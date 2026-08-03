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Mikel Arteta, Vinicius Junior ile 'görüştü'! Arsenal'ın patronu, Real Madrid'in süper yıldızıyla doğrudan temas kurdu, rekor kıracak bonservis bedeli ortaya çıktı
Arteta ikna hamlesine öncülük ediyor
Arteta'nın, olası bir Emirates Stadyumu transferi hakkında Brezilya millî oyuncusuyla bizzat görüştüğüne dair haberlerin ardından Arsenal'ın Vinicius Junior'a olan ilgisi hız kazandı. Son gelişmeler, Arsenal'ın bu yaz Real Madrid'in forvetini kadrosuna katmak istediğine dair haberlerin ardından geldi.
Vinicius'un geleceği, devam eden sözleşme durumu nedeniyle belirsizliğe sürüklendi. Kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak haberlerde Madrid'in, son yenileme teklifini kabul etmemesi hâlinde sözleşmesi bittiğinde onu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak yerine bu yaz satacağını söylediği iddia ediliyor.
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Arsenal, Vinicius Jr için girişimlerini hızlandırdı
AS'a göre Arteta, kulübün uzun vadeli vizyonunu doğrudan Vinicius'a anlatarak Arsenal'ın girişiminin 'sorumluluğunu üstlendi'. Haberde, İspanyol teknik adamın, kanat oyuncusunun Avrupa'nın baskın gücü olarak kendini kabul ettirmeyi hedefleyen bir takım için ne kadar önemli olacağını anlattığı öne sürüldü. Haberde ayrıca, Arsenal'ın 2026-27 sezonuna yönelik projesinin büyük ölçüde Vinicius etrafında şekilleneceği ve kendisine, Real Madrid'de daha az kesin olduğu bildirilen, öncü bir rol teklif edildiği eklendi.
İspanyol gazeteci Sergio Valentin de üst düzey diyaloğa ilişkin haberleri doğruladı ve X'te şunları söyledi: "Arteta, Vinicius Junior ile konuştu. Ona Arsenal projesini ve Vinicius'un kulübün büyümesindeki önemini anlattı."
Real Madrid dev bir bonservis bedeli belirledi
Transfer ihtimali giderek güç kazanırken, Real Madrid yıldız oyuncusunu ucuza bırakmaya hazır değil. Habere göre Real Madrid, 26 yaşındaki oyuncu için €150 milyon (£128,4 milyon) bonservis bedeli belirledi; bu rakam, onu Premier League tarihinin en pahalı transferi yapacak. Bu transfer gerçekleşirse, İsveçli milli oyuncunun 2025 yazında Newcastle United'dan Liverpool'a £125 milyon karşılığında yaptığı transferin ardından Alexander Isak'ın elinde bulunan önceki rekoru geride bırakacak.
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Mourinho, yıldız oyuncunun geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Londra'ya transferine ilişkin artan söylentilerin ortasında, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Fiorentina ile oynadığı son hazırlık maçının ardından duruma değindi. Portekizli teknik adam, Dünya Kupası arasının ardından yıldız oyuncularını yeniden kadroya entegre etmek için çaresizce uğraşıyor. Mourinho, eksik bir kadronun baskısını hissettiğini kabul etti, ancak Arteta'nın takımıyla ilişkilendirilen artan transfer spekülasyonlarına rağmen Vinicius'un önümüzdeki günlerde takıma katılmasını bekliyor.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Mourinho şöyle dedi: "Pazartesi günü Vini Jr, Brahim [Diaz] ve Bernardo [Silva] gelecek. Dünya Kupası yarı finalleri ve finalinde oynayan çocuklar gelene kadar yavaş yavaş, finalde oynayan ise yalnızca [Marc] Cucurella." Mourinho tılsımlı oyuncusunun geri dönmesini beklerken, transferin son günü yaklaşırken Arsenal'in baskısı artmaya devam ediyor.
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