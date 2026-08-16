AFP
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Mikel Arteta, üç yıldız oyuncunun Community Shield kadrosunda yer almamasının ardından Arsenal'in transferiyle ilgili büyük bir ipucu verdi
Transfer söylentileri, kadroda yer almayan Arsenal üçlüsünü çevreliyor
Arteta, pazar günkü sezon açılışında Manchester City'ye karşı oynanan maç için 20 kişilik kadroya Martinelli, Jesus ve Nwaneri'yi dahil etmedi. Arsenal, devam eden maçın ilk yarısında rahat bir 2-0'lık üstünlükle oyuna hakim olurken, Evening Standard, bu üçlünün yokluğunun geleceklerine dair şüphelerle yakından bağlantılı olduğunu bildirdi.
Galatasaray, Martinelli için 38 milyon sterlinlik bir teklif sundu, ancak hücum oyuncusu Türkiye'ye taşınmaya sıcak bakmıyor. Bu sırada Napoli, yaklaşık 17 milyon sterline ayrılabilecek Jesus'u transfer etmek için görüşmeler yürütüyor. Nwaneri de birkaç kulübün ilgisini çekti ve Arsenal sportif direktörü Andrea Berta'ya çözüm bulma görevi verildi.
- AFP
Nwaneri'nin düzenli süre almaya ihtiyacı var
Martinelli ve Jesus'ın gelecekleri belirsizliğini korurken, Nwaneri'nin durumu özellikle dikkat çekiyor; bunda etkileyici sezon öncesi performanslarının payı büyük. Genç orta saha oyuncusu takım arkadaşlarıyla birlikte Cardiff'e gitti, ancak maç kadrosuna alınmadı. Arteta, cuma günü maç öncesi basın toplantısında bu konuya değindi.
"Ethan'ın futbol oynaması gerekiyor" diyen Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer burada kalırsa, bunun nedeni ona bu süreleri verebileceğimizi garanti edebilmemiz olur. Aksi takdirde, bence bu hiç kimse için iyi bir şey değil." Arsenal'in, gerekli oyun süresini almasını sağlamak için Nwaneri'yi kiralık göndermeyi ya da geri satın alma maddesiyle satmayı değerlendirdiği bildiriliyor.
Yeni transferler ilk kez sahaya çıkarken İngiltere yıldızları dinleniyor
Dikkat çeken eksiklere rağmen Arsenal taraftarları şu anda maça ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğün alınmasına yardımcı olan yeni transferler Bruno Guimaraes ile Christos Tzolis'i izliyor.
Arteta, yeni oyunculardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Christos erken geldi, bu her zaman yardımcı olur. Bruno ise bize geçen hafta katıldı. İyi durumda ve takıma ne katacağını biliyoruz" diye açıkladı. Ayrıca Bukayo Saka ile Declan Rice yedek bırakıldı. Arteta, "Bu çok bireysel bir konu. Declan 65'ten fazla maç oynadı; tam anlamıyla dinlenmeye ihtiyacı vardı ve onu yeniden hazırlamamız gerekiyor. Hâlâ çok rekabetçiler. Sürece dahil olmak istediler ve bunu görmek de güzel" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Arsenal'ı sırada ne var?
Arsenal, Community Shield'ın kalan bölümünü rahat şekilde tamamlayıp kupayı güvence altına almaya çalışırken, kulübün Martinelli, Jesus ve Nwaneri'nin ayrılıklarını sonuçlandırmak için sınırlı zamanı var. Arteta, kadrosunun yaklaşan Premier League sezonuna tamamen odaklanmış kalmasını sağlamalı; gözden çıkarılan oyuncuları aktif şekilde elden çıkarırken son transferlerini de takıma sorunsuz biçimde entegre etmeli.
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