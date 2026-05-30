Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetteki "önemli" kararlara değinirken, Arsenal'in PSG karşısında kritik bir penaltı hak ettiğini öne sürdü

Arteta, takımının Budapeşte'de mağlup olmasının ardından hakem performansına duyduğu hayal kırıklığını gizleyemedi. Arsenal teknik direktörü, Noni Madueke'ye yapılan bir müdahaleyle ilgili belirli bir olayı, takımının aleyhine gelişen potansiyel bir dönüm noktası olarak gösterdi. "Geri izledim ve bu kolaylıkla penaltı olabilirdi. Özellikle bu yıl bu turnuvada bana verilen penaltıyı hatırlıyoruz. Bu sezon hakem bir karar verdi, Cristhian Mosquera'ya ise farklı bir karar verdi ve bu önemli bir karar." dedi İspanyol teknik adam TNT Sports'a.

Bu yenilgi, bu turnuvada diğer tüm kulüplerden daha fazla maç oynayıp da bir kez bile kazanamayan Gunners için özellikle can sıkıcıydı. Büyük bir ilerleme kaydeden bir sezon geçirmiş olsalar da, Arteta finalin ince farklarının, PSG'nin sonunda şampiyonluğunu korumasını sağlayan Arsenal'e karşı penaltılarda 4-3'lük gergin galibiyetten etkilendiğini hissetti.