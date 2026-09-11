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Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi uçuş kaosuna hazırlanmak için Arsenal'ın sezon öncesini kasıtlı olarak SABOTE ettiğini kabul etti
Seyahat kaosu Avrupa seyahatini aksattı
Arsenal'ın Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hazırlıkları salı günü büyük bir darbe aldı. Birleşik Krallık'ın hava trafik kontrol sistemi içindeki teknik bir arıza ciddi aksamalara yol açtı ve Premier League şampiyonu, İtalya'ya uçuşundan önce birkaç saat boyunca mahsur kaldı.
Uzun gecikme sonunda Arteta'nın maç öncesi basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu. Ancak beklenmedik bekleyiş, Arsenal'ın odağını bozmadı ve takım sonunda Serie A ekibi karşısında zorlu geçen maçı 1-0 kazandı.
Ciddi lojistik sıkıntıya rağmen Arteta, takımının bundan hiç etkilenmediğini doğruladı. İspanyol teknik adam, zihinsel dayanıklılıklarını geliştirmek için kulübün sezon öncesi kampanyası sırasında benzer lojistik kâbusları bilerek kurguladığını açıkladı.
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Oyuncuları konfor alanlarının dışına çıkarmak
Arsenal teknik direktörü, öngörülemezlik içinde başarılı oluyor ve takımının da bu zihniyeti yansıtmasını istedi. Arteta, sıra dışı yöntemlerini anlatırken yaz boyunca zorlukları tam olarak nasıl kendi eliyle yarattığını detaylandırdı.
"Bu tür zorlukları seviyorum" dedi Arteta. "Sezon öncesinde bunları yaratmaya çalıştım. Böylece bunlar olduğunda, onları nasıl yaşayacağımızı biliyoruz ve zaten buna hazır oluyoruz. Bu yüzden stada çok geç gidiyoruz, rutini değiştiriyoruz, böylece oyuncular farklı bir şey yapmak zorunda kalıyor."
Arteta, kontrol edilemeyen değişkenlerin takımında asla paniğe yol açmaması gerektiğini vurguladı. Oyuncularından her durumda sorunsuz şekilde uyum göstermelerini bekliyor. "Böyle bir şey olduğunda ve olabilir de, uçuş iptal olabilir ya da tren gecikebilir, trafik çok yoğun olabilir, oyuncuların ve ekibin paniklemesini istemiyorum" diye ekledi. "Bu olduğunda, buna uyum sağlamak zorundalar."
Menajer, havalimanındaki gecikme nedeniyle hayal kırıklığı göstermeleri yerine takımından bu boş zamanı verimli kullanmasını istedi. Arteta, "Tamam, uçakta iki ya da üç saatimiz var, bunu kullanabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. "Birlikte oyun oynayın, birlikte biraz zaman geçirin, uyuyun. Ama kesinlikle şikâyet etmeyin ya da bunu mazeret olarak kullanmayın çünkü bunun hiç faydası yok."
Tuhaf taktik derslerinin tarihi
Arteta, titiz insan yönetimi yöntemleriyle tanınıyor. Onun simüle ettiği aksaklıklar, basit zamanlama sorunlarının çok ötesine geçti. Yaz aylarında teknik direktör, takım yemeklerini ve takım otobüsünü kasıtlı olarak geciktirdiğini kabul etti. Ayrıca stadyuma giden güzergâhı haber vermeden değiştirdi ve oyuncuları, yeterli masaj yatağı bulunmayan aşırı sıcak bir soyunma odasını kullanmaya zorladı.
Bu numaraların arkasındaki felsefeyi anlatan Arteta, yüksek stresli senaryolarla başa çıkmanın mutlak gerekliliğini açıkladı. “Birçok şey yaptık” dedi. “Farklı bağlamlara uyum sağlamak zorunda kalacağız. Bunu öngörmeye ve zor koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Maç gününde sürpriz ya da stres unsuru olmadığında, bunun önemli olduğunu düşünüyorum.”
Bu akıl oyunları, alışılmışın dışındaki stratejilerin uzun listesinde sadece son örnek. Daha önce Arteta, Anfield atmosferini simüle etmek için antrenmanda hoparlörlerden Liverpool marşını çalmıştı. Ayrıca iddialara göre bir takım yemeğinde, kadrosunun çevresel farkındalığını test etmek için profesyonel yankesiciler tutmuştu.
- sportphoto24
Avrupa’daki ivmenin üzerine koyarak
Yolculuk kâbusuna rağmen Napoli'de zorlu bir 1-0'lık galibiyet alan Arsenal, bu direnci sezonun geri kalanına da taşımayı hedefleyecek. Geçen sezonki tarihi şampiyonluğun ardından Premier League'in son şampiyonu olarak, iç sahnede sırtlarında dev bir hedef taşıyorlar.
Bunun yanı sıra, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı atışlarıyla alınan yürek burkan yenilgi de belli ki hâlâ kadroya motivasyon veriyor. İtalya'daki dış kaynaklı kaosun üstesinden gelinmesi, Arteta'nın psikolojik hazırlığının karşılığını verdiğini gösteriyor ve takımını Avrupa'da nihai rövanşın peşinde koşarken tamamen odakta tutuyor.
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