Arsenal teknik direktörü, öngörülemezlik içinde başarılı oluyor ve takımının da bu zihniyeti yansıtmasını istedi. Arteta, sıra dışı yöntemlerini anlatırken yaz boyunca zorlukları tam olarak nasıl kendi eliyle yarattığını detaylandırdı.

"Bu tür zorlukları seviyorum" dedi Arteta. "Sezon öncesinde bunları yaratmaya çalıştım. Böylece bunlar olduğunda, onları nasıl yaşayacağımızı biliyoruz ve zaten buna hazır oluyoruz. Bu yüzden stada çok geç gidiyoruz, rutini değiştiriyoruz, böylece oyuncular farklı bir şey yapmak zorunda kalıyor."

Arteta, kontrol edilemeyen değişkenlerin takımında asla paniğe yol açmaması gerektiğini vurguladı. Oyuncularından her durumda sorunsuz şekilde uyum göstermelerini bekliyor. "Böyle bir şey olduğunda ve olabilir de, uçuş iptal olabilir ya da tren gecikebilir, trafik çok yoğun olabilir, oyuncuların ve ekibin paniklemesini istemiyorum" diye ekledi. "Bu olduğunda, buna uyum sağlamak zorundalar."

Menajer, havalimanındaki gecikme nedeniyle hayal kırıklığı göstermeleri yerine takımından bu boş zamanı verimli kullanmasını istedi. Arteta, "Tamam, uçakta iki ya da üç saatimiz var, bunu kullanabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. "Birlikte oyun oynayın, birlikte biraz zaman geçirin, uyuyun. Ama kesinlikle şikâyet etmeyin ya da bunu mazeret olarak kullanmayın çünkü bunun hiç faydası yok."



