Getty Images Sport
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Mikel Arteta, William Saliba'nın takım fotoğrafında neden yer almadığını açıkladı ve Arsenal'daki işten çıkarmalara değindi
Saliba takım fotoğrafında yok
Nottingham Forest'la oynayacakları Premier League maçı öncesinde konuşan Arteta, Saliba'nın resmi takım fotoğrafında yer almamasına ilişkin şaşırtıcı duruma değindi. Maç öncesi basın toplantısında, fotoğraf çekiminin ardındaki lojistik güçlükleri anlattı.
“Şöyle oldu: Bu fotoğrafı çekmeyi daha önce üç kez denedik. Farklı nedenlerle son anda iptal etmek zorunda kaldık. Ayrıca ticari yükümlülüklerimiz var ve bu çekim için uçakla gelen kişiler vardı. Bu yüzden en azından o fotoğrafı çekmeye karar verdik,” dedi.
- Getty Images Entertainment
Yeni bir tablo vaadi
Taraftarlar, Saliba’nın sırtındaki sakatlık nedeniyle bu anı kaçırmasından endişe duyuyordu ancak Arteta, yeni bir fotoğraf çekileceğini söyledi. “Bütün aileyle bir fotoğraf daha çektireceğiz. Umarım bir gün hepsini bir araya getirebiliriz. Bunu da duyuracağız,” diye ekledi. Saliba’nın üzgün olup olmadığı sorulduğunda ise onun durumundan memnun olduğunu vurguladı.
“Bu onun elinde değildi. Ama normalde her şeyden memnundur. Ne kadar sevildiğini de biliyor. Orada biraz şakalaşıyorlardı. Onun hiçbir sorunu yok.”
Arsenal’daki personel işten çıkarmaları ele alındı
Kadroya ilişkin konuların ötesinde Arsenal, yaklaşık 60 çalışanın işini kaybetmesiyle sonuçlanacak kapsamlı bir yeniden yapılanmaya dair haberlerin ardından bu hafta kamuoyunun yoğun incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Basın toplantısında işten çıkarmalar doğrudan sorulan Arteta, kulübün kararlarının idari boyutuyla ilgisi olmadığını hızla belirtti.
“Öncelikle şunu söyleyeyim, bu soru bana yöneltilmemeli. Kulüp genelinde yapılan çalışma ve analiz bana anlatıldı. Amaç her zaman gelişmek ve daha iyiye gitmek. İnsanları doğru görevlere yerleştirmek ve ulaşmak istediğimiz hedeflere, elde etmek istediğimiz başarıya ulaşmak için yatırım yapmayı sürdürmek adına bazı kararlar alınması gerekiyor. Bana yapılan açıklama bu yöndeydi. Elbette bu soruyu yanıtlayacak doğru kişi ben değilim. Bu kesin. Umarım herkes buna saygı gösterir,” yanıtını verdi.
- Getty Images Sport
Kritik Nottingham Forest sınavı kapıda
Arsenal, son dönemde yakaladığı olumlu ivmeyi sürdürmek için şimdi pazar günü Nottingham Forest deplasmanında oynayacağı zorlu maça odaklanıyor. Bu arada sağlık ekibi, yoğun kış fikstürü öncesinde Saliba'nın sırt sakatlığının iyileşme sürecini değerlendirmek için gelecek hafta bir kez daha MR çekecek.
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