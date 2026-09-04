Resmi açıklamanın ardından Martinelli, Kuzey Londra'ya veda etmek için sosyal medyaya başvurdu. Ancak hücum oyuncusu, kulüple bağlantılı neredeyse herkese teşekkür ederken kapsamlı teşekkür listesinde Arteta'ya özellikle yer vermedi.

"Sadece personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür edebilirim" diye yazdı Martinelli. "Aşçılara, malzeme görevlilerine, doktorlara, kapıcılara, güvenlik personeline, medya ekibine, temizlik personeline, fizyoterapistlere ve 2019'dan bugüne hikâyemin bir parçası olan her bir takım arkadaşıma teşekkür ederim. Ve taraftarlara, her şey için teşekkür ederim. İlk günümdan itibaren bana kendimi evimde gibi hissettirdiniz. Sahaya her çıktığımda, her şeye rağmen, bu forma için sahip olduğum her şeyi vermeye çalıştım. Arsenal'a, bana inandığın ve kendimi dünyaya gösterme fırsatı verdiğin için teşekkür ederim."

Şöyle devam etti: "Her şeyden çok, tüm bu yolculuk boyunca yanımda olan, yalnızca bizim gerçekten bildiğimiz zorlukların üstesinden gelmem için ihtiyaç duyduğum tüm duygusal desteği veren aileme ve eşime teşekkür etmek istiyorum. Uzun bir yolculuktu, çok fazla tarih vardı ve şimdi sona erdi."

Duygusal paylaşımını tamamlarken şunları ekledi: "Bunu gözlerimde yaşlarla yazıyorum, 7 yılı kelimelere dökmek çok zor. 35'ten 11'e. Bir kez Arsenal, her zaman Arsenal. Hoşça kalın ve bir kez daha teşekkür ederim."



