AS'a göre Arteta, kulübün uzun vadeli vizyonunu doğrudan Vinicius'a anlatarak Arsenal'ın girişiminin 'sorumluluğunu üstlendi'. Haberde, İspanyol teknik adamın, kanat oyuncusunun Avrupa'nın baskın gücü olarak kendini kabul ettirmeyi hedefleyen bir takım için ne kadar önemli olacağını anlattığı öne sürüldü. Haberde ayrıca, Arsenal'ın 2026-27 sezonuna yönelik projesinin büyük ölçüde Vinicius etrafında şekilleneceği ve kendisine, Real Madrid'de daha az kesin olduğu bildirilen, öncü bir rol teklif edildiği eklendi.

İspanyol gazeteci Sergio Valentin de üst düzey diyaloğa ilişkin haberleri doğruladı ve X'te şunları söyledi: "Arteta, Vinicius Junior ile konuştu. Ona Arsenal projesini ve Vinicius'un kulübün büyümesindeki önemini anlattı."



