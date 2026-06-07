Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonunun hücum hattını güçlendirmek amacıyla Morgan Gibbs-White'ı transfer listesine ekledi

22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig kupasını kazanan Arteta, Arsenal'in şampiyonluğunu korumak için planlar yapmaya hiç vakit kaybetmiyor. Gunners'ın teknik direktörü, Aston Villa'dan Rogers'ı öncelikli hedef olarak belirledi; kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu bu yaz yapılacak potansiyel bir büyük transfer olarak görüyor.

Arteta'nın, Rogers'ın forvet hattındaki çok yönlülüğünün onu taktik sistemine ideal bir seçim haline getirdiğine inanarak, transfer stratejisini bizzat yönettiği bildiriliyor. Ancak, Villa'nın, oyuncunun etkileyici iç saha ve Avrupa performansının ardından, sonunda 100 milyon sterlin seviyesine çıkabilecek bir ücret talep etmesi bekleniyor.