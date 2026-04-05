Mikel Arteta, Southampton’a karşı yaşanan şok FA Cup elenmesinin ardından Arsenal’in yıldızlarını savundu ve Gabriel’in sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı

Gunners için gece, kilit savunma oyuncusu Gabriel'in ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da kötüye gitti. Brezilyalı oyuncunun olası yokluğu, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yarışına ve önümüzdeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarına büyük bir darbe vurabilir. Arteta, stoperin oyundan alınmasını talep etmesinin ardından ilk belirtilerin endişe verici olduğunu kabul etti.

"Bilmiyorum. Sanırım bir şey hissetti," diye konuştu Arteta, savunma oyuncusunun durumu hakkında bilgi istendiğinde. "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Onu muayene etmemiz gerekecek. Ama tabii ki bir oyuncu oyundan alınmak istediğinde, bu iyi bir haber değildir."