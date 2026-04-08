Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'in son dakikalarda attığı golle Sporting CP'yi mağlup etmesinde belirleyici rol oynayan "sihirli" yedek oyuncular Kai Havertz ve Gabriel Martinelli'yi övdü

Maçın bitiminden sonra Amazon Prime'a konuşan Arteta, sonuçtan ve galibiyet golünün kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arsenal teknik direktörü, "Ne kadar süredir kendi sahasında yenilmeyen bir takıma karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda galip gelmekten çok mutluyum" dedi. "Sanırım en son mağlubiyet de Avrupa'da olmuştu, bu da işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Sonunda golcülerin sihirli anı bize galibiyeti getirdi. Harikaydı ve sezonun bu aşamasına geldiğinizde ihtiyacınız olan etki budur. Herkesin bir etki yaratması gerekir ve bu gece kesinlikle bunu başardılar."

Galibiyete rağmen Arteta, takımının son üçte birde ritmini bulmakta zorlandığını itiraf etti; Martin Zubimendi'nin golü, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Arteta, kendi sahasında çok güçlü olan dirençli Sporting takımını alt etmek için takımının daha klinik olması gerektiğini belirtti.

"Evet, çünkü son üçte bir alana girdiğimizde ve orada beklediğimizde son vuruşu kaçırdık," diye yanıtladı Arteta, takımının gol atamayacağından endişe duyup duymadığı sorulduğunda. "Onların blokajını aşmak için biraz daha keskin, daha hızlı ve daha verimli olmamız gerekiyordu. Bir golümüz iptal edildi ve iki ya da üç kez golün eşiğine geldik ama son pasımız eksikti."