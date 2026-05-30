Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetteki "önemli" kararlara değinirken, Arsenal'in PSG karşısında kritik bir penaltı hak ettiğini öne sürdü
Arteta, kritik hakem kararlarını sorguluyor
Arteta, takımının Budapeşte'de mağlup olmasının ardından hakem performansına duyduğu hayal kırıklığını gizleyemedi. Arsenal teknik direktörü, Noni Madueke'ye yapılan bir müdahaleyle ilgili belirli bir olayı, takımının aleyhine gelişen potansiyel bir dönüm noktası olarak gösterdi. "Geri izledim ve bu kolaylıkla penaltı olabilirdi. Özellikle bu yıl bu turnuvada bana verilen penaltıyı hatırlıyoruz. Bu sezon hakem bir karar verdi, Cristhian Mosquera'ya ise farklı bir karar verdi ve bu önemli bir karar." dedi İspanyol teknik adam TNT Sports'a.
Bu yenilgi, bu turnuvada diğer tüm kulüplerden daha fazla maç oynayıp da bir kez bile kazanamayan Gunners için özellikle can sıkıcıydı. Büyük bir ilerleme kaydeden bir sezon geçirmiş olsalar da, Arteta finalin ince farklarının, PSG'nin sonunda şampiyonluğunu korumasını sağlayan Arsenal'e karşı penaltılarda 4-3'lük gergin galibiyetten etkilendiğini hissetti.
Penaltı atışlarında yaşanan hayal kırıklığının acısını atlatmak
Bir finali penaltılarla kaybetmek, sporda eşsiz bir acıdır ve Arteta, oyuncularını bu hayal kırıklığından kaçmak yerine onu kabullenmeye çağırdı. "Evet, final maçına kadar turnuvada bu kadar istikrarlı bir performans sergiledikten sonra penaltı atışlarında kupayı kaybetmek kabul edilmesi çok zor bir durum, bu yüzden zor bir süreç" diye itiraf etti. Kulübün, yirmi yılı aşkın bir süredir bu aşamaya gelemediğini göz önünde bulundurarak, bu yolculuğu takdir etmesi gerektiğini vurguladı.
Arteta'nın takımına verdiği mesaj, dayanıklılık ve duygusal dürüstlük üzerineydi. "Onlar muhteşem bir takım ve onları tebrik ediyorum. Bireysel kaliteleri, antrenmanları... Onlar en üst düzey bir takım. Duygularınızı yaşamalısınız ve acı çekiyorsanız, o acıyı çekmelisiniz. Başka bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız, bundan ders alın. Bunun üzerinde düşünün ve tekrar sahip olmak istediğimiz hırsı gösterin," diye ekledi.
Arsenal ambleminin gururu
O gece kupa kazanamamış olsalar da teknik direktör, oyuncularının zorlu Avrupa mücadelesi boyunca gösterdiği özveriyi hemen övdü. Takımın, aralarındaki bağı güçlendiren önemli iç zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. "Bu koşullarda geçirdiğimiz sezonda onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak neler yaşadığımızı biliyoruz. Bu oyuncu grubunu ve bu takımı yönetmek, onların bu formayı taşıma şekli ve bu işe ne kadar emek verdiklerini görmek benim için bir ayrıcalık," dedi Arteta.
Gunners, ayın başlarında Premier League şampiyonluğunu garantilemişti, ancak Şampiyonlar Ligi, Emirates taraftarları için hâlâ ulaşılamayan "büyük hedef" olmaya devam ediyor. Arteta, sezonun sonunun hem tatlı hem de acı bir son olduğunu kabul ederek, iç sahada başarıya ulaşmış olsalar da Macaristan'daki son dakikalarda "en büyük kupayı kaçırdıklarını" belirtti. Bu performans aynı zamanda taktiksel bir değişimi de işaret ediyordu, zira Arsenal sadece %24,7 top hakimiyeti kaydetti; bu, Arteta yönetiminde 11 kişiyle oynadıkları maçlar arasında şimdiye kadarki en düşük rakamdı.
PSG, Avrupa'da yeni bir hanedanlık kurdu
Arsenal yas tutarken, Luis Enrique ve PSG tarihi bir başarıyı kutladı; modern çağda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu başarıyla koruyan ikinci kulüp oldular. Fransız devi, son 10 kupadan sekizini kazanarak, Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid’in meşhur “üçlü zaferi”nden bu yana görülmemiş bir hakimiyet dönemini ortaya koydu.
Arsenal için şimdi önündeki görev, bu final katılımının 22 yıllık bir istisna olarak kalmamasını sağlamak. Arteta, "22 yıldır bunu başaramamıştık, yani tarihimizde bunu ikinci kez başardığımızı düşünün. Geçirdiğimiz sezonu takdir etmeliyiz, ancak şu anda kimse bu acıyı sizin yerinize çekemez," diyerek sözlerini tamamladı.