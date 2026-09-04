Getty Images Sport
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Mikel Arteta’ya gönderme! Gabriel Martinelli, rekor 60 milyon sterlinlik Al-Hilal transferinin ardından yayımladığı duygusal veda mesajında Arsenal patronuna ince bir sitemde bulundu
Rekor kıran ayrılık, Arteta ile yaşanan ani anlaşmazlığın ardından geldi
Martinelli, Arsenal'ın kulüp rekoru olan 60 milyon sterlinlik satışıyla Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e imza atarak Emirates Stadyumu'ndaki yedi yıllık kariyerini resmen noktaladı. 25 yaşındaki oyuncu, hafta başında Orta Doğu'da sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından perşembe günü Riyad merkezli kulüp tarafından tanıtıldı.
Brezilyalı oyuncunun ayrılığı, Arteta ile ilişkisinin hızla bozulmasının ardından geldi. Geçen sezon Arsenal'ın tarihi bir Premier League şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen Martinelli, son maç kadrolarının dışında acımasızca bırakıldı; Community Shield zaferinde ve Coventry City'ye karşı lig açılış maçında forma şansı bulamadı.
Arteta, kanat oyuncusuna artık taktik planlarının bir parçası olmadığını açıkça söyledi ve böylece maddi açıdan cazip Orta Doğu transferinin önü açıldı. Sözleşmesinin son 12 ayına giren Martinelli, daha önce Türkiye'nin dev kulüplerinden Galatasaray'dan gelen teklifi reddettikten sonra Suudi Arabistan transferini kabul etti.
- Getty Images Sport
Duygusal veda mesajında Arsenal teknik direktöründen dikkat çekici şekilde söz edilmedi
Resmi açıklamanın ardından Martinelli, Kuzey Londra'ya veda etmek için sosyal medyaya başvurdu. Ancak hücum oyuncusu, kulüple bağlantılı neredeyse herkese teşekkür ederken kapsamlı teşekkür listesinde Arteta'ya özellikle yer vermedi.
"Sadece personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür edebilirim" diye yazdı Martinelli. "Aşçılara, malzeme görevlilerine, doktorlara, kapıcılara, güvenlik personeline, medya ekibine, temizlik personeline, fizyoterapistlere ve 2019'dan bugüne hikâyemin bir parçası olan her bir takım arkadaşıma teşekkür ederim. Ve taraftarlara, her şey için teşekkür ederim. İlk günümdan itibaren bana kendimi evimde gibi hissettirdiniz. Sahaya her çıktığımda, her şeye rağmen, bu forma için sahip olduğum her şeyi vermeye çalıştım. Arsenal'a, bana inandığın ve kendimi dünyaya gösterme fırsatı verdiğin için teşekkür ederim."
Şöyle devam etti: "Her şeyden çok, tüm bu yolculuk boyunca yanımda olan, yalnızca bizim gerçekten bildiğimiz zorlukların üstesinden gelmem için ihtiyaç duyduğum tüm duygusal desteği veren aileme ve eşime teşekkür etmek istiyorum. Uzun bir yolculuktu, çok fazla tarih vardı ve şimdi sona erdi."
Duygusal paylaşımını tamamlarken şunları ekledi: "Bunu gözlerimde yaşlarla yazıyorum, 7 yılı kelimelere dökmek çok zor. 35'ten 11'e. Bir kez Arsenal, her zaman Arsenal. Hoşça kalın ve bir kez daha teşekkür ederim."
Soyunma odasında huzursuzluk ve maliyetli bir yeniden yapılanma
Martinelli'nin acımasız ayrılığı, Arsenal soyunma odasında huzursuzluğa yol açmış gibi görünüyor. Yaz boyunca tamamen dışarıda bırakılması, birkaç kıdemli oyuncuda hayal kırıklığı yarattı. Arsenal'ın eski golcüsü Ian Wright da Sky Sports'a konuşarak rahatsızlığını dile getirdi: "Martinelli'ye şu anda yapılan muamele beni gerçekten rahatsız ediyor."
Arsenal, en uzun süre görev yapan oyuncusu olmadan sol kanadını yeniden inşa etmek için şimdiden agresif adımlar attı. Kulüp bu yaz Christos Tzolis'i 34 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna kattı ve ayrıca Real Madrid yıldızı Vinicius Junior için sonuçsuz kalan bir teklif yaptıktan sonra Eberechi Eze'yi yedek bir seçenek olarak kullanıyor.
Martinelli, 191 Premier League maçına çıktıktan sonra İngiltere'den ayrılıyor. Şimdi Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı yıldızlarla dolu Al-Hilal kadrosuna katılıyor ve Riyad'da diğer yeni transferler Ollie Watkins ile Crysencio Summerville ile takım arkadaşı oluyor.
- Getty
Martinelli sonrası hayata uyum, şampiyonluk unvanı savunmasını zorluyor
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu korumaya çalışırken soyunma odasında süren gerilimi geride bırakmayı hedefleyecek. Arteta'nın, sezonun ilk bölümünde ivmeyi korumak için yeni kurulan hücum hattının kısa sürede uyum yakalamasını sağlaması gerekiyor.
Bu arada Martinelli, Orta Doğu'daki yaşama alışacak. Al-Hilal, Suudi Pro Ligi'nin zirvesinde Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ıyla birlikte yoğun bir mücadele içinde ve Inzaghi, £60 milyonluk yeni transferinden hemen sonuç almayı bekleyecek.
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