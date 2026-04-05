Mikel Arteta, Southampton’a karşı yaşanan şok FA Cup elenmesinin ardından Arsenal’in yıldızlarını savundu ve Gabriel’in sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı
Arteta, kupa hayal kırıklığının ardından takımının arkasında duruyor
Arsenal'in 2-1 mağlubiyetinin ardından Arteta, oyuncularının çalışma temposu veya gayretleriyle ilgili her türlü eleştiriyi hemen kesip attı. Gunners maçın büyük bölümünde üstünlük kurdu ancak sonuçta golcü vuruşlardaki yetersizlik ve Saints'in sonuna kadar değerlendirdiği savunma hataları yüzünden mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Arteta, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "Oyuncularımı seviyorum. Dokuz aydır yaptıklarını. Burada bir maç kaybettik diye onları eleştirmeyeceğim, çünkü ellerinden geleni yaptılar. Ve her şeye kendilerini adadılar. Bazıları bugün burada olmak zorunda bile değildi. Bunu yapmayacağım. Onları her zamankinden daha fazla savunacağım."
Gabriel, mağlubiyetin son dakikalarında sakatlandı
Gunners için gece, kilit savunma oyuncusu Gabriel'in ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da kötüye gitti. Brezilyalı oyuncunun olası yokluğu, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu yarışına ve önümüzdeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarına büyük bir darbe vurabilir. Arteta, stoperin oyundan alınmasını talep etmesinin ardından ilk belirtilerin endişe verici olduğunu kabul etti.
"Bilmiyorum. Sanırım bir şey hissetti," diye konuştu Arteta, savunma oyuncusunun durumu hakkında bilgi istendiğinde. "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Onu muayene etmemiz gerekecek. Ama tabii ki bir oyuncu oyundan alınmak istediğinde, bu iyi bir haber değildir."
Southampton yenilgisinden çıkarılan taktiksel dersler
Southampton'ın cesur oyun anlayışı, Arsenal teknik direktörünün övgüsünü topladı; teknik direktör, yoğun maç programını mağlubiyetin bahanesi olarak göstermeyi reddetti. Arteta, Gunners'ın bu sezon 51 maçı geride bıraktığını kabul etmekle birlikte, Tonda Eckert'in takımına karşı en kritik anlarda yeterince verimli olamadıklarını belirtti.
Arteta şunları ekledi: "Onları tebrik ediyorum. Bence gerçekten iyi bir takım. Şu anki performansları hiç de sürpriz değil. Dediğim gibi, en önemli anlarda bizden çok daha verimliydiler. İşte bu yüzden Wembley'de yer alıyorlar, onlara başarılar diliyorum. Bu durum, bence bizim çok daha iyi yapmamız gereken bazı şeylerle ilgiliydi."
Dikkatler Sporting maçına çevrildi
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Premier Lig şampiyonluğu yarışı ufukta görünürken, Arteta bu kupa elemesinin tüm sezonu rayından çıkarmamasına odaklanmış durumda. Arsenal, Sporting CP ile karşılaşmak üzere Lizbon'a gidecek ve teknik direktör, yoğun fikstürün performans düşüşü için bir mazeret olamayacağına inanıyor.
"Birisi sorumluluk almalı. O kişi benim ve önümüzde sezonun en güzel dönemi var," diye konuştu İspanyol teknik adam. "Yokluğunu hissettiren oyuncular ya da sorunları olan oyuncular için herhangi bir mazeret uydurmak istemiyorum... Durumu kabul edin, buna karşı koyun ve Portekiz'e yeniden tazelikle, netlikle ve heyecanla gidin."