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Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonunun hücum hattını güçlendirmek amacıyla Morgan Gibbs-White'ı transfer listesine ekledi
Arteta, Rogers'ı önemli bir transfer olarak nitelendiriyor
22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig kupasını kazanan Arteta, Arsenal'in şampiyonluğunu korumak için planlar yapmaya hiç vakit kaybetmiyor. Gunners'ın teknik direktörü, Aston Villa'dan Rogers'ı öncelikli hedef olarak belirledi; kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu bu yaz yapılacak potansiyel bir büyük transfer olarak görüyor.
Arteta'nın, Rogers'ın forvet hattındaki çok yönlülüğünün onu taktik sistemine ideal bir seçim haline getirdiğine inanarak, transfer stratejisini bizzat yönettiği bildiriliyor. Ancak, Villa'nın, oyuncunun etkileyici iç saha ve Avrupa performansının ardından, sonunda 100 milyon sterlin seviyesine çıkabilecek bir ücret talep etmesi bekleniyor.
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Gibbs-White, önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor
Rogers'ın transferi çok zorlaşırsa, SunSport'un haberlerine göre Arsenal, Gibbs-White'ı ciddi bir alternatif olarak belirlemiş durumda. Forest'ın kaptanı, tüm turnuvalarda toplam 18 gol atarak muhteşem bir bireysel sezon geçirdi ve takımının Avrupa Ligi yarı finallerine yükselmesine katkıda bulundu; ancak takım, bu aşamada Rogers'ın formasını giydiği Aston Villa'ya yenildi.
Premier Lig'de attığı 15 golle, ligde Villa'dan Ollie Watkins'in ardından en çok gol atan ikinci İngiliz oyuncu oldu. Kulüpteki başarısına rağmen, Gibbs-White, Thomas Tuchel tarafından İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayarak uluslararası sahnede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Oyun kurucu, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Kadroda yer almak için fazlasıyla yeterli performansı gösterdiğimi biliyorum. Birinin gözünde yanlış tarafta kalmışım."
Arsenal, transfer savaşında PSG ile rekabet ederken bir de inatçı Forest'la karşı karşıya
Bu gelişmeleri takip eden tek Avrupalı dev kulüp Arsenal değil. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarla Arsenal’i mağlup eden Paris Saint-Germain de Rogers’ı yakından izliyor. Öte yandan, Forest’ın sahibi Evangelos Marinakis, Gibbs-White’ı 2028’e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya ikna ettikten sonra, en iyi oyuncularını City Ground’da tutma kararlılığını sürdürüyor.
Durum, Forest'ın bir başka yıldızına olan ilgiyle daha da karmaşık hale geliyor. Elliot Anderson, transfer spekülasyonlarının odağında yer alıyor ve Manchester City ile Manchester United'ın 100 milyon sterlin değerindeki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyor. Forest teknik direktörü Vítor Pereira, kadrosunun çekirdek kadrosunu elinde tutmak istediğini kabul ederken, "piyasa piyasa" dedi.
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Tuchel tartışmalı kadro seçimlerini savundu
Transfer haberleri manşetleri süslerken, Tuchel yaz kampı için Gibbs-White’ı kadroya almama kararını savunmak zorunda kaldı. Alman teknik direktör, seçimlerinin bireysel istatistiklere veya geçmişteki şöhrete değil, taktiksel dengeye dayandığını vurguladı; bu kararın sonucunda Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızlar da kadroya giremedi.
Alman teknik adam, gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu, bahsettiğiniz diğer oyuncuların bir hata yaptığı anlamına mı geliyor? Hayır. Bazıları için bu sadece pozisyon meselesi. Dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık ve beş tane 10 numara getirip onları pozisyonlarının dışında oynatmak istemedik. Çünkü bu kime fayda sağlardı? Oyuncuya mı, yoksa kendimize mi? Sanmıyorum.” Gibbs-White için Emirates'e olası bir transfer, İngiltere teknik direktörünün yanıldığını kanıtlamanın mükemmel bir yolu olabilir.