" dedi Carragher. "Şu anda patron o; Premier League şampiyonu o. Ortalıkta çok sayıda yeni teknik direktör var... altı ya da yedi yıldır bu görevde ve 'Evet, bu penaltı değildi' diyebilecek bir güç pozisyonunda olduğunu düşünüyor. Ben de bunun penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Carragher, Arteta'nın daha geniş bir mesaj vermek için medya görevlerini bilinçli şekilde kullandığını belirtti. Yorumcu, "Gazetecilerden biri şu noktaya değindi: Ona hangi soruyu sorarsanız sorun, o sürekli penaltıya geri döndü. Yani bunun kulübünün başına bir daha gelmeyeceği yönündeki anlatıyı ortaya koymakta kararlıydı" ifadelerini kullandı. "Ama teknik direktörlük böyle bir şey. Bunu Sir Alex Ferguson'da gördük, Jose Mourinho'da gördük."



