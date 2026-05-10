Mikel Arteta, West Ham’a karşı kıl payı kazanılan maçta sakatlanan Ben White’ın yerine oyuna soktuğu Martin Zubimendi’yi neden tekrar oyundan çıkardığını açıkladı
Bir yedek oyuncunun tartışmalı oyuna girmesi
Olaylar, 28. dakikada White'ın endişe verici bir diz sakatlığı nedeniyle sahadan topallayarak çıkmasıyla başladı. Birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile Arteta, geleneksel bir savunma oyuncusu yerine orta saha oyuncusu Zubimendi'yi oyuna soktu ve Declan Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırdı. Ancak bu deneme 40 dakikadan az sürdü, çünkü Zubimendi 67. dakikada Kai Havertz ile değiştirildi. Arsenal, Leandro Trossard'ın son dakikalarda attığı gol sayesinde maçı 1-0 kazandı.
Arteta maçtan sonra, "Bir oyuncuya, özellikle de Martin gibi kaliteli bir oyuncuya bunu yapmak asla kolay değildir" dedi.
"Ancak maç, değişiklik yapmamızı gerektirecek şekilde gelişiyordu. Maçın başındaki ivmemizi biraz kaybettik ve Dec [Rice] ortadan çekilince dengemiz bozuldu. Bir teknik direktör olarak soğukkanlı olmalı ve kazanmak için maçın gerektirdiği şeyi yapmalısınız."
Arteta'nın acımasız taktiksel düzeltmesi
Arteta’nın Rice’ı savunma hattına kaydırma kararı, bu hamleye “hayretler içinde” kaldığını belirten Gary Neville de dahil olmak üzere yorumcular tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Orta sahanın “motorunu” kaybettiğini fark eden Arteta, ikinci yarıda dizilişi düzeltmek için harekete geçti ve sonunda Cristhian Mosquera’yı oyuna sokarak Rice’ın doğal pozisyonuna dönmesini sağladı.
Arteta, "Devre arasında çocuklara, gerçekten bunun peşinden gideceğimizi, bu yüzden hazır olmalarını söyledim çünkü eğer işe yaramazsa, değiştiririz" diye açıkladı. Zubimendi'nin belirli aşamalarda "inanılmaz bir etki" yarattığını ancak son üçte birde daha fazla hücum gücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle Havertz'i oyuna soktuğunu belirtti.
Arteta, "Bugün farkı golcü oyuncular yarattı ve bazen sahada doğru profili elde etmek için bir oyuncuyu feda etmek zorunda kalırsınız" diye ekledi.
Gunners'ta sakatlık endişeleri
Taktiksel sıkıntının ötesinde, Arteta Calafiori'nin oyundan alınmasının zorunlu olduğunu da doğruladı.
İtalyan savunma oyuncusu devre arasında Mosquera ile değiştirildi ve Arsenal, Londra Stadyumu'nda ikinci yarının büyük bir bölümünde geçici bir savunma hattıyla oynamak zorunda kaldı.
Arteta, "Richy [Calafiori] bir şey hissetti ve biz riske giremedik" dedi. Ben White'ın diz sakatlığının "iyi görünmediği" belirtilirken, Arsenal teknik direktörü en kötü zamanda potansiyel bir savunma kadrosu kriziyle karşı karşıya.
"Şu anda bu pozisyonlarda kadro sıkıntısı çekiyoruz, ancak oyuna giren oyuncuların, özellikle Mosquera ve [Myles] Lewis-Skelly'nin tutumu ve cesareti, büyük baskı altında olağanüstüydü," dedi.
Şampiyonluğa doğru atılan önemli bir adım
Trossard’ın 83. dakikadaki galibiyet golü, manşetlerin Arsenal’in ligin zirvesinde sahip olduğu beş puanlık avantaj üzerinde kalmasını sağladı. Arteta, takımının direncini ve West Ham’ın son dakikalarda attığı beraberlik golünü kaleci David Raya’ya yapılan faul nedeniyle geçersiz sayan VAR’ın “cesur” kararını övdü.
Arteta, "Bu sezonun hikayesi budur" diyerek sözlerini tamamladı. "Sakatlıklar var, insanların anlamayabileceği kararlar almak zorundasınız, ama 3 puanı aldık. Hayatımız için mücadele ediyoruz ve bugün kaosun içinden çıkabileceğimizi gösterdik. Şimdi toparlanıp önümüzdeki hafta sonu oynanacak bir başka büyük final maçına hazırlanacağız."