Mikel Arteta, PSG'nin "dünyanın en iyisi" olduğunu kabul ediyor ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından Arsenal'i "yeni bir seviyeye" taşıyacağına söz veriyor

Puskas Arena'daki yenilginin ardından Arteta, dikkatini hemen yaz transfer dönemine çevirdi ve kulübün Avrupa'nın elit takımlarıyla arasındaki farkı kapatmak için kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı. Arteta, Arsenal'in gelecek sezon ligdeki başarısını pekiştirip Avrupa'da bir adım daha ileri gitmeyi hedeflediği için yoğun bir transfer dönemi yaşanacağına işaret etti.

Arteta maçın ardından gazetecilere, "Öncelikle ailemle birkaç gün geçireceğim, ardından yaptıklarımızı gözden geçirme sürecine başlayacağız" dedi. "Bir üst seviyeye ulaşmak istiyorsak, bazı çok önemli kararlar almaya başlayacağız. Ve bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü bunu yapabilecek kapasiteden fazlasına sahibiz, ancak bu çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek." Kulüp, şimdiden yüksek profilli takviyelerle anılıyor ve haberlere göre Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez, hücum hattını güçlendirmek için birincil hedef olarak gösteriliyor.



