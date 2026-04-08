Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'in son dakikalarda attığı golle Sporting CP'yi mağlup etmesinde belirleyici rol oynayan "sihirli" yedek oyuncular Kai Havertz ve Gabriel Martinelli'yi övdü
Havertz, Arsenal'e paha biçilmez bir avantaj sağladı
Arsenal, maçın büyük bir bölümünde hücumda canlılık gösteremediği bir performansın ardından Jose Alvalade Stadyumu'nda beraberliğe doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Martinelli ve Havertz'in oyuna girmesiyle ilk maçın gidişatı değişti ve bu durum, uzatma dakikalarında atılan dramatik bir galibiyet golüyle sonuçlandı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Havertz'in yakın mesafeden topu ağlara göndermesi için kusursuz bir orta yaptı ve deplasman tribünlerinde coşkulu kutlamaların başlamasına neden oldu.
Sporting'in savunma duvarını aşmak
Maçın bitiminden sonra Amazon Prime'a konuşan Arteta, sonuçtan ve galibiyet golünün kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arsenal teknik direktörü, "Ne kadar süredir kendi sahasında yenilmeyen bir takıma karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda galip gelmekten çok mutluyum" dedi. "Sanırım en son mağlubiyet de Avrupa'da olmuştu, bu da işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Sonunda golcülerin sihirli anı bize galibiyeti getirdi. Harikaydı ve sezonun bu aşamasına geldiğinizde ihtiyacınız olan etki budur. Herkesin bir etki yaratması gerekir ve bu gece kesinlikle bunu başardılar."
Galibiyete rağmen Arteta, takımının son üçte birde ritmini bulmakta zorlandığını itiraf etti; Martin Zubimendi'nin golü, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Arteta, kendi sahasında çok güçlü olan dirençli Sporting takımını alt etmek için takımının daha klinik olması gerektiğini belirtti.
"Evet, çünkü son üçte bir alana girdiğimizde ve orada beklediğimizde son vuruşu kaçırdık," diye yanıtladı Arteta, takımının gol atamayacağından endişe duyup duymadığı sorulduğunda. "Onların blokajını aşmak için biraz daha keskin, daha hızlı ve daha verimli olmamız gerekiyordu. Bir golümüz iptal edildi ve iki ya da üç kez golün eşiğine geldik ama son pasımız eksikti."
Arka plandaki kahraman Raya
Yedek oyuncular maçın sonlarında heyecan yaratırken, Arsenal'in kalesini gole kapatmasını David Raya'ya borçluydu. İspanyol kaleci, maçın ilk beş dakikasında parmak uçlarıyla yaptığı hayati kurtarış da dahil olmak üzere, bir dizi dünya klasında kurtarış sergiledi. Performansı hem teknik direktöründen hem de takım arkadaşlarından büyük övgü topladı; Havertz, Raya'yı son iki sezondaki "dünyanın en iyi kalecisi" olarak nitelendirdi.
Arteta da bir numaralı kalecisinin galibiyete katkısı konusunda aynı derecede coşkulu konuştu. "İki büyük kurtarış yaptığı iki an vardı. Ve bu Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi her zaman ceza sahalarında karar verir çünkü burada çok fazla kalite var. Şu anda, bize katıldığından beri olağanüstü ve olağanüstü bir performans sergiliyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız," diye ekledi Arsenal teknik direktörü.
Yarı finale bir adım kaldı
1-0'lık galibiyet, Arsenal'e ligde geçirdiği zorlu birkaç haftanın ardından çok ihtiyaç duyduğu moral desteğini sağladı. Carabao Kupası ve FA Kupası'ndan elenmesinin ardından, Gunners üzerinde Avrupa sahnesinde başarılı olma baskısı giderek artıyordu. Arsenal şimdi Emirates Stadyumu'nda Sporting karşısında işi bitirip Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalmayı hedefliyor.