Mikel Arteta ve Arsenal için hayal kırıklığı: Noni Madueke, İngiltere milli takımında geçirdiği sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki kritik maçı kaçıracak

Madueke’nin Emirates Stadyumu’ndaki ilk sezonu, 24 yaşındaki oyuncunun İngiltere’nin Uruguay ile berabere kaldığı maçta dizinden sakatlık geçirmesi üzerine sinir bozucu bir aksilik yaşadı. Geçen yaz 52 milyon sterlinlik bir transferle Londra’nın diğer ucundan gelen eski Chelsea oyuncusu, Rodrigo Aguirre ile çarpışmasının ardından 38. dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı.

The Athletic'e göre, Madueke'nin 7 Nisan'da Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giymesi büyük bir soru işareti. Başlangıçta Wembley'de oyuna devam etmeye çalışsa da, sonunda Jarrod Bowen ile değiştirildi ve daha sonra koruyucu dizlik takarak stadyumu terk ederken görüldü, bu da Arsenal kampında hemen endişe yarattı.



