AFP
Çeviri:
Mikel Arteta, PSG'nin "dünyanın en iyisi" olduğunu kabul ediyor ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından Arsenal'i "yeni bir seviyeye" taşıyacağına söz veriyor
Arteta yaz transfer döneminde iddialı olmayı istiyor
Puskas Arena'daki yenilginin ardından Arteta, dikkatini hemen yaz transfer dönemine çevirdi ve kulübün Avrupa'nın elit takımlarıyla arasındaki farkı kapatmak için kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı. Arteta, Arsenal'in gelecek sezon ligdeki başarısını pekiştirip Avrupa'da bir adım daha ileri gitmeyi hedeflediği için yoğun bir transfer dönemi yaşanacağına işaret etti.
Arteta maçın ardından gazetecilere, "Öncelikle ailemle birkaç gün geçireceğim, ardından yaptıklarımızı gözden geçirme sürecine başlayacağız" dedi. "Bir üst seviyeye ulaşmak istiyorsak, bazı çok önemli kararlar almaya başlayacağız. Ve bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü bunu yapabilecek kapasiteden fazlasına sahibiz, ancak bu çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek." Kulüp, şimdiden yüksek profilli takviyelerle anılıyor ve haberlere göre Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez, hücum hattını güçlendirmek için birincil hedef olarak gösteriliyor.
"Dünyanın en iyisi" PSG'ye övgüler
Sonuç kabullenmesi zor olsa da Arteta, yenilgiye nezaketle yaklaştı ve Luis Enrique’nin takımını modern futbolun en üst seviyesi olarak nitelendirdi. PSG maç boyunca top hakimiyetini elinde tutarken, Arsenal’in top hakimiyeti sadece %24,7’de kaldı. Şampiyonlar Ligi finallerinde görülen bu rekor düşük oran, Parisli devlerin teknik üstünlüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.
Arsenal teknik direktörü, "PSG'yi, özellikle de Luis'i tebrik etmek istiyorum çünkü bence onlar dünyanın en iyi takımı" dedi. "Topla ve bireysel hareketlerle yapabildikleri şeyleri daha önce hiç görmedim. Top sizde olmadığında belirli alanlarda oynamak planınız olmasa da, onlar sizi bunu yapmaya zorluyor. Bu yüzden oyuncularına daha da fazla övgü hak ediyorlar."
Penaltı kararlarına öfkelenmiş
Maç tartışmasız geçmedi; uzatma dakikalarında hakem kararlarının kendilerine aleyhine olduğu izlenimi uyandırınca Arsenal yedek kulübesi öfkeyle tepki gösterdi. Arteta, Nuno Mendes’in ceza sahası içinde Noni Madueke’ye faul yaptığı görünen bir olaya işaret etti, ancak hakem Gunners’ın itirazlarını eliyle reddetti.
İspanyol teknik adam, hakem performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve şöyle dedi: "Geri izledim ve bu kolaylıkla penaltı olabilirdi. Özellikle bu yılki turnuvada verilen penaltıları gördük. Bu sezon hakem bir karar verdi, Cristhian Mosquera'ya ise farklı bir karar verdi ve bu önemli bir karar." 102. dakikadaki itiraz, maçın penaltı atışlarına doğru ilerlerken ve sonunda Arsenal'in kaderini belirlerken önemli bir tartışma konusu oldu.
Penaltı atışlarındaki acıyı atlatmak
Penaltılarda yenilmek, özellikle de Arsenal’in tarihindeki ilk Avrupa Kupası’na bu kadar yaklaşmışken, kabullenmesi zor bir durum. Maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından Eberechi Eze’nin de penaltısını kaçırmasının ardından Gabriel belirleyici penaltıyı kaçırdı; bu da Arteta’yı, Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı ancak en büyük ödülü kaçırdığı bir sezonun duygusal sarsıntısıyla başa çıkmak zorunda bıraktı.
Arteta, "Acı, işte bu. Yarışmada bu kadar yaklaştığınızda ve en büyük futbol kulüpleri yarışmasını kazanmaya birkaç penaltı vuruşu kaldığında, hissettiğiniz şey budur," diye itiraf etti. Arteta, sözlerini takımının ruhunu överek tamamladı: "Oyunculara ve personele söylediğim şey, onlara bir milyon kez teşekkür etsem bile bunun yeterli olmayacağıydı. Çünkü her gün birlikte yaşadığımız sevinç ve anlar her şeyden daha önemli."