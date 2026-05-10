Mikel Arteta, West Ham’a karşı kıl payı kazanılan maçta sakatlanan Ben White’ın yerine oyuna soktuğu Martin Zubimendi’yi neden tekrar oyundan çıkardığını açıkladı

Olaylar, 28. dakikada White'ın endişe verici bir diz sakatlığı nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasıyla başladı. Birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile Arteta, geleneksel bir savunma oyuncusu yerine orta saha oyuncusu Zubimendi'yi oyuna soktu ve Declan Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırdı. Ancak bu deneme 40 dakikadan az sürdü, çünkü Zubimendi 67. dakikada Kai Havertz ile değiştirildi. Arsenal, Leandro Trossard'ın son dakikalarda attığı gol sayesinde maçı 1-0 kazandı.

Arteta maçtan sonra, "Bir oyuncuya, özellikle de Martin gibi kaliteli bir oyuncuya bunu yapmak asla kolay değildir" dedi.

"Ancak maç, değişiklik yapmamızı gerektirecek şekilde gelişiyordu. Maçın başındaki ivmemizi biraz kaybettik ve Dec [Rice] ortadan çekilince dengemiz bozuldu. Bir teknik direktör olarak soğukkanlı olmalı ve kazanmak için maçın gerektirdiği şeyi yapmalısınız."