Arteta, pazar günkü sezon açılışında Manchester City'ye karşı oynanan maç için 20 kişilik kadroya Martinelli, Jesus ve Nwaneri'yi dahil etmedi. Arsenal, devam eden maçın ilk yarısında rahat bir 2-0'lık üstünlükle oyuna hakim olurken, Evening Standard, bu üçlünün yokluğunun geleceklerine dair şüphelerle yakından bağlantılı olduğunu bildirdi.

Galatasaray, Martinelli için 38 milyon sterlinlik bir teklif sundu, ancak hücum oyuncusu Türkiye'ye taşınmaya sıcak bakmıyor. Bu sırada Napoli, yaklaşık 17 milyon sterline ayrılabilecek Jesus'u transfer etmek için görüşmeler yürütüyor. Nwaneri de birkaç kulübün ilgisini çekti ve Arsenal sportif direktörü Andrea Berta'ya çözüm bulma görevi verildi.