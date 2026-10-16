Taraftarlar, Saliba’nın sırtındaki sakatlık nedeniyle bu anı kaçırmasından endişe duyuyordu ancak Arteta, yeni bir fotoğraf çekileceğini söyledi. “Bütün aileyle bir fotoğraf daha çektireceğiz. Umarım bir gün hepsini bir araya getirebiliriz. Bunu da duyuracağız,” diye ekledi. Saliba’nın üzgün olup olmadığı sorulduğunda ise onun durumundan memnun olduğunu vurguladı.

“Bu onun elinde değildi. Ama normalde her şeyden memnundur. Ne kadar sevildiğini de biliyor. Orada biraz şakalaşıyorlardı. Onun hiçbir sorunu yok.”