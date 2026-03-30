Mikel Arteta ve Arsenal için hayal kırıklığı: Noni Madueke, İngiltere milli takımında geçirdiği sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki kritik maçı kaçıracak
Wembley'de yaşanan pahalıya mal olan çarpışma
Madueke’nin Emirates Stadyumu’ndaki ilk sezonu, 24 yaşındaki oyuncunun İngiltere’nin Uruguay ile berabere kaldığı maçta dizinden sakatlık geçirmesi üzerine sinir bozucu bir aksilik yaşadı. Geçen yaz 52 milyon sterlinlik bir transferle Londra’nın diğer ucundan gelen eski Chelsea oyuncusu, Rodrigo Aguirre ile çarpışmasının ardından 38. dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı.
The Athletic'e göre, Madueke'nin 7 Nisan'da Sporting CP ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giymesi büyük bir soru işareti. Başlangıçta Wembley'de oyuna devam etmeye çalışsa da, sonunda Jarrod Bowen ile değiştirildi ve daha sonra koruyucu dizlik takarak stadyumu terk ederken görüldü, bu da Arsenal kampında hemen endişe yarattı.
Oyuncuların refahına öncelik vermek
Madueke, artan sakatlık endişeleri nedeniyle bu milli maç arası sırasında milli takımlarından ayrılmak zorunda kalan birkaç Arsenal oyuncusundan biri. Vatandaşları Bukayo Saka ve Declan Rice de Cumartesi günü, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde İngiltere kampından ayrılıp, acil tıbbi muayeneler için Kuzey Londra’ya döndüler.
Bu durumla ilgili olarak İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel şunları söyledi: “Onlar (Saka ve Rice) tıbbi muayenelerden geçtiler. Durumu netleştirmek gerekirse: onlar oynamayı çok istiyorlardı. Maça katılmayı çok istiyorlardı. Bu riski almak hiç mantıklı değildi. Eğer bu sezonun son maçı olsaydı, onları tutar ve her şeyi denerdik. Ancak sezonun bu aşamasında bu mantıklı değildi. Durumu daha da kötüleştirme riski çok büyüktü. Tıbbi muayeneyi yaptığımızda ikisi de rahatsızlık duyuyordu, açıkça rahatsızlık duyuyorlardı. Bu yüzden kalmaları hiç mantıklı değildi.”
Kadro derinliği zorlanıyor
Madueke'nin sakatlığının zamanlaması, zorlu bir sezon boyunca hücum hattını dengelemek için onun dinamik varlığına güvenen Arsenal için özellikle acı bir durum. Saka'ya kaliteli bir rekabet ortamı sunmak üzere kadroya katılan kanat oyuncusunun yokluğu, takım yorgunluğunun giderek daha ciddi bir sorun haline geldiği bir dönemde, Gunners'ın sağ kanadını zayıflatıyor. Kulübün sağlık ekibi şu anda aynı anda birçok önemli oyuncunun iyileşme sürecini yönetirken, odak noktası kadronun böylesine patlayıcı bir seçeneğin kaybını nasıl telafi edebileceğine kayıyor. Bu zorlu milli maç dönemi, hem ligde hem de Avrupa'da zafer kazanma hedefleri arasında denge kurmaya çalışan şampiyonluk yarışındaki kadronun kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu.
Arteta’nın taktiksel dönüm noktası
Madueke'nin Cumartesi günü Southampton ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor; ayrıca 7 Nisan'da Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi deplasmanına katılması da giderek daha olasılık dışı görünüyor. Bu hayati öneme sahip iki maç, Arsenal'in sezonu için bir dönüm noktası niteliğinde; bu durum, Arteta'yı Nisan ayındaki bu belirleyici dönemde hücum hattını yeniden düzenlemeye mi yoksa yedek bir oyuncuya güvenerek boşluğu doldurmaya mı karar vermeye zorluyor.